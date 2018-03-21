Обзор NAVITEL E500 MAGNETIC. Автомобильный навигатор с магнитным креплением

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Вы не можете представить путешествие без своего любимого автомобиля? Пора отказаться от бумажных карт, где легко запутаться в прокладке своего маршрута вручную. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании NAVITEL. Встречайте, перед вами автомобильный GPS-навигатор NAVITEL E500 MAGNETIC, получивший под свое управление стильный дизайн, магнитное крепление со сквозной подачей питания, огромное количество предустановленных карт и привлекательную стоимость. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным официального сайта компании NAVITEL, составляла приблизительно 5000 рублей.

Комплект поставки

GPS-навигатор NAVITEL E500 MAGNETIC

Крепление на лобовое стекло на присоске

Стилус

Автомобильное зарядное устройство

Кабель miniUSB-USB

Чехол для транспортировки

Руководство пользователя и гарантийный талон

Устройство поставляется в упаковке из плотного картона на которой можно найти всю необходимую информацию о GPS-навигаторе. Все комплектующие надежно упакованы и защищены от механических повреждений при транспортировке. В комплект поставки входят:

Особенности

Программное обеспечение: Навител Навигатор

Предустановленные карты: Австрия, Албания, Андорра, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдавия, Монако, Нидерланды, Норвегия, Остров Мэн, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония

Возможность загрузки дополнительных карт

Функция расчета маршрута

Голосовые подсказки

Тип экрана: TFT, сенсорный, 5 дюймов

Разрешение экрана: 800x480

Подсветка экрана

Операционная система: Windows CE 6.0

Процессор: MStar MSB 2521 (800 МГц)

Оперативная память: 128 МБ, DDR3

Внутренняя память: 8 ГБ

Емкость аккумулятора: 1200 мАч

Поддержка карт: microSD до 32 ГБ

Разъем для наушников 3,5 мм

Крепление: магнитное со сквозной подачей питания

Габариты 38х85х17 мм

Вес 177 г

Внешний вид

Корпус NAVITEL E500 MAGNETIC выполнен из качественного пластика. К сборке у нас никаких нареканий не возникло, все детали закреплены аккуратно и надежно без всяких зазоров.

На лицевой части устройства расположился 5-дюймовый TFT-дисплей.

На одной из боковых граней можно увидеть 3.5 мм разъем для гарнитуры, разъем miniUSB и слот для microSD карты.

На верхней грани находится кнопка вкл/выкл устройства.

На тыльной стороне обосновался динамик, разъемы для магнитного крепления со сквозной подачей питания и кнопка Reset. Сбоку расположился отсек для стилуса.

Компактный, привлекательный дизайн GPS-навигатора позволяет вписаться устройству в интерьер любого автомобиля. NAVITEL E500 MAGNETIC придется по душе даже самым капризным пользователям.

Функционал и настройка

Начнем с того, что перед началом работы необходимо обновить базу предустановленных карт. В представленный пакет карт входят 43 страны Европы, Беларусь, Казахстан, Россия и Украина. Кроме того, в случае необходимости, вы можете дополнительно приобрести и установить необходимые карты через "Центр обновлений Навител Навигатор", на официальном сайте компании. Следует отметить, что за обновление предустановленных карт не нужно отдельно доплачивать, все обновления предоставляются совершенно бесплатно. Для установки обновлений необходимо перейти на официальный сайт компании Навител, скачать и установить на свой ПК программу Navitel Navigator update center, после чего подключить устройство к компьютеру. Программа автоматически определит подключенное устройство и предложит необходимый пакет обновлений. Для хранения дополнительных карт и различных медиа-файлов необходимо использовать карту памяти microSD.

Меню девайса ничем не отличается от других навигационных систем компании NAVITEL. Вам не придется заново осваивать все возможности навигатора. В настройках сумеет разобраться даже самый неопытный пользователь. Отдельное внимание следует уделить системе оповещения о нарушениях и камерах контроля скорости. Автодории, к сожалению, в списке оповещений нет. Однако включить, либо отключить можно следующее: Стационарная камера; камера, встроенная в светофор; камера контроля скорости; мобильная камера (засада); пешеходный переход; ограничения скорости; лежачий полицейский; плохая дорога; опасный поворот; опасный перекресток и прочие опасности.

На борту процессор MStar MSB 2521 с тактовой частотой 800 МГц, что позволяет обеспечить стабильную работу GPS-навигатора. Кроме того, при помощи архитектуры Cortex-A7 разработчикам удалось добиться минимального расхода энергии. Устройство получило под свое управление мощный аккумулятор емкостью 1200 мАч. На максимальном заряде нам удалось продержаться около двух часов работы без подзарядки. Согласитесь, очень даже неплохие результаты.

Встроенную память в 8 Гб лучше не забивать различными файлами, оставьте ее для обновления карт. Лучше воспользоваться возможностью увеличения памяти девайса при помощи microSD картой до 32 Гб.

Понравился использованный механизм крепления. Перед нами магнитное крепление со сквозной подачей электропитания. Кабель для питания подключается непосредственно к креплению, а не на GPS-навигатор, что позволяет быстро отсоединять устройство от держателя. Для установки навигатора на держатель была использована специальная магнитная площадка. Вам необходимо лишь поднести устройство к держателю, они сами закрепятся друг к другу. За все время использования мы ни разу не столкнулись с отсоединением устройств. Навигатор держится крепко и уверенно на одном месте. Кроме того, следует отметить, что после снятия GPS-навигатора от держателя, устройство автоматически отключится через 15 секунд.

Навигационная система показывает отличные результаты в работе. Подключение к спутникам происходит сразу же после включение устройства. Связь держится уверенно и не прерывается. Определение местоположения сведено практически к идеалу. За все время пользования никаких притормаживаний, зависаний, потерь сигнала GPS мы не наблюдали. Карта отлично читается, и она достаточно информативна для того, чтобы не заблудиться в другом городе или стране. Вы легко сможете найти магазины, заправки и другие необходимые объекты. За навигационную составляющую необходимо поставить разработчикам большой плюс.

Автомобильный GPS-навигатор NAVITEL E500 MAGNETIC получил под свое управление 5-дюймовый сенсорный TFT дисплей с хорошими углами обзора, позволяющие комфортно читать информацию с экрана даже при вождении. Диапазона яркости экрана более чем достаточно. Сенсорная составляющая показывает неплохие результаты. Кстати, следует отметить, что дисплей реагирует лучше на нажатия стилусом, чем пальцем.

Итоги

Подведем итоги по автомобильному GPS-навигатору NAVITEL E500 MAGNETIC. Устройство получило под свое управление отличную начинку, позволяющая не заблудиться ни в одном городе любой страны. Особое внимание следует уделить тому, что компания Навител предоставила в пользование сразу 43 карты различных стран с возможностью неограниченного количества обновлений, и что самое главное, совершенно бесплатно. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, магнитное крепление со сквозным питанием, стильный дизайн, мощный процессор, бесплатные карты и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.