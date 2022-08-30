Обзор OfficeSuite. Доступная и полноценная замена Microsoft Office

События текущего года и политика целого ряда компаний, включая Microsoft заставила пересмотреть отношение к облачным сервисам и цифровым продуктам. В частности, под большим вопросом дальнейшая работа с Office 365, как в вопросах возможности проведения оплаты, так и безопасности личных данных. Тем актуальнее становятся альтернативные офисные решения, позволяющие работать распространёнными форматами документов как в повседневной, так и профессиональной сфере.

Documents – замена Word и Google Docs. Документы.

Sheets – замена Excel и Google Tables. Таблицы.

Slides – замена PowerPoint. Презентации.

Mail – замена Outlook. Почтовый клиент и планировщик.

Модуль PDF.

MobiDrive – замена OneDrive. Облачный диск.

Сегодня мы рассмотрим пакет OfficeSuite от компании MobiSystems. Включает она шесть ключевых программ:

Documents

Приобрести можно в сетях МВидео и Эльдорадо. Есть несколько вариантов лицензии: Office для дома и студента 2022, бессрочный на один ПК с Windows, версии на 1 год и 5 лет для одного ПК на Windows, для мобильных платформ Android и iOS. Рассмотрим каждую программу в отдельности.С учетом того, что за плечами был длительный опыт работы с Word здесь не потребовалось времени на адаптацию. Общее расположение элементов в интерфейсе, наполнение вкладок с инструментами и логика работы схожа.

Поддерживает все популярные форматы, начиная от DOC и DOCX и завершая экспортными файлами из Google Docs. Не повреждает структуру документа при открытии и его редактировании.

Sheets

Есть встроенная проверка орфографии, автоматическое сохранение в облако. Начать работу на ПК с Windows и в последующем продолжить редактирование на смартфоне, планшете или MacOS с системами на процессорах Apple Silicon (M1, M1 Pro, M1 Max, M2…).В случае с Sheets тоже не стали «изобретать велосипед». Для этого работы с таблицами сформировались свои негласные стандарты в течение длительного времени. Здесь не потребовалось времени на адаптацию.

Открываются, редактируются и сохраняются файлы в расширениях XLS, XLSM и XLSX, также корректно работало с CSV, ODS и NUMBERS. Открывались документы с большим количеством записанной информации.

Slides

Сортировка по различным форматам и фильтры данных. Создание графиков на основе введенных данных. Поддерживает макросы, есть хороший готовый набор формул и инструменты для создания их.Slides в OfficeSuite выполняет те же задачи что и PowerPoint в MS Office, работа с форматами PPT, PPTX, PPTM, PPSX, POT, POTX, PPS. За время эксплуатации не наблюдали проблем с совместимостью и открытием файлов.

Mail

В ней можно создавать как презентации в рамках заданий в школе или университете, так и проекты профессионального уровня.Продвинутый почтовый клиент с менеджером контактов и планировщиком. Поддерживает добавление до 10 учетных записей с протоколами IMAP, SMTP и POP3. Позволяет работать с большим количеством входящих и исходящих сообщений.

PDF

Инструмент для работы с PDF-файлами. Просмотр, редактирование, заполнение форм, создание пометок и дополнение подписей. Поддерживается защита файлов паролем. Есть безопасная двухстороння конвертация в Word, Excel и ePub.

MobiDrive

В зависимости от тарифа будут доступны 5 или 100 Гбайт на облачном диске. Оптимально для использования документов, рабочих проектов и файлов для совместного доступа. Также можно подключить сторонние сервисы: Dropbox, Google Drive, Onedrive, Box. Яндекс.диска нет, но можно через WebDav, хотя такой способ соединения накладывает заметные ограничения по скорости и объему работы с файлами.

Что в итоге?

OfficeSuite – полноценная и доступная альтернатива пакету от Microsoft, включающая весь набор инструментов и совместимая с распространенными файловыми форматами документов, таблиц, презентаций и PDF. Не перегруженный визуально и хорошо знакомый интерфейс с быстрым освоением при переходе, поддержка разных платформ, тарифы для домашней и коммерческой эксплуатации.