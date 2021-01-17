Обзор Netatmo Urban Weather Station. Умная погодная станция с облачным сервисом

Погодные станции за последнее время растеряли свою актуальность на фоне распространения смартфонов и облачных сервисов. Но если с погодой на улице все решаемо, то внутренний климат контролировать нужно самостоятельно. Тестируемый сегодня Netatmo Urban Weather Station совмещает замеры параметров как уличных, так и в помещении. Плюс помимо влажности и погоды, есть уровень CO2 и шума.

Netatmo Urban Weather Station

Официально продукты этого производителя в России, на момент выхода теста, не представлены. Хотя уже сейчас, если брать в расчет данные общего сервиса с отображением данных по погоде на карте, пользователей этой системы насчитывается немалое количество.

Комплектация

Стартовый набор включает набор батареек, блок питания для главного модуля, внешний уличный блок, стяжку с липучками, набор крепежа и документацию. Собрано все в коробке с изображением системы и данными по характеристикам.

Netatmo Urban Weather Station

Внешний вид

Выполнена в стилистике Apple: минимализм и качественные материалы. Это неудивительно, именно под эту экосистему она изначально создавалась.

Netatmo Urban Weather Station

Внешний и наружные модули представляют собой тубус из анодированного алюминия. Отличаются между собой габаритами. Внешний модуль компактнее.

Netatmo Urban Weather Station

За питание внешнего модуля отвечает пара мизинчиковых батареек. Проводная передача питания для него не предусмотрена. Зафиксировать его можно при помощи дюбелей на стене или с помощью ленты-липучки.

Netatmo Urban Weather Station

Внутренний модуль является главным в системе. Он осуществляет связь между внешними беспроводными датчиками.

Netatmo Urban Weather Station

Его, в свою очередь, можно запитать с помощью комплектного блока питания с microUSB разъемом. Верхняя его грань совмещена с элементом управления.

Netatmo Urban Weather Station

На лицевой панели Netatmo Urban Weather Station находится вытянутый вырез со светодиодной подложкой.

Ставится только вертикально. Стоит на ровной поверхности устойчиво. Оснащен беспроводным модулем Wi-Fi.

Софт

Несмотря на то, что система на старте позиционировалась под экосистему Apple, работать и управляться она будет и на Android без каких-либо видимых ограничений.

Netatmo Urban Weather Station

Для начала потребуется добавить аккаунт и головное устройство. Позже ее можно будет расширить с помощью дополнительных модулей: осадки и ветер, а также внутренние.

Netatmo Urban Weather Station

Главный экран включает сводную информацию по погоде на улице и в комнате. Свайпами ее можно переключать.

Netatmo Urban Weather Station

Выводится прогноз на несколько дней вперед. Для этих данных, в частности, Netatmo использует собираемые пользователями данные по всему миру. Добавление себя на карту проходит добровольно.

Netatmo Urban Weather Station

Все данные можно анализировать за выбранный период. Здесь же просмотреть критичные уровни параметров.

Netatmo Urban Weather Station

Считает она по умолчанию: шум, CO2, влажность и температуру.

Netatmo Urban Weather Station

Доступны базовые настройки и обновление прошивки.

Веб-интерфейс

Смотреть данные можно не только с экрана смартфона, но и через веб-интерфейс с ПК или ноутбука.

Netatmo Urban Weather Station

Здесь экран также представляет собой сводную информацию по модулям ив виде текущих данных и интервалов с графиками.

Netatmo Urban Weather Station

Доступна интерактивная карта, на которой можно будет просмотреть данные по актуальной погоде по всему миру. Выводимые тут данные это получаемые на этих погодных станциях.

Netatmo Urban Weather Station

Точность данных высокая. Мы проводили тестирование с замерами влажности и температуры. Они соответствуют и близки к тем, что выводит другое измерительное оборудование.

Итоги по Netatmo Urban Weather Station

Netatmo Urban Weather Station – хороший вариант для контроля микроклимата в помещении, контролирует такие важные параметры, как влажность и СО2. Высокая точность измерений, возможность добавления модулей разного типа, веб-интерфейс, приложение для смартфона, привлекательный внешний вид, стабильная работа. Отдельно отметим опциональную связку с элементами контроля нагревательных котлов и радиаторов.
Комментарии и отзывы Netatmo Urban Weather Station
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