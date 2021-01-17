Обзор Netatmo Urban Weather Station. Умная погодная станция с облачным сервисом

Погодные станции за последнее время растеряли свою актуальность на фоне распространения смартфонов и облачных сервисов. Но если с погодой на улице все решаемо, то внутренний климат контролировать нужно самостоятельно. Тестируемый сегодня Netatmo Urban Weather Station совмещает замеры параметров как уличных, так и в помещении. Плюс помимо влажности и погоды, есть уровень CO2 и шума.

Комплектация

Официально продукты этого производителя в России, на момент выхода теста, не представлены. Хотя уже сейчас, если брать в расчет данные общего сервиса с отображением данных по погоде на карте, пользователей этой системы насчитывается немалое количество.Стартовый набор включает набор батареек, блок питания для главного модуля, внешний уличный блок, стяжку с липучками, набор крепежа и документацию. Собрано все в коробке с изображением системы и данными по характеристикам.

Внешний вид

Выполнена в стилистике Apple: минимализм и качественные материалы. Это неудивительно, именно под эту экосистему она изначально создавалась.

Внешний и наружные модули представляют собой тубус из анодированного алюминия. Отличаются между собой габаритами. Внешний модуль компактнее.

За питание внешнего модуля отвечает пара мизинчиковых батареек. Проводная передача питания для него не предусмотрена. Зафиксировать его можно при помощи дюбелей на стене или с помощью ленты-липучки.

Внутренний модуль является главным в системе. Он осуществляет связь между внешними беспроводными датчиками.

Его, в свою очередь, можно запитать с помощью комплектного блока питания с microUSB разъемом. Верхняя его грань совмещена с элементом управления.

Софт

На лицевой панели Netatmo Urban Weather Station находится вытянутый вырез со светодиодной подложкой.Ставится только вертикально. Стоит на ровной поверхности устойчиво. Оснащен беспроводным модулем Wi-Fi.Несмотря на то, что система на старте позиционировалась под экосистему Apple, работать и управляться она будет и на Android без каких-либо видимых ограничений.

Для начала потребуется добавить аккаунт и головное устройство. Позже ее можно будет расширить с помощью дополнительных модулей: осадки и ветер, а также внутренние.

Главный экран включает сводную информацию по погоде на улице и в комнате. Свайпами ее можно переключать.

Выводится прогноз на несколько дней вперед. Для этих данных, в частности, Netatmo использует собираемые пользователями данные по всему миру. Добавление себя на карту проходит добровольно.

Все данные можно анализировать за выбранный период. Здесь же просмотреть критичные уровни параметров.

Считает она по умолчанию: шум, CO2, влажность и температуру.

Веб-интерфейс

Доступны базовые настройки и обновление прошивки.Смотреть данные можно не только с экрана смартфона, но и через веб-интерфейс с ПК или ноутбука.

Здесь экран также представляет собой сводную информацию по модулям ив виде текущих данных и интервалов с графиками.

Доступна интерактивная карта, на которой можно будет просмотреть данные по актуальной погоде по всему миру. Выводимые тут данные это получаемые на этих погодных станциях.

Итоги по Netatmo Urban Weather Station

Точность данных высокая. Мы проводили тестирование с замерами влажности и температуры. Они соответствуют и близки к тем, что выводит другое измерительное оборудование.Netatmo Urban Weather Station – хороший вариант для контроля микроклимата в помещении, контролирует такие важные параметры, как влажность и СО2. Высокая точность измерений, возможность добавления модулей разного типа, веб-интерфейс, приложение для смартфона, привлекательный внешний вид, стабильная работа. Отдельно отметим опциональную связку с элементами контроля нагревательных котлов и радиаторов.