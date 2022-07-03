Обзор NAVITEL T737 PRO. Планшет-навигатор для путешествий по России

Летом возрастает популярность автомобильных путешествий, а с текущими сложностями с полетами в 2022 году это хорошая возможность посетить замечательные места на территории России. Помочь составить оптимальный маршрут сможет изучаемый сегодня навигатор NAVITEL T737 PRO, построенный на базе операционной системы Android. Эта модель оснащена 3G-модулем, позволяющим оперативно получать обновления карт, информацию по заторам по пути движения, а также предупреждения по стационарным камерам.

Комплектация

Доступно устройство за 6490 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, автомобильное зарядное устройство, кабель microUSB, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

В основе используется традиционный Android планшет с диагональю 7 дюймов. Выполнена крышка из пластика черного цвета с шероховатым покрытием.

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В верхней зоне крышки есть съемный участок, скрывающий нишу для SIM-карты и карты памяти.

Для зарядки используется разъем microUSB. Есть аудиоразъем, используемый для подключения проводной гарнитуры.

Рамки вокруг экрана со средней шириной около 1 сантиметра. Есть защитное покрытие.

Можно обратить внимание на динамик на одной из граней. Он используется для совершения голосовых вызовов.

Установленный в NAVITEL T737 PRO модуль 3G не только обеспечивает беспрерывный доступ в интернет, но и поддерживает голосовые вызовы, а также текстовые сообщения.

Комплектный блок держателя, используемого для крепления на лобовом стекле, корпус фиксирует надежно, не перекрывая доступ к разъемам. Вне поездок его можно использовать как настольную подставку.

Экран

Этот элемент соединяется с прижимной ножкой и вакуумной ножкой. В комплекте есть зарядка как с прикуривателя, так и розетки.NAVITEL T737 PRO оснащен дисплеем с диагональю 7 дюймов. Разрешение 1024х600 пикселей. Детализация достаточна для комфортной работы с интерфейсом, зернистость при эксплуатации с рук и лобового стекла не бросается в глаза.

Это IPS-матрица. Информация хорошо читаема под разными углами. Мы использовали его для поездки из Казани в Сочи и обратно, в дневное и ночное время проблем не обнаружили.

Платформа

Работает на четырехъядерной платформе MT8321 с тактовой частотой 1.3 ГГц. Доступны 1 Гбайт оперативной и 16 Гбайт встроенной памяти. Маршруты с большим расстоянием прокладывает шустро, с зависаниями интерфейса не сталкивались.

Аккумулятор

Софт

Во время длительных стоянок можно будет посмотреть фильмы и сериалы, а также поиграть в простые игры. Помимо отмеченного выше 3G-модуля, также есть однодиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 4.0.За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 2800 мАч. С выставленным на максимальную яркость экраном заряда хватает на 4 часа. Зарядка проводится через разъем microUSB.Работает на базе операционной системы Android 9.0 Go Edition. Программа Навител.Навигатор предустановлена с набором карт России и СНГ. Устройство продолжает получать актуальные обновления софта и карт.

Итоги

NAVITEL T737 PRO – планшет-навигатор с Android и предустановленным навигационным софтом. Актуальные карты, вывод данных по траффику на дорогах, предупреждения по камерам. IPS-дисплей, держатель и зарядка в автомобиль, набор для зарядки с розетки, две SIM с голосовыми вызовами. Из минусов малое время автономной работы.