Обзор городского рюкзака NEOCITYPACK COMPACT от NEOVIMA

2018-05-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - NEOVIMA NEOCITYPACK COMPACT; [162]
Прошлым летом мы проводили детальное тестирование рюкзака Neosafepack от компании NEOVIMA, который оставил у нас самые положительные впечатления и переживший за это время серию дальних поездок и ежедневную эксплуатацию в условиях мегаполиса. Не так давно, компания анонсировала выход новой коллекции CITY, включающей четыре модели: NEOCITYBAG и NEOCITYSLING, а также NEOCITYPACK и NEOCITYPACK COMPACT.

NEOVIMA NEOCITYPACK COMPACT

Согласно информации на официальном сайте производителя первые покупатели смогут получить рюкзаки с новой коллекции уже в конце мая. У нас появилась возможность еще в апреле начать изучение NEOCITYPACK COMPACT и сейчас мы готовы поделиться опытом его эксплуатации с вами. В официальном магазине он доступен для предзаказа за 2890 рублей - http://neovima.ru/shop/product/backpack/neocitypack-compact/

NEOVIMA NEOCITYPACK COMPACT обзор

Внешний вид

Коллекцию City объединяет общая стилистика в духе минимализма. Нейтральный дизайн без броских элементов оформления, позволит его носить его с разными стилями одежды.

NEOVIMA NEOCITYPACK COMPACT

Подходит NEOCITYPACK COMPACT как женской, так и мужской аудитории. Как молодежной, так и в качестве делового рюкзака.

NEOVIMA NEOCITYPACK COMPACT

Помимо компактной версии вышла и его полноразмерный вариант, отличаются они габаритами и вместимостью. 15 литров против 18, 15.4-дюймовый ноутбук против 17-дюймового. Выбрать можно в зависимости от того объема груза, который вы обычно носите с собой.

NEOVIMA NEOCITYPACK COMPACT

Вышел в нескольких цветовых расцветках: темно-синяя, черная и серая. Основным материалом выступает Oxford 200d.

NEOVIMA NEOCITYPACK COMPACT

Рюкзак не боится дождливой погоды, сохраняя содержимое в сохранности и сухости. Этот материал также не пропускает запахи и устойчив к попыткам порезов.

NEOVIMA NEOCITYPACK COMPACT

С внутренней стороны расположена 3D сетка Airmesh, обеспечивающая вентиляцию спины во время переноски и мягкое прилегание.

NEOVIMA NEOCITYPACK COMPACT

По краям присутствуют силиконовые вставки, предохраняющие от повреждения при падениях и ударах. Свою форму рюкзак держит.

NEOVIMA NEOCITYPACK COMPACT

Сам рюкзак очень легкий – 850 граммов. При этом объем внутреннего пространства составляет – 15 литров. Он вполне может рассматриваться и в качестве рюкзака для ручной клади во время полетов, полностью соответствует и стандартам лоукостеров.

NEOVIMA NEOCITYPACK COMPACT

Отдельного внимания заслуживает организация внутреннего пространства NEOCITYPACK COMPACT. Доступ к отсекам обеспечивают замки с дублированными язычками.

NEOVIMA NEOCITYPACK COMPACT

В основном отсеке по обоим стенкам распределены дополнительные ниши под ноутбук, планшет, мелочевку, зарядку и документы. Вполне можно организовать аккуратную укладку без общего хауса.

NEOVIMA NEOCITYPACK COMPACT

Количество кармашков в этом рюкзаке удовлетворит самого взыскательного аккуратиста. Они отличаются по размерам и форме.

NEOVIMA NEOCITYPACK COMPACT

Дополнительно к основному отсеку на внешней стороне рюкзака выделено три отдельных блока с индивидуальными замками. Молнии скрыты, так усложняется несанкционированный доступ к этим отсекам со стороны злоумышленников.

NEOVIMA NEOCITYPACK COMPACT

Самый нижний отлично подойдет под зонтик или бутылку с водой. В среднем можно держать ключи или другую мелочевку. Самый верхний подойдет под внешнюю батарейку или читалку.

NEOVIMA NEOCITYPACK COMPACT

Лямки у NEOCITYPACK COMPACT с регулируемой длиной. Для изменения на ходу в основании строп предусмотрены петли под большие пальцы рук. Дополнительно к ним есть ручка сверху для переноски в руках.

NEOVIMA NEOCITYPACK COMPACT

Все стежки аккуратно прошиты, посторонних ниток и неаккуратно обработанных краев не наблюдается. Визуально рюкзак производит приятное впечатление качественного продукта.

NEOVIMA NEOCITYPACK COMPACT

Что хотелось бы видеть в этой модели еще, что не реализовали в ней в итоге? Это скрытый карман со стороны спины под документы и небольшие карманы на лямках под проездной или карточку. В остальном рюкзак не уступает на порядок более дорогим моделям конкурентов.

Итоги по NEOCITYPACK COMPACT

Золото. Выбор редакции MegaObzorНесмотря на невысокую стоимость и кажущуюся простоту, рюкзак NEOCITYPACK COMPACT уникален, как с точки зрения организации внутреннего пространства, так и используемых материалов. За время длительной эксплуатации он показал себя как практичный и удобный рюкзак. К плюсам отнесем использование качественных материалов, вентилируемую спинку, защиту от воды, большое количество кармашков, наличие боковой защиты. Не устроить может отсутствие скрытого кармана под документы.
NEOCITYPACK COMPACT получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор городского рюкзака NEOCITYPACK COMPACT от NEOVIMAОбзор городского рюкзака NEOCITYPACK COMPACT от NEOVIMA
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