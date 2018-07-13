Обзор PIXAERO MOBUS. Телесуфлер для видеоблогеров и видеостудий

2018-07-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - PIXAERO MOBUS; [71]
Занимаясь съемкой видеороликов и подготавливая мультимедийный контент, мы уже давно находимся в поиске удобного инструмента, упрощающего работу с подготовленными текстами. Все уже было придумано до нас, на телевидении для этого используют телесуфлеры. В условиях небольших студий можно использовать онлайн сервисы или приложения для вывода текста на планшет/монитор, у этого способа есть свои недостатки, ограничивается место проведения съемок и требуется дополнительный человек для помощи во время съемки. Можно купить телесуфлер, но до недавнего времени они все были громоздкие и слишком дорогие.

PIXAERO MOBUS

Тестируемый сегодня PIXAERO MOBUS лишен этих недостатков, ориентирован он на видеоблогеров и видеостудии, которые хотят мобильности и экономии времени на заучивание текстов, записывать видео с первого дубля и оперативно разворачивать прямые эфиры. На официальном сайте PIXAREO доступен он за 6990 рублей - https://pixaero.pro/catalog/telesuflery/telesufler_pixaero_mobus

PIXAERO MOBUS обзор

Комплектация

Поставляется PIXAERO MOBUS в сумке-чехле, который можно использовать в дальнейшем для хранения телесуфлера. В комплект входит несколько колец для разных объективов.

PIXAERO MOBUS

Внешний вид

PIXAERO MOBUS мобилен и легок, конструкция выполнена из пластика. За время тестов мы использовали его как в офисе, так и переносили на уличные съемки.

PIXAERO MOBUS

Весомым преимуществом является отсутствие необходимости подачи дополнительного питания или подключения кабелей к камере. Обеспечивается полная автономность и широкая совместимость. В конструкции телесуфлера можно выделить несколько ключевых элементов: корпус, прозрачную панель и фиксатор под смартфон.

PIXAERO MOBUS

Ставится на объектив камеры, в комплекте есть восемь колец под разные диаметры объективов (49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 мм). Это металлическое кольцо крепления можно будет оставить на камере на постоянное время.

PIXAERO MOBUS

Основной элемент PIXAERO MOBUS снимается и ставится сдвигом. Фиксируется надежно, при резких движениях не смещается.

PIXAERO MOBUS

В качестве альтернативного варианта можно будет воспользоваться винтовым креплением для установки на треногу или селфи-палку.

PIXAERO MOBUS

Картинка с текстом в этом телесуфлере берется с экрана смартфона, ставится он в основании в прижимной механизм.

PIXAERO MOBUS

Выводимый текст и наличие стекла на телесуфлере не отражается на качестве картинки.

Софт и эксплуатация

Для работы потребуется загрузка в память смартфона приложения PIXAERO Telepromter. В главном окне отображается список загруженных текстов.

PIXAERO MOBUS

Выбрав нужный, начинается автовоспроизведение, в любое время прокрутка ставится на паузу. В нижней панели меняется размер шрифта и скорость прокрутки. Это можно будет делать во время прокрутки, подбирая для себя оптимальный вариант.

PIXAERO MOBUS

Есть окно детальных настроек с дополнительными пунктами: размер межстрочного интервала, задержка старта, зеркальное отображение, изменение ориентации экрана, выбор темы и ширина рабочей области.

PIXAERO MOBUS

В дальнейшем разработчики обещают добавить распознавание речи с автоматической синхронизацией скорости прокрутки. Появится облако для добавления текста с ПК.

PIXAERO MOBUS

Тесты

Мы использовали PIXAERO MOBUS основное время в паре с камерой CANON EOS 80D, процесс установки не занял много времени. Наличие телесуфлера не затемняет картинку и не влияет на цветопередачу. Легкий вес позволял не снимать его с камеры во время установки на трехосевой стабилизатор.

PIXAERO MOBUS

Приложение ставили на несколько смартфонов с разными диагоналями экрана. OnePlus 5T потребовал уменьшить рабочую площадь в настройках. В идеале для того, чтобы съемка не прерывалась внезапным звонком или сообщением, стоит активировать авиарежим.

PIXAERO MOBUS

Установка телесуфлера прямо на объектив, в отличие от бокового размещения листочка или планшета, позволяет ведущему смотреть прямо в объектив, получая профессиональную картинку.

PIXAERO MOBUS

В эксплуатации удобен и прост. Предлагаемые широкие настройки дают хорошие возможности адаптации скорости чтения и удобства читаемости.

Итоги по PIXAERO MOBUS

PIXAERO MOBUS при скромной стоимости предлагает отличные возможности по организации съемки с ведущим. Телесуфлер мобилен и легок, универсален по способу установки, может работать с разными типами устройств и предлагает хорошие возможности настройки. Экран смартфона и стекло не засвечивается ни при каких условиях, текст всегда контрастный, благодаря небольшому размеру стекла работать могут даже неподготовленные репортеры, движение глаз с расстояния больше 1.5 метров не заметно. Многие думают, что он слишком маленький, но испытания доказали, что при максимальном размере шрифта можно работать на расстоянии до 5-6 метров. Порадовало, что производятся эти суфлеры в России. Ребята ведут канал на Ютуб, где рассказывают, как пользоваться их оборудованием и как снимать видео, есть интервью с крутыми операторами, обязательно подпишитесь - https://www.youtube.com/channel/UCnZp6qpukD5l5PGQ-qI_c4A

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