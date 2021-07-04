Обзор Nubi FRESH MULTI-AIR 360. Мультифункциональный очиститель воздуха

Он выполнен в формате 5-в-1, включающий озонатор, ионизатор, фильтрацию воздуха, ультразвук и амортизатор. Средняя стоимость на момент публикации составляет 6 990 рублей.
В нижней части корпуса перфорированная вентиляционная решетка, осуществляющая забор воздуха вокруг очистителя.
Выпускная решетка расположена на верхней части. В центре островок с символьной светодиодной индикацией и сенсорными кнопками управления.
Основание у Nubi FRESH MULTI-AIR 360 съемное. Внутри скрывается ниша для установки арома-капсул и съемный HEPA фильтр.
На боковой грани microUSB. Комплектуется блоком питания и отдельным USB-кабелем. Запитать его можно с внешней батарейки или прикуривателя в автомобиле.
За фильтрацию отвечает HEPA H13 фильтр, отсеивающий даже мельчайшую пыль. Это HEPA H13 фильтр. Забор воздуха проходит на 360 градусов от точки размещения устройства. Как и отмечали выше, у него компактные габариты. За время тестирования брали его с собой на работу, дачу и использовали в автомобиле при длительных поездках. Эффективно справляется не только с пылью, но и пыльцой растений и шерстью животных.
Совместить очистку воздуха в Nubi FRESH MULTI-AIR 360 можно с ароматизацией воздуха. Для этого необходимо будет установить аромо-капсулу. Приятный и ненавязчивый аромат.
Для дачи будет актуальным ультразвук. При работе он воздействует на нервную систему клещей, комаров и других москитных насекомых отпугивая их. Для человека высокочастотные ультразвуковые волны безопасны и не слышны.
Есть ионизатор, насыщающий воздух отрицательно заряженными ионами, притягивающими вредные частицы, аллергены, молекулы газов и пыль. Нормализует сон, снижает утомляемость, повышает концентрацию внимания и работоспособность.
Дополняет это озонатор. Выделяемый озон разрушает бактериальные клетки, инактивирует вирусы. Стерилизует воздух и убивает на 99.99% вирусы и бактерии. Негативно влияет на плесень и мелких насекомых. При работе важно выходить из помещения.