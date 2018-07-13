Обзор PIXAERO MOBUS. Телесуфлер для видеоблогеров и видеостудий

Занимаясь съемкой видеороликов и подготавливая мультимедийный контент, мы уже давно находимся в поиске удобного инструмента, упрощающего работу с подготовленными текстами. Все уже было придумано до нас, на телевидении для этого используют телесуфлеры. В условиях небольших студий можно использовать онлайн сервисы или приложения для вывода текста на планшет/монитор, у этого способа есть свои недостатки, ограничивается место проведения съемок и требуется дополнительный человек для помощи во время съемки. Можно купить телесуфлер, но до недавнего времени они все были громоздкие и слишком дорогие.

PIXAERO MOBUS обзор

Тестируемый сегодня PIXAERO MOBUS лишен этих недостатков, ориентирован он на видеоблогеров и видеостудии, которые хотят мобильности и экономии времени на заучивание текстов, записывать видео с первого дубля и оперативно разворачивать прямые эфиры. На официальном сайте PIXAREO доступен он за 6990 рублей - https://pixaero.pro/catalog/telesuflery/telesufler_pixaero_mobus

Комплектация

Поставляется PIXAERO MOBUS в сумке-чехле, который можно использовать в дальнейшем для хранения телесуфлера. В комплект входит несколько колец для разных объективов.

Внешний вид

PIXAERO MOBUS мобилен и легок, конструкция выполнена из пластика. За время тестов мы использовали его как в офисе, так и переносили на уличные съемки.

Весомым преимуществом является отсутствие необходимости подачи дополнительного питания или подключения кабелей к камере. Обеспечивается полная автономность и широкая совместимость. В конструкции телесуфлера можно выделить несколько ключевых элементов: корпус, прозрачную панель и фиксатор под смартфон.

Ставится на объектив камеры, в комплекте есть восемь колец под разные диаметры объективов (49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 мм). Это металлическое кольцо крепления можно будет оставить на камере на постоянное время.

Основной элемент PIXAERO MOBUS снимается и ставится сдвигом. Фиксируется надежно, при резких движениях не смещается.

В качестве альтернативного варианта можно будет воспользоваться винтовым креплением для установки на треногу или селфи-палку.

Картинка с текстом в этом телесуфлере берется с экрана смартфона, ставится он в основании в прижимной механизм.

Софт и эксплуатация

Выводимый текст и наличие стекла на телесуфлере не отражается на качестве картинки.Для работы потребуется загрузка в память смартфона приложения PIXAERO Telepromter. В главном окне отображается список загруженных текстов.

Выбрав нужный, начинается автовоспроизведение, в любое время прокрутка ставится на паузу. В нижней панели меняется размер шрифта и скорость прокрутки. Это можно будет делать во время прокрутки, подбирая для себя оптимальный вариант.

Есть окно детальных настроек с дополнительными пунктами: размер межстрочного интервала, задержка старта, зеркальное отображение, изменение ориентации экрана, выбор темы и ширина рабочей области.

В дальнейшем разработчики обещают добавить распознавание речи с автоматической синхронизацией скорости прокрутки. Появится облако для добавления текста с ПК.

Тесты

Мы использовали PIXAERO MOBUS основное время в паре с камерой CANON EOS 80D, процесс установки не занял много времени. Наличие телесуфлера не затемняет картинку и не влияет на цветопередачу. Легкий вес позволял не снимать его с камеры во время установки на трехосевой стабилизатор.

Приложение ставили на несколько смартфонов с разными диагоналями экрана. OnePlus 5T потребовал уменьшить рабочую площадь в настройках. В идеале для того, чтобы съемка не прерывалась внезапным звонком или сообщением, стоит активировать авиарежим.

Установка телесуфлера прямо на объектив, в отличие от бокового размещения листочка или планшета, позволяет ведущему смотреть прямо в объектив, получая профессиональную картинку.

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