Обзор Nubi FRESH MULTI-AIR 360. Мультифункциональный очиститель воздуха

Поддержание чистоты воздуха в помещении является важной составляющей профилактики респираторных заболеваний, а также и в целом повышения качества жизни. В рамках Лаборатории мы уже рассматривали различные варианты очистителей воздуха и все они в большинстве предполагали напольное размещение и требовали наличие свободного места в помещении, тестируемый же сегодня Nubi FRESH MULTI-AIR 360 можно разместить на рабочем столе или брать с собой на дачу.

Комплектация

Он выполнен в формате 5-в-1, включающий озонатор, ионизатор, фильтрацию воздуха, ультразвук и амортизатор. Средняя стоимость на момент публикации составляет 6 990 рублей.Комплект включает адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя на русском языке, пять арома-капсул с разными запахами. Собрано все в коробке из плотного картон с нанесенной информацией по особенностям работы и таблицей с характеристиками.

Внешний вид

Корпус цилиндрической формы из белого пластика с матовым покрытием. По габаритам сопоставим с 3-литровой банкой.

В нижней части корпуса перфорированная вентиляционная решетка, осуществляющая забор воздуха вокруг очистителя.

Выпускная решетка расположена на верхней части. В центре островок с символьной светодиодной индикацией и сенсорными кнопками управления.

Основание у Nubi FRESH MULTI-AIR 360 съемное. Внутри скрывается ниша для установки арома-капсул и съемный HEPA фильтр.

Тесты

На боковой грани microUSB. Комплектуется блоком питания и отдельным USB-кабелем. Запитать его можно с внешней батарейки или прикуривателя в автомобиле.Управляется устройство при помощи четырех сенсорных кнопок на верхней грани. Центральная включает работу очистителя, правая – ультразвук, левая – озонатор. С помощью нижней клавиши меняется интервал работы в трех диапазонах: 2, 4 и 8 часов.

За фильтрацию отвечает HEPA H13 фильтр, отсеивающий даже мельчайшую пыль. Это HEPA H13 фильтр. Забор воздуха проходит на 360 градусов от точки размещения устройства. Как и отмечали выше, у него компактные габариты. За время тестирования брали его с собой на работу, дачу и использовали в автомобиле при длительных поездках. Эффективно справляется не только с пылью, но и пыльцой растений и шерстью животных.

Совместить очистку воздуха в Nubi FRESH MULTI-AIR 360 можно с ароматизацией воздуха. Для этого необходимо будет установить аромо-капсулу. Приятный и ненавязчивый аромат.

Для дачи будет актуальным ультразвук. При работе он воздействует на нервную систему клещей, комаров и других москитных насекомых отпугивая их. Для человека высокочастотные ультразвуковые волны безопасны и не слышны.

Есть ионизатор, насыщающий воздух отрицательно заряженными ионами, притягивающими вредные частицы, аллергены, молекулы газов и пыль. Нормализует сон, снижает утомляемость, повышает концентрацию внимания и работоспособность.

Итоги

Дополняет это озонатор. Выделяемый озон разрушает бактериальные клетки, инактивирует вирусы. Стерилизует воздух и убивает на 99.99% вирусы и бактерии. Негативно влияет на плесень и мелких насекомых. При работе важно выходить из помещения.Nubi FRESH MULTI-AIR 360 – многофункциональный очиститель воздуха с озонатором, ионизатором, ароматизатором и ультразвуком. Компактные габариты, сенсорное управление, встроенный таймер с выбором интервалов работы, HEPA H13 фильтр. Отдельно отметим возможность питания как от блока питания, так и внешнего аккумулятора.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".