Обзор городского рюкзака NEOCITYPACK COMPACT от NEOVIMA

Прошлым летом мы проводили детальное тестирование рюкзака Neosafepack от компании NEOVIMA, который оставил у нас самые положительные впечатления и переживший за это время серию дальних поездок и ежедневную эксплуатацию в условиях мегаполиса. Не так давно, компания анонсировала выход новой коллекции CITY, включающей четыре модели: NEOCITYBAG и NEOCITYSLING, а также NEOCITYPACK и NEOCITYPACK COMPACT.
NEOCITYPACK COMPACT получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Согласно информации на официальном сайте производителя первые покупатели смогут получить рюкзаки с новой коллекции уже в конце мая. У нас появилась возможность еще в апреле начать изучение NEOCITYPACK COMPACT и сейчас мы готовы поделиться опытом его эксплуатации с вами. В официальном магазине он доступен для предзаказа за 2890 рублей - http://neovima.ru/shop/product/backpack/neocitypack-compact/
NEOVIMA NEOCITYPACK COMPACT обзор
Внешний видКоллекцию City объединяет общая стилистика в духе минимализма. Нейтральный дизайн без броских элементов оформления, позволит его носить его с разными стилями одежды.
Подходит NEOCITYPACK COMPACT как женской, так и мужской аудитории. Как молодежной, так и в качестве делового рюкзака.
Помимо компактной версии вышла и его полноразмерный вариант, отличаются они габаритами и вместимостью. 15 литров против 18, 15.4-дюймовый ноутбук против 17-дюймового. Выбрать можно в зависимости от того объема груза, который вы обычно носите с собой.
Вышел в нескольких цветовых расцветках: темно-синяя, черная и серая. Основным материалом выступает Oxford 200d.
Рюкзак не боится дождливой погоды, сохраняя содержимое в сохранности и сухости. Этот материал также не пропускает запахи и устойчив к попыткам порезов.
С внутренней стороны расположена 3D сетка Airmesh, обеспечивающая вентиляцию спины во время переноски и мягкое прилегание.
По краям присутствуют силиконовые вставки, предохраняющие от повреждения при падениях и ударах. Свою форму рюкзак держит.
Сам рюкзак очень легкий – 850 граммов. При этом объем внутреннего пространства составляет – 15 литров. Он вполне может рассматриваться и в качестве рюкзака для ручной клади во время полетов, полностью соответствует и стандартам лоукостеров.
Отдельного внимания заслуживает организация внутреннего пространства NEOCITYPACK COMPACT. Доступ к отсекам обеспечивают замки с дублированными язычками.
В основном отсеке по обоим стенкам распределены дополнительные ниши под ноутбук, планшет, мелочевку, зарядку и документы. Вполне можно организовать аккуратную укладку без общего хауса.
Количество кармашков в этом рюкзаке удовлетворит самого взыскательного аккуратиста. Они отличаются по размерам и форме.
Дополнительно к основному отсеку на внешней стороне рюкзака выделено три отдельных блока с индивидуальными замками. Молнии скрыты, так усложняется несанкционированный доступ к этим отсекам со стороны злоумышленников.
Самый нижний отлично подойдет под зонтик или бутылку с водой. В среднем можно держать ключи или другую мелочевку. Самый верхний подойдет под внешнюю батарейку или читалку.
Лямки у NEOCITYPACK COMPACT с регулируемой длиной. Для изменения на ходу в основании строп предусмотрены петли под большие пальцы рук. Дополнительно к ним есть ручка сверху для переноски в руках.
Все стежки аккуратно прошиты, посторонних ниток и неаккуратно обработанных краев не наблюдается. Визуально рюкзак производит приятное впечатление качественного продукта.
Что хотелось бы видеть в этой модели еще, что не реализовали в ней в итоге? Это скрытый карман со стороны спины под документы и небольшие карманы на лямках под проездной или карточку. В остальном рюкзак не уступает на порядок более дорогим моделям конкурентов.
Итоги по NEOCITYPACK COMPACTНесмотря на невысокую стоимость и кажущуюся простоту, рюкзак NEOCITYPACK COMPACT уникален, как с точки зрения организации внутреннего пространства, так и используемых материалов. За время длительной эксплуатации он показал себя как практичный и удобный рюкзак. К плюсам отнесем использование качественных материалов, вентилируемую спинку, защиту от воды, большое количество кармашков, наличие боковой защиты. Не устроить может отсутствие скрытого кармана под документы.
NEOCITYPACK COMPACT получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".