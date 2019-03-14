Обзор NAVITEL N500 Magnetic. Навигатор с магнитным креплением

Вторая половина весны и лето традиционное время для автомобильных путешествий и частых поездок за город. Подобрать оптимальный маршрут, найти нужный дом в городе или поселке, а также не заблудиться в незнакомом районе поможет автомобильный навигатор. Тестируемый сегодня NAVITEL N500 Magnetic предлагает удобное магнитное крепление, 18 карт в комплекте с пожизненным обновлением.

NAVITEL N500 Magnetic обзор

Рекомендованная стоимость составляет 4990 рублей. Список актуальных предложений в российских магазинах собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, крепление на лобовое стекло и набор документации. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и спецификациям.

Внешний вид

Используется крепление с вакуумной присоской и прижимной ножкой. Подавать питание можно через основание, упрощая скрытый монтаж.

Используется удобный быстросъемный магнитный замок. Стоит в нем корпус навигатора NAVITEL N500 Magnetic устойчиво, при движении по неровным дорогам не дребезжит.

Есть возможность изменения угла наклона панели и поворот в стороны относительно точки крепления.

Сам навигатор выполнен в аккуратном корпусе из черного пластика, основная площадь с немарким матовым покрытием.

На обратной стороне находятся скрытая кнопка перезагрузки, группа с магнитным креплением, решетка динамика и пенал для комплектного стилуса.

Слева разъем miniUSB, он может использоваться как для подачи питания, так и подключения к компьютеру. Есть слот для карты памяти формата microSD и аудиоразъем для наушников.

На верхнем торце единственная механическая кнопка. Остальное управление осуществляется с помощью сенсорного экрана.

Экран

Картинка выводится на 5-дюймовый дисплей c разрешением 480 на 272 пикселя. Выводимая на экран NAVITEL N500 Magnetic информация хорошо читается в дневное и ночное время. На нажатия реагирует точно, можно управлять пальцем или комплектным стилусом.

Начинка

Софт

За обработку данных отвечает процессор MStar MSB2531A с тактовой частотой 800 МГц. Доступны 128 Мбайт оперативной памяти типа DDR3 и 8 Гбайт внутренней памяти. Этого хватает для стабильной работы системы. Автономную работу обеспечивает батарейка с емкостью 950 мАч.Перед началом эксплуатации рекомендуем провести проверку наличия обновления базы карт, выходят они регулярно. С помощью программы также можно будет скачать дополнительные карты или удалить неиспользуемые.

Предустановлена операционная система LINUX с быстрым стартом программы НАВИТЕЛ.НАВИГАТОР. Интерфейс программы хорошо знаком по проведенным ранее тестированиям.

Прокладка маршрута занимает менее минуты, как и обновление при сходе с рекомендованного маршрута. Для городских поездок предлагается три варианта проезда. Сервис пробок эта модель не поддерживает.

При выборе маршрута, NAVITEL N500 Magnetic выводит подробные данные по расстоянию, следующему маневру, времени прибытия и оставшемуся расстоянию.

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Меню в виде плиток: Найти, Маршрут, Мой Навител, FM трансмиттер, Настройки.

В разделе НАЙТИ можно задать адрес, тип объекта, найти ближайшие, путевые точки, посмотреть историю, задать любимые точки или выбрать по координатам.

Активный в данный момент маршрут можно редактировать, просматривать план и выбирать варианты объездов.

Итоги по NAVITEL N500 Magnetic

NAVITEL N500 Magnetic – верный и надежный помощник для тех, кто проводит много времени в поездках и планирует путешествия. Хорошая база карт по странам с бессрочным обновлением, быстрая и стабильная работа, удобное магнитное крепление и невысокая стоимость.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".