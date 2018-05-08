Обзор городского рюкзака NEOCITYPACK COMPACT от NEOVIMA

Прошлым летом мы проводили детальное тестирование рюкзака Neosafepack от компании NEOVIMA, который оставил у нас самые положительные впечатления и переживший за это время серию дальних поездок и ежедневную эксплуатацию в условиях мегаполиса. Не так давно, компания анонсировала выход новой коллекции CITY, включающей четыре модели: NEOCITYBAG и NEOCITYSLING, а также NEOCITYPACK и NEOCITYPACK COMPACT.

NEOVIMA NEOCITYPACK COMPACT обзор

Согласно информации на официальном сайте производителя первые покупатели смогут получить рюкзаки с новой коллекции уже в конце мая. У нас появилась возможность еще в апреле начать изучение NEOCITYPACK COMPACT и сейчас мы готовы поделиться опытом его эксплуатации с вами. В официальном магазине он доступен для предзаказа за 2890 рублей - http://neovima.ru/shop/product/backpack/neocitypack-compact/

Внешний вид

Коллекцию City объединяет общая стилистика в духе минимализма. Нейтральный дизайн без броских элементов оформления, позволит его носить его с разными стилями одежды.

Подходит NEOCITYPACK COMPACT как женской, так и мужской аудитории. Как молодежной, так и в качестве делового рюкзака.

Помимо компактной версии вышла и его полноразмерный вариант, отличаются они габаритами и вместимостью. 15 литров против 18, 15.4-дюймовый ноутбук против 17-дюймового. Выбрать можно в зависимости от того объема груза, который вы обычно носите с собой.

Вышел в нескольких цветовых расцветках: темно-синяя, черная и серая. Основным материалом выступает Oxford 200d.

Рюкзак не боится дождливой погоды, сохраняя содержимое в сохранности и сухости. Этот материал также не пропускает запахи и устойчив к попыткам порезов.

С внутренней стороны расположена 3D сетка Airmesh, обеспечивающая вентиляцию спины во время переноски и мягкое прилегание.

По краям присутствуют силиконовые вставки, предохраняющие от повреждения при падениях и ударах. Свою форму рюкзак держит.

Сам рюкзак очень легкий – 850 граммов. При этом объем внутреннего пространства составляет – 15 литров. Он вполне может рассматриваться и в качестве рюкзака для ручной клади во время полетов, полностью соответствует и стандартам лоукостеров.

Отдельного внимания заслуживает организация внутреннего пространства NEOCITYPACK COMPACT. Доступ к отсекам обеспечивают замки с дублированными язычками.

В основном отсеке по обоим стенкам распределены дополнительные ниши под ноутбук, планшет, мелочевку, зарядку и документы. Вполне можно организовать аккуратную укладку без общего хауса.

Количество кармашков в этом рюкзаке удовлетворит самого взыскательного аккуратиста. Они отличаются по размерам и форме.

Дополнительно к основному отсеку на внешней стороне рюкзака выделено три отдельных блока с индивидуальными замками. Молнии скрыты, так усложняется несанкционированный доступ к этим отсекам со стороны злоумышленников.

Самый нижний отлично подойдет под зонтик или бутылку с водой. В среднем можно держать ключи или другую мелочевку. Самый верхний подойдет под внешнюю батарейку или читалку.

Лямки у NEOCITYPACK COMPACT с регулируемой длиной. Для изменения на ходу в основании строп предусмотрены петли под большие пальцы рук. Дополнительно к ним есть ручка сверху для переноски в руках.

Все стежки аккуратно прошиты, посторонних ниток и неаккуратно обработанных краев не наблюдается. Визуально рюкзак производит приятное впечатление качественного продукта.

Итоги по NEOCITYPACK COMPACT

Что хотелось бы видеть в этой модели еще, что не реализовали в ней в итоге? Это скрытый карман со стороны спины под документы и небольшие карманы на лямках под проездной или карточку. В остальном рюкзак не уступает на порядок более дорогим моделям конкурентов.Несмотря на невысокую стоимость и кажущуюся простоту, рюкзак NEOCITYPACK COMPACT уникален, как с точки зрения организации внутреннего пространства, так и используемых материалов. За время длительной эксплуатации он показал себя как практичный и удобный рюкзак. К плюсам отнесем использование качественных материалов, вентилируемую спинку, защиту от воды, большое количество кармашков, наличие боковой защиты. Не устроить может отсутствие скрытого кармана под документы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".