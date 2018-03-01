Обзор Navitel C500. Автомобильный навигатор за приемлемую цену

Видео обзор Navitel C500

Буквально недавно для того, чтобы доехать в какой-нибудь курортный городок или любое другое место необходимо было пользоваться бумажными картами, где неопытный человек просто запутается. Однако современные гаджеты позволяют забыть о ручном прокладывании маршрутов и не переживать о том, что вы заблудитесь в каком-нибудь незнакомом вам городе. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию автомобильный GPS-навигатор Navitel C500, который поможет своему пользователю благополучно доехать до любой точки на карте без всяких проблем. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

GPS-навигатор Navitel C500

Автомобильное крепление на присоске

Автомобильное зарядное устройство от прикуривателя

Стилус

Кабель miniUSB

Руководство пользователя и гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной, привычной для компании Navitel упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о Navitel C500. На момент написания обзора средняя стоимость GPS-навигатора, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 3500 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Программное обеспечение: Навител

Встроенная карта

Возможность загрузки карты местности

Функция расчета маршрута

Голосовые сообщения

Звуковая сигнализация

Путевой компьютер

Тип экрана: LCD-цветной

Диагональ экрана: 5 дюйм.

Разрешение экрана: 480x272 пикс.

Сенсорный экран

Частота процессора: 800 МГц

Размер встроенной памяти: 4 Гб

Размер оперативной памяти: 128 Мб

Операционная система: Windows CE 6.0

Тип антенны: внутренняя

Емкость аккумулятора: 950 мАч

Предустановленные карты России

Предупреждения о камерах контроля скорости

Внешний вид

Компактный и стильный Navitel C500 выполнен из темно-серого пластика с Soft Touch покрытием. К качеству материалов и к сборке у нас никаких нареканий не возникло, все выполнено аккуратно и надежно. Порадовало то, что корпус устройства не боится следов от пальцев.

На лицевой стороне устройства расположился 5-дюймовый, цветной, сенсорный LCD-дисплей.

В комплектации с устройством, для удобства пользования, есть стилус, который закреплен к креплению.

На одной из боковых граней можно увидеть следующее: слот для microSD карты (до 32 Гб), разъем miniUSB, разъем 3.5 мм для наушников и светодиодный индикатор состояния работы.

На верхней грани GPS-навигатора обосновалась кнопка вкл/выкл устройства.

На тыльной стороне девайса находится динамик и кнопка Reset.

GPS-навигатор крепится на специальную рамку, которая закрепляется на основное крепление. Устройство крепко держится на месте и за все время пользования навигатор ни разу не слетел с крепления.

Автомобильное крепление крепится на лобовое стекло при помощи присоски. Использованная конструкция позволяет зафиксировать навигатор практически в любом удобном для вас положении.

Длины кабеля для питания от автомобильного прикуривателя достаточно для того, чтобы установить GPS-навигатор в любое удобное для вас место.

Обновление базы данных

Перед тем как отправиться в очередное путешествие по городам России или другим странам, не забудьте обновить базу данных Navitel C500. Для этого необходимо скачать и установить на свой ПК или ноутбук специальное программное обеспечение на официальном сайте компании Navitel, либо перейти по данной ссылке - нажать сюда

Функционал и настройка

Очень простое и понятное меню позволит быстро разобраться в необходимых манипуляциях. Для начала необходимо скачать доступное обновление при помощи данной программы. После чего нажимаем на кнопку "Обновить" и ждем приблизительно 3-5 минут, в зависимости от объема устанавливаемых файлов. Очень легко и просто.Начнем с того, что Navitel C500 можно использовать в качестве FM-радио и слушать любимые станции через гарнитуру. Кроме того, в навигаторе предустановлен медиаплеер, позволяющий закачивать на карту памяти музыкальные треки и слушать их в свободное от вождение время. Другими словами Navitel C500 является универсальным решением, который позволяет не только не заблудиться в бескрайних просторах России и других странах, но и, при желании, дать себе отдохнуть прослушиванием музыки.

Navitel C500 построен на базе процессора Mstar MSB2531А (800 МГц) в одной паре с чипсетом ARM V4I Cortex-A7. Всего 128 Мб оперативной и 4 Гб встроенной памяти. Однако этого вполне достаточно для стабильной работы устройства. Подключение к спутникам происходит достаточно быстро, а все благодаря модулю MediaTek MSR2112. Устройство использует 22 канала сопровождения и 66 каналов обнаружения. Другими словами, к качеству связи у нас никаких нареканий не появилось.

Меню Navitel C500 будет привычным для всех пользователей. Оно разделено на несколько разделов: Найти, маршрут, мой навител, медиа плеер, FM и настройка. Отдельное внимание пользователей привлечет пункт настройки режима оповещений о камерах контроля скорости. Данная функция позволяет минимизировать получение штрафов за превышение скорости и сберечь свои честно заработанные деньги. Главное не забывайте проверять наличие обновлений.

Порадовала возможность использовать путевые точки. Вы легко сможете найти ближайшие кафе, магазины, банкоматы и многое другое. Достаточно будет зайти в меню поиска ("Найти") и перейти во вкладку "Ближайшие". Данная функция особенно полезна, если у вас нет возможности подключиться к Интернету.

Другими словами Navitel C500 является универсальным решением для тех, кто любит путешествовать в своем автомобиле. Устройство станет отличным помощником в дальних поездках. Емкости аккумулятора в 950 мАч вполне достаточно для того, чтобы отключить устройство от питания и пройтись пешком по всем достопримечательностям любого города.

Итоги

Некоторым пользователям может не понравится отсутствие доступа в Интернет, что не позволяет использовать некоторые функции: онлайн обновление базы данных, отображение пробок и т.д. Однако не стоит забывать о том, что Navitel C500 все же является бюджетным устройством, и добавление в него дополнительных возможностей существенно отразится на его стоимости.Подведем итоги по GPS-навигатору Navitel C500. Устройство отлично показало себя в работе. Быстрый, компактный, многофункциональный и стильный Navitel C500 отлично впишется в интерьер любого автомобиля и не оставит в беде своих пользователей. За все время пользования мы ни разу не столкнулись с зависаниями и проблемой в навигационной составляющей. Если вы по какой-то причине сошли с маршрута, устройство быстро перестраивает его и тем самым сэкономит вам кучу времени. Среди плюсов следует отметить следующее: современный дизайн, конструкция держателя на лобовое стекло автомобиля, удобное меню и ПО для обновления базы данных, хорошая начинка, оповещение о камерах контроля скорости и конечно же цена. Существенных минусов, которые повлияли бы на работоспособность девайса нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".