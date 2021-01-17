Обзор Netatmo Urban Weather Station. Умная погодная станция с облачным сервисом

Официально продукты этого производителя в России, на момент выхода теста, не представлены. Хотя уже сейчас, если брать в расчет данные общего сервиса с отображением данных по погоде на карте, пользователей этой системы насчитывается немалое количество.
КомплектацияСтартовый набор включает набор батареек, блок питания для главного модуля, внешний уличный блок, стяжку с липучками, набор крепежа и документацию. Собрано все в коробке с изображением системы и данными по характеристикам.
Внешний видВыполнена в стилистике Apple: минимализм и качественные материалы. Это неудивительно, именно под эту экосистему она изначально создавалась.
Внешний и наружные модули представляют собой тубус из анодированного алюминия. Отличаются между собой габаритами. Внешний модуль компактнее.
За питание внешнего модуля отвечает пара мизинчиковых батареек. Проводная передача питания для него не предусмотрена. Зафиксировать его можно при помощи дюбелей на стене или с помощью ленты-липучки.
Внутренний модуль является главным в системе. Он осуществляет связь между внешними беспроводными датчиками.
Его, в свою очередь, можно запитать с помощью комплектного блока питания с microUSB разъемом. Верхняя его грань совмещена с элементом управления.
На лицевой панели Netatmo Urban Weather Station находится вытянутый вырез со светодиодной подложкой.
Ставится только вертикально. Стоит на ровной поверхности устойчиво. Оснащен беспроводным модулем Wi-Fi.
СофтНесмотря на то, что система на старте позиционировалась под экосистему Apple, работать и управляться она будет и на Android без каких-либо видимых ограничений.
Для начала потребуется добавить аккаунт и головное устройство. Позже ее можно будет расширить с помощью дополнительных модулей: осадки и ветер, а также внутренние.
Главный экран включает сводную информацию по погоде на улице и в комнате. Свайпами ее можно переключать.
Выводится прогноз на несколько дней вперед. Для этих данных, в частности, Netatmo использует собираемые пользователями данные по всему миру. Добавление себя на карту проходит добровольно.
Все данные можно анализировать за выбранный период. Здесь же просмотреть критичные уровни параметров.
Считает она по умолчанию: шум, CO2, влажность и температуру.
Доступны базовые настройки и обновление прошивки.
Веб-интерфейсСмотреть данные можно не только с экрана смартфона, но и через веб-интерфейс с ПК или ноутбука.
Здесь экран также представляет собой сводную информацию по модулям ив виде текущих данных и интервалов с графиками.
Доступна интерактивная карта, на которой можно будет просмотреть данные по актуальной погоде по всему миру. Выводимые тут данные это получаемые на этих погодных станциях.
Точность данных высокая. Мы проводили тестирование с замерами влажности и температуры. Они соответствуют и близки к тем, что выводит другое измерительное оборудование.