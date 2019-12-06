Обзор NAVITEL E707 Magnetic. Семидюймовый навигатор с магнитным креплением

Сегодня героем нашего обзора будет автомобильный навигатор NAVITEL E707 Magnetic с 7-дюймовым дисплеем. Одним из его особенностей стало удобное магнитное крепление, упрощающее съем и установку на лобовое стекло. Помимо маршрутов и подробной информации по объектам в странах России, Европы и СНГ, выводятся предупреждения по стационарным камерам контроля скорости.

NAVITEL E707 Magnetic обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает навигатор упакованным в коробку из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Классическое исполнение в виде неразборного моноблока. Выполнен из темно-серого пластика. Внешние поверхности у NAVITEL E707 Magnetic немаркие.

Вокруг дисплея широкая рамка. Сам экран немного утоплен, так уменьшается риск появления царапин. На нижней рамке логотип производителя.

На левой грани аудиоразъем, слот для карты памяти и MiniUSB. Последний используется для синхронизации данных.

С обратной стороны магнитная площадка с контактной группой. Питание удобней в основание крепления. Здесь же решетка динамика.

Громкость высокая, уведомления голосового помощника хорошо слышны и при работающей магнитоле.

Есть пенал под комплектный стилус. Выполнен стилус из пластика. Его же можно будет использовать для перезагрузки.

Экран

В комплекте с NAVITEL E707 Magnetic с вакуумной присоской. Крепится надежно. Не дребезжит, самопроизвольно не падает.используется 7-дюймовая TFT TN-матрица. Разрешение 800 на 480 пикселей. Углы обзора ограничены. Управлять можно будет как пальцами, так и стилусом.

Начинка

За работу навигатора отвечает процессор MStar MSB2351 с частотой 800 МГц. Доступны 256 Мбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. С учетом того, что тут LINUX, а не Android, его хватает для быстрого выбора маршрута, запуска системы. За время тестов мы не сталкивались с зависанием системы.

Софт

Производитель упростил процесс обновления карт для NAVITEL E707 Magnetic. На официальном сайте доступна утилита для ПК, проверяющая актуальность установленного софта и его обновление при необходимости.

При включении запускается программа НАВИТЕЛ.НАВИГАТОР с привычным интерфейсом. Пользователю предлагаются детальные настройки его работы.

Выбор и поиск пункта назначения. Несколько вариантов маршрута до точки. Автоматическая корректировка при съезде с маршрута. Навигатор с легкостью прокладывает маршрут с Москвы до Владивостока.

Аккумулятор

Итоги по NAVITEL E707 Magnetic

Включаются уведомления по камерам контроля скорости и объектам на дороге. С учетом отсутствия SIM, данных по трафику на дороге не предоставляется. Ночной и дневной варианты оформления. Голоса помощника и другие кастомизации.Предусмотрена возможность автономной работы. На борту аккумулятор с емкостью 1500 мАч. Позволяет использовать вне автомобиля и сохранить работоспособность при случайном извлечении зарядки.NAVITEL E707 Magnetic - автомобильный навигатор с удобным магнитным креплением и большим семидюймовым дисплеем. Рекомендовать его можно тем, кто активно пользуется программой Навител.Навигатор на своем смартфоне, освободив его в дороге, тем, кто часто путешествует или работает на автомобиле.