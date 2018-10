Обзор и тесты NVIDIA Shield. Лучший медиаплеер

В рамках «Лаборатории» мы проводили детальное тестирование NVIDIA SHIELD Portable NVIDIA SHIELD Tablet , продемонстрировавшие лучшие в своем классе производительность и возможности. Секрет успеха заключался в детальной проработке аппаратной части с использованием собственной SoC, так и пристального внимания к программной составляющей. Неудивительно, что в последующем этот опыт был использован для создания медиаплеера NVIDIA SHIELD TV с поддержкой 4K телевизоров с HDR.

NVIDIA SHIELD TV обзор

Совсем недавно эта приставка обзавелась новыми впечатляющими возможностями, среди которых вывод картинки на телевизоры/мониторы с частотой 120 Гц, новые комбинации клавиш, прошивки для пульта и контроллера, кардинальное обновление сервиса GeForce NOW, возвращение функции NVIDIA Share и появление мобильного приложения для смартфона. К моменту публикации этого теста оно доступно на российском рынке в двух версиях: стандартная, с игровым контроллером, и версия только с пультом ДУ . Рекомендуем выбрать стандартную комплектацию: контроллер будет полезен не только в играх, но и в качестве инструмента управления.

Комплектация

Поставляется в эффектно оформленной коробке из плотного картона с изображением приставки и комплектующих, а также подробными данными по техническим характеристикам. Комплект включает непосредственно ТВ-приставку , контроллер, пульт ДУ, блок питания с двумя типами вилок, USB-кабель, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена NVIDIA SHIELD TV в компактном пластиковом корпусе с полигональными гранями. Выглядит технологично и премиально.

Установить её можно как горизонтально, так и вертикально. В качестве дополнительного аксессуара предлагается подставка.

С одной из сторон граница выступающей плоскости подсвечивается, отображая активный режим работы.

На обратной стороне вентиляционная решетка и резиновая накладка, обеспечивающая устойчивое расположение на ровной поверхности.

Доступен хороший набор портов, состоящий из двух USB 3.0, HDMI 2.0b, гигабитного RJ-45 и проприетарного гнезда для зарядного блока.

Контроллер

Фирменный геймпад претерпел изменения по сравнению с предыдущей версией. Теперь во внешней поверхности используется тема полигональных граней. Избавились от проблемы загрязнения следами пальцев.

В руках контроллер лежит удобно. Сборка проведена без огрехов, ощущается он полностью монолитным. Заряжается с помощью microUSB кабеля, одного заряда хватает примерно на 60 часов работы.

Из элементов управления доступны кнопки ABXY, два стика, два курка и шифта, крестовина. Этот набор дополняет центральная кнопка с логотипом и три механические кнопки, соответствующие сенсорным в Android-устройствах.

К контроллеру NVIDIA SHIELD TV можно будет подключить проводные наушники. По центру корпуса расположена сенсорная панель, регулирующая громкость воспроизведения. Встроенный ИК, позволит управлять домашней бытовой техникой. Из особенностей также отметим наличие встроенных вибромоторов.

Пульт ДУ

К приставке подключается до четырех таких контроллеров одновременно, позволяя «зарубиться» с друзьями в файтинги. Плюс геймпад по проводу подключается и к ПК, распознается и работает без установки драйверов.Стандартным средством управления выступает компактный пульт дистанционного управления. Питается от двух батареек формата CR2032. Взаимодействие с приставкой идет по Bluetooth, есть еще ИК-порт.

Из элементов управления доступны кнопки ДОМОЙ НАЗАД, голосовой поиск, крестовина навигации и вертикальное сенсорное меню.

Начинка

Софт и возможности

NVIDIA SHIELD TV построена на базе однокристальной системы Tegra X1, выполненной по 20нм техпроцессу. Состоит из двух блоков по четыре ядра в каждом. Доступны 3 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Место под данные можно будет расширить, используя внешний жесткий диск или NAS. По совокупности характеристик она превосходит APPLE TV 4К, FIRE TV и ROKU ULTRA.При первом подключении проводится актуализация версии программного обеспечения системы, контроллера и пульта ДУ. После этого авторизовавшись нас встречает стандартный интерфейс Android O Интерфейс адаптирован под вывод на панели телевизора и управление при помощи пульта. Плитки, визуализация и отсутствие лишних элементов оформления.

Главное окно разделено на две основные зоны: вертикальный ряд с разделами и лента актуального контента по этим разделам. Содержимое разделов можно редактировать.

Android пользователь может самостоятельно выбирать нужные приложения и сервисы, без риска лишиться поддержки в будущем или столкнуться с ограничениями, которые ставят все производители телевизоров в своих системах.

Полный доступ к библиотеке YouTube, любимым трансляциям на Twich, сериалам с Netflix и российским онлайн-кинотеатрам: Амедиатека, ivi, Okko и др. Воспроизведение музыкальных и видеофайлов с подключенного внешнего накопителя.

Естественно, для воспроизведения потоковой музыки и фильмов. Потребуется доступ в сеть, получить его можно воспользовавшись гигабитным LAN или по двухдиапазонному Wi-Fi.

Игры с ПК на NVIDIA SHIELD TV – GameStream

NVIDIA SHIELD TV «играючи» справляется с распознаванием и воспроизведением мультимедийного контента с высоким битрейтом. За время длительных тестов мы не сталкивались с подтормаживанием или зависанием, как запуская со съемного накопителя, так и запуская приложения из стриминговых сервисов Поддерживаются видео формата H.265 с профилем Main10. Приставка выступает полноценным главным устройством для воспроизведения и каталогизации мультимедийного контента. По предлагаемым в этом направлении возможностям она превосходит решения конкурентов, включая Apple TV 4K.Игровые возможности SHIELD TV мы выделим в несколько отдельных разделов и причина этого проста, они являются уникальнымы и позволяют существенно расширить возможности приставки как центра домашних развлечений.

Многие из тех, кто собрал систему и играет на видеокартах GeForce, наверняка видел иконку GameStream (трансляция с ПК) в GeForce Experience с подключением устройства SHIELD, это то, что нам нужно. После успешного сопряжения, появляется возможность трансляции игр, установленных на настольный ПК.

Так можно будет удобно разместившись с друзьями на диване пройти новый тайтл или поиграть в игры с управлением двумя игроками одновременно. Работает такое потоковое воспроизведение стабильно. Никаких задержек и зависаний, полное ощущение того, что к телевизору был подключен игровой ПК. При чем во время игры можно будет проводить запись стрима и делать скриншоты.

Запуск игр с облака – GeForce NOW

Что делать если дома нет игрового ПК с видеокартой GeForce GTX/RTX или мощность системы желает лучшего? Или у вас Mac. С помощью сервиса GeForce NOW владельцы NVIDIA SHIELD TV смогут арендовать мощный GPU в облаке самой компании, запуская игры удаленно и получая на свой телевизор уже обработанную картинку. В предыдущей версии сервиса вы могли запускать игры из библиотеки NVIDIA.

Сейчас вы запускаете свои игры, купленные в Steam или Uplay, и берете в аренду только удаленный GPU. Новая версия GeForce NOW кроссплатформенная. Вы можете начать игру на ПК, перейти потом на SHIELD, а закончить на Mac. Список совместимых игр постоянно пополняется и уже сейчас содержит Shadow of the Tomb Raider, Dying Light Bad Blood, NBA 2K19, V-Rally 4, Dakar 18 и Monster Hunter: World.

После запуска проводится проверка качества соединения с сервером. Для стабильного подключения рекомендуем воспользоваться Ethernet подключением.

Android-игры

Использовать приставку можно и для библиотеки существующих Android игр. Мощности Tegra X1 для современных игр с высоким качеством графики. Как вариант можно будет поставить эмуляторы консолей насладившись играми, создаваемыми под разные платформы тем более, что контроллер для удобного управления у нас уже есть. Единственное ограничение, с которым может столкнуться, - это объем встроенной памяти под установку игр.

Итоги по NVIDIA Shield TV

Отдельный плюс приставки – постоянно обновляемое ПО, благодаря которому на устройстве появляются новые возможности.По совокупности уровня быстродействия, проработки программного обеспечения, дополнительным возможностям и качества выводимой картинки NVIDIA Shield TV является лучшим выбором при поиске ТВ-приставки на момент конца 2018 года. Производителю удалось предложить хорошо проработанный продукт, совмещающий функции всеядной мультимедийной платформы и игровой станции. Это решение и по прошествии времени с момента выхода не имеет аналогов и тем более конкурентов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".