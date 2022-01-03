Обзор Nubi Fresh HUMION. Ультразвуковой увлажнитель с аромадиффузором и ионизатором

Для здоровья и снижения рисков респираторных заболеваний важно поддерживать относительную влажность в квартире или доме на уровне от 40 до 60%. Зимой этот уровень снижается за счет падения уровня влажности в уличном воздухе, а также из-за работающей системы отопления.

Nubi Fresh HUMION

Для его поддержания требуется специализированная климатическая техника, как пример, изучаемый сегодня Nubi Fresh HUMION с гигрометром, датчиком температуры, ионизатором и аромадифузором. Его средняя стоимость составляет 5 тысяч рублей.

Комплектация

Упакован в коробку, на которой приведены ее ключевые особенности и характеристики. Внутри дополнительно зафиксирован в воздушный блистер, предотвращающий тряску и получение повреждений при транспортировке. Комплект включает пульт ДУ и документацию на русском языке.

Nubi Fresh HUMION

Nubi Fresh HUMION обзор

Внешний вид

Традиционное исполнение корпуса в виде колонны, на верхней грани которой располагается испаритель. Но тут есть целый ряд особенностей, влияющие на удобство эксплуатации.

Nubi Fresh HUMION

Верхняя часть представляет собой съемную крышку, скрывающую бак с жидкостью. Залив воды будет проходить без необходимости снятия контейнера и переноса его с места на место.

Nubi Fresh HUMION

Сама форма крышки выполнена в виде ряда углублений, направленных в центр. Так капли воды или конденсат, который возможно будет образовываться при работе будет стекать в бак, а не на боковые части корпуса. Центральный элемент – это испаритель, поворачиваемый на 360 градусов, давая возможность выбора направления потока.

Nubi Fresh HUMION

Контролировать объем оставшейся воды можно через окошко на боковой грани. Объем бака у Nubi Fresh HUMION составляет 4 литра.

Nubi Fresh HUMION

По центру лицевой стороны в нижней ее части расположена вставка с группой сенсорных кнопок и символьно-цифрового дисплея. На него выводятся данные по температуре, влажности. Отдельные индикаторы по рабочим режимам и отсутствию воды.

Nubi Fresh HUMION

Шесть кнопок в виде наглядной инфографики. На касания они реагировали корректно. С помощью них можно изменить интенсивность испарения, включить ионизатор, изменить целевой уровень влажности, отключить подсветку дисплея.

Nubi Fresh HUMION

Также в комплекте с увлажнителем идет компактный пульт ДУ, дублирующий кнопки на корпусе. С ним можно будет изменять настройки, не подходя к увлажнителю.

Nubi Fresh HUMION

Корпус увлажнителя можно будет разобрать. В основании размещен поплавковый механизм, отвечающий за определение уровня воды, мембрана, и колонна для направления пара. Собирается и разбирается интуитивно.

Тесты

Nubi Fresh HUMION относится к увлажнителям ультразвукового типа. Установленная в нем мембрана под высокочастотными колебаниями преобразовывает воду в микрочастицы, образующие «паровое облако». Через диффузор в верхней части корпуса пар смешиваясь с воздухом равномерно распространяются в помещении.

Nubi Fresh HUMION

Важно для залива в бак использовать деминерализованную воду. С ней не будет солевой пыли на мебели и негативного влияния на здоровье. Бака в 4 литра в зависимости от выбранной интенсивности хватает до 13 часов беспрерывной работы. За один час преобразовывает около 300 мл воды.

Nubi Fresh HUMION

Эксплуатацию этого увлажнителя мы проводили в типовой по площади комнате. И как показала практика, он корректно поддерживал в зимнее время уровень влажности на уровне 40%. При этом работал бесшумно, не мешая спать.

Nubi Fresh HUMION

Поддерживаемая им функция ионизации насыщает воздух отрицательно заряженными ионами. Анионы притягивают к себе вредные частицы, уменьшают уровень пыли и аллергенов. Снижают концентрацию вредных газов, например, образовываемых корпусной мебелью.

Nubi Fresh HUMION

Есть отдельный отсек под аромамасла. Находится он под съемным баком для воды. Так можно будет вместе с увлажнением насытить комнату приятными ароматами. При этом здесь эти масла не оседают на испарителе и не попадают в воду.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ условиях климата в России, предполагающего затяжной период холодов и отопительный сезон, увлажнители можно отнести к категории рекомендованной климатической техники. Nubi Fresh HUMION успешно справляется с задачей поддержания комфортного уровня влажности, предлагая удобный способ залива воды, несколько режимов работы с регулируемой интенсивностью, простое обслуживание и очистку, высокий ресурс службы мембраны, ионизатор и аромадиффузор.
Nubi Fresh HUMION получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Nubi Fresh HUMION
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