Обзор NAVITEL N500 Magnetic. Навигатор с магнитным креплением

2019-03-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - NAVITEL N500 Magnetic; [390]
Вторая половина весны и лето традиционное время для автомобильных путешествий и частых поездок за город. Подобрать оптимальный маршрут, найти нужный дом в городе или поселке, а также не заблудиться в незнакомом районе поможет автомобильный навигатор. Тестируемый сегодня NAVITEL N500 Magnetic предлагает удобное магнитное крепление, 18 карт в комплекте с пожизненным обновлением.

NAVITEL N500 Magnetic

Рекомендованная стоимость составляет 4990 рублей. Список актуальных предложений в российских магазинах собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

NAVITEL N500 Magnetic обзор

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло и набор документации. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и спецификациям.

NAVITEL N500 Magnetic

Внешний вид

Используется крепление с вакуумной присоской и прижимной ножкой. Подавать питание можно через основание, упрощая скрытый монтаж.

NAVITEL N500 Magnetic

Используется удобный быстросъемный магнитный замок. Стоит в нем корпус навигатора NAVITEL N500 Magnetic устойчиво, при движении по неровным дорогам не дребезжит.

NAVITEL N500 Magnetic

Есть возможность изменения угла наклона панели и поворот в стороны относительно точки крепления.

NAVITEL N500 Magnetic

Сам навигатор выполнен в аккуратном корпусе из черного пластика, основная площадь с немарким матовым покрытием.

NAVITEL N500 Magnetic

На обратной стороне находятся скрытая кнопка перезагрузки, группа с магнитным креплением, решетка динамика и пенал для комплектного стилуса.

NAVITEL N500 Magnetic

Слева разъем miniUSB, он может использоваться как для подачи питания, так и подключения к компьютеру. Есть слот для карты памяти формата microSD и аудиоразъем для наушников.

NAVITEL N500 Magnetic

На верхнем торце единственная механическая кнопка. Остальное управление осуществляется с помощью сенсорного экрана.

NAVITEL N500 Magnetic

Экран

Картинка выводится на 5-дюймовый дисплей c разрешением 480 на 272 пикселя. Выводимая на экран NAVITEL N500 Magnetic информация хорошо читается в дневное и ночное время. На нажатия реагирует точно, можно управлять пальцем или комплектным стилусом.

NAVITEL N500 Magnetic

Начинка

За обработку данных отвечает процессор MStar MSB2531A с тактовой частотой 800 МГц. Доступны 128 Мбайт оперативной памяти типа DDR3 и 8 Гбайт внутренней памяти. Этого хватает для стабильной работы системы. Автономную работу обеспечивает батарейка с емкостью 950 мАч.

Софт

Перед началом эксплуатации рекомендуем провести проверку наличия обновления базы карт, выходят они регулярно. С помощью программы также можно будет скачать дополнительные карты или удалить неиспользуемые.

NAVITEL N500 Magnetic

Предустановлена операционная система LINUX с быстрым стартом программы НАВИТЕЛ.НАВИГАТОР. Интерфейс программы хорошо знаком по проведенным ранее тестированиям.

NAVITEL N500 Magnetic

Прокладка маршрута занимает менее минуты, как и обновление при сходе с рекомендованного маршрута. Для городских поездок предлагается три варианта проезда. Сервис пробок эта модель не поддерживает.

NAVITEL N500 Magnetic

При выборе маршрута, NAVITEL N500 Magnetic выводит подробные данные по расстоянию, следующему маневру, времени прибытия и оставшемуся расстоянию.

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Меню в виде плиток: Найти, Маршрут, Мой Навител, FM трансмиттер, Настройки.

В разделе НАЙТИ можно задать адрес, тип объекта, найти ближайшие, путевые точки, посмотреть историю, задать любимые точки или выбрать по координатам.

NAVITEL N500 Magnetic

Активный в данный момент маршрут можно редактировать, просматривать план и выбирать варианты объездов.

NAVITEL N500 Magnetic

Итоги по NAVITEL N500 Magnetic

Золото. Выбор редакции MegaObzorNAVITEL N500 Magnetic – верный и надежный помощник для тех, кто проводит много времени в поездках и планирует путешествия. Хорошая база карт по странам с бессрочным обновлением, быстрая и стабильная работа, удобное магнитное крепление и невысокая стоимость.
NAVITEL N500 Magnetic получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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