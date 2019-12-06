Обзор NAVITEL E707 Magnetic. Семидюймовый навигатор с магнитным креплением

2019-12-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - NAVITEL E707 Magnetic; [96]
Сегодня героем нашего обзора будет автомобильный навигатор NAVITEL E707 Magnetic с 7-дюймовым дисплеем. Одним из его особенностей стало удобное магнитное крепление, упрощающее съем и установку на лобовое стекло. Помимо маршрутов и подробной информации по объектам в странах России, Европы и СНГ, выводятся предупреждения по стационарным камерам контроля скорости.

NAVITEL E707 Magnetic

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

NAVITEL E707 Magnetic обзор

Комплектация

Покупатель получает навигатор упакованным в коробку из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

NAVITEL E707 Magnetic

Внешний вид

Классическое исполнение в виде неразборного моноблока. Выполнен из темно-серого пластика. Внешние поверхности у NAVITEL E707 Magnetic немаркие.

NAVITEL E707 Magnetic

Вокруг дисплея широкая рамка. Сам экран немного утоплен, так уменьшается риск появления царапин. На нижней рамке логотип производителя.

NAVITEL E707 Magnetic

На левой грани аудиоразъем, слот для карты памяти и MiniUSB. Последний используется для синхронизации данных.

NAVITEL E707 Magnetic

С обратной стороны магнитная площадка с контактной группой. Питание удобней в основание крепления. Здесь же решетка динамика.

NAVITEL E707 Magnetic

Громкость высокая, уведомления голосового помощника хорошо слышны и при работающей магнитоле.

NAVITEL E707 Magnetic

Есть пенал под комплектный стилус. Выполнен стилус из пластика. Его же можно будет использовать для перезагрузки.

NAVITEL E707 Magnetic

В комплекте с NAVITEL E707 Magnetic с вакуумной присоской. Крепится надежно. Не дребезжит, самопроизвольно не падает.

Экран

используется 7-дюймовая TFT TN-матрица. Разрешение 800 на 480 пикселей. Углы обзора ограничены. Управлять можно будет как пальцами, так и стилусом.

NAVITEL E707 Magnetic

Начинка

За работу навигатора отвечает процессор MStar MSB2351 с частотой 800 МГц. Доступны 256 Мбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. С учетом того, что тут LINUX, а не Android, его хватает для быстрого выбора маршрута, запуска системы. За время тестов мы не сталкивались с зависанием системы.

NAVITEL E707 Magnetic

Софт

Производитель упростил процесс обновления карт для NAVITEL E707 Magnetic. На официальном сайте доступна утилита для ПК, проверяющая актуальность установленного софта и его обновление при необходимости.

NAVITEL E707 Magnetic

При включении запускается программа НАВИТЕЛ.НАВИГАТОР с привычным интерфейсом. Пользователю предлагаются детальные настройки его работы.

NAVITEL E707 Magnetic

Выбор и поиск пункта назначения. Несколько вариантов маршрута до точки. Автоматическая корректировка при съезде с маршрута. Навигатор с легкостью прокладывает маршрут с Москвы до Владивостока.

NAVITEL E707 Magnetic

Включаются уведомления по камерам контроля скорости и объектам на дороге. С учетом отсутствия SIM, данных по трафику на дороге не предоставляется. Ночной и дневной варианты оформления. Голоса помощника и другие кастомизации.

Аккумулятор

Предусмотрена возможность автономной работы. На борту аккумулятор с емкостью 1500 мАч. Позволяет использовать вне автомобиля и сохранить работоспособность при случайном извлечении зарядки.

Итоги по NAVITEL E707 Magnetic

NAVITEL E707 Magnetic - автомобильный навигатор с удобным магнитным креплением и большим семидюймовым дисплеем. Рекомендовать его можно тем, кто активно пользуется программой Навител.Навигатор на своем смартфоне, освободив его в дороге, тем, кто часто путешествует или работает на автомобиле.

Комментарии и отзывы NAVITEL E707 Magnetic
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