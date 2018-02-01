Обзор Polaris EVO 0446DS. Мультиварка с функцией взвешивания

Во второй половине прошлого года компания Polaris выпустила обновление модельной линейки своих мультиварок. Одной из новинок стала Polaris EVO 0446DS с 3D-нагревом, 36 программами готовки и функцией автоматического взвешивания. У нас появилась возможность изучить мультиварку в числе первых и поделиться с вами опытом её эксплуатации с вами.

Polaris EVO 0446DS обзор

На эту мультиварку производитель дает три года гарантии. Ниже представлен список предложений в российских магазинах, составленный на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Polaris EVO 0446DS в коробке с темным оформлением, на которой помимо изображения мультиварки, представлен список характеристик.

Внешний вид

Комплект включает контейнер для варки на пору, плоскую ложку, стаканчики для йогурта, мерную ложку, половник, книгу рецептов, набор документации.Дизайн Polaris EVO 0446DS технологичен и гармоничен. Вытянутый корпус со скругленными углами. Основная площадь с текстурой под шлифованный металл.

Для сборки конденсата используется съемный клапан, расположенный с тыльной стороны. Крышка разборная, с внутренней части съемный паровой клапан. Крепится при помощи резинового уплотнителя.

С фронтальной стороны LED-дисплей с синей подсветкой. Активируется во время включения мультиварки.

Под вывод программ готовки выделена основная площадь. Каждая программа в виде отдельного пункта, навигация по которым проводится при помощи поворотной шайбы TWIST DIAL.

По краям от зоны информации расположены по четыре сенсорные кнопки с нанесенной маркировкой: подогрев/отмена, отложенный старт, вес, тара, старт, температура, меню, мой рецепт.

Как и говорили выше, особенностью этой мультиварки стали встроенные электронные весы. Производитель предусмотрел возможность замера веса тары и продуктов в ней.

Данная функция позволит без дополнительных сложностей подобрать оптимальный объем индигриентов во время готовки, а также на основании полученных данных корректировать длительность и температуру в режимах.

Вместе с Polaris EVO 0446DS идет чаша с керамическим покрытием объемом четыре литра. По краям предусмотрены удобные ручки для её извлечения.

Используется технология 3D-нагрева с равномерным прогревом по всей площади чаши. Температура может поддерживаться в течение суток.

Тесты

Овощное рагу с индейкой

Стоит мультиварка на четырех подпружиненных ножках, обеспечивающих устойчивое расположение на ровной поверхности.Свое тестирование начнем с ухода за мультиваркой. Оно не затруднительно. Внешние поверхности протираются влажной кухонной салфеткой. Чашу можно мыть как вручную, так и в посудомоечной машине. Остатки пищи с неё хорошо промываются под струей теплой воды. Элементы требующие обработки съемные. Внутренняя поверхность чашки устойчива к появлению царапин и не выделяет вредных для здоровья веществ. Мощность мультиварки составляет 850 Вт. В память записано 36 готовых программ. При сбое питания внутренняя память позволяет сохранить настройки и продолжить при возобновлении подачи питания. Мы использовали мультиварку в течение месяца для готовки повседневных блюд, некоторым опытом эксплуатации.Нарезаем предварительно индюшку, помидоры, лук, баклажаны и картошку. Закладываем чашу, добавив воду и специи. Остается только выбрать программу тушения.

Продукты равномерно провариваются, сохраняя свою форму. Во время готовки мультиварка не требует дополнительных действий от пользователя.

Оставив рагу в мультиварке его можно будет автоматически подогреть к заданному времени.

Пельмени

Казалось бы, что сложнее может быть готовки пельменей? Но и в этом вопросе хорошим помощником может стать мультиварка Polaris EVO 0446DS, избавив холостяка от необходимости контролировать время вскипания и готовки. Есть отдельная программа для их готовки. Первым шагом заливаем воду, можно добавить дополнительно специи.

Мясной бульон

Йогурт

Борщ

После закипания мультиварка выдает звуковое уведомление. Остается засыпать пельмени и ждать готовности. К плюсам такого способа отнесем еще и отсутствие проблем с прилипанием.Готовка мясного бульона в мультиварке также не требует от повара много внимания. Заливается холодная вода, добавляются лавровые листья и несколько горошин черного перца. Добавляем грудинку, морковь и луковицу. 10 минут уходит до закипания и далее оставляем на 90 минут еще на полтора-два часа в зависимости от требуемого насыщения. В отличие от обычных кастрюль не требуется контролировать образование пены и её удаление. После завершения можно будет процедить полученный бульон для получения идеального мясного бульончика.По комплектным чашкам разливаем молоко и сливки. Добавляем в каждую чашку культуру биобактерий и около одной ложки сахара. Запускается одноименная программа и по прошествии время извлекаем чашки на некоторое время оставив их в холодильник.Приготовленный бульон можно использовать в дальнейшем для готовки борща. Дополнительно потребуется прожарка свеклы. В остальном, остается только засыпать компоненты и ждать готовности.

Компот зимний

Шарлотка

Варенье яблочное с апельсинами

Овсянка

Список программ

«Суп» - для приготовления супов

«Молочная каша» - приготовление каш из разных видов круп на молоке

«Бобы» - для приготовления бобовых культур

«Запекание» - для запекания мяса, овощей

«Гречка» - приготовление одноименной крупы

«Глинтвейн» - приготовление одноименного напитка

«Фондю» - приготовление сырного и шоколадного фондю

«Горячий шоколад» - приготовление одноименного напитка

«Пастеризация» - программа для обработки детского питания и молочных продуктов

«Тушение» - программа для приготовления рагу, мясных и овощных тушенных блюд

«Йогурт» - приготовление домашнего йогурта

«Соте» - приготовление соте, и других блюд из овощей

«Омлет» - приготовление одноименного блюда

«Бульон» - программа для приготовления мясных, рыбных, овощных бульонов

«Жарка» - для обжарки продуктов

«Томление» - для приготовления блюд, требующих долгого и медленного тушения, при постоянно повышающей температуре

«Овсянка» - для быстрого приготовления завтрака из овсянки

«Хлеб» - программа включает в себя два этапа: расстойка и выпекание

«Крупа» - программа для приготовления гарниров из разных видов круп

«Паста» - приготовление макаронных изделий

«Чизкейк» - программа для приготовления тортов с мягким сливочным сыром или творогом

«Настойка» - программа для приготовления настоек на травах

«Варка на пару» - приготовление диетических блюд на пару

«Плов» - для приготовления плова в различных вариациях

«Жарка в масле» - программа для приготовления продуктов в увеличенном количестве масла

«Разогрев» - программа для разогрева остывших блюд

«Творог» - программа для приготовления одноименного блюда

«Выпечка» - для выпекания коржей, запеканок, пирогов

«Пицца» - приготовление одноименного блюда

«Пельмени» - программа предназначена для варки пельменей, сосисок

«Варенье» - приготовление варенья, джема

«Холодец» - программа для приготовления холодца

«Буженина» - программа для запекания буженины

«Стейк» - для жарки стейков

«Желе» - программа предназначена для приготовления желе из фруктов и ягод

«Стерилизация» - для стерилизации детской посуды, бутылочек, посуды для консервирования

Итоги по Polaris EVO 0446DS

Для его готовки мы использовали встроенную программу ГЛИНТВЕЙН. В чаше заливается вода, закладываются ягоды черной и красной смородины, добавляет звездочку бадьяна, корицу, четыре гвоздики. Компот получается пряным, ароматным и безалкольным. Пить можно не только охлажденным, но и горячим.Выбираем программу ВЫПЕЧКА. Для готовки потребуется: сахар, мука, яйца, жирная сметана, зеленые яблоки, корица, манная крупа, разрыхлитель и сливочное масло. Взбиваем яйца в густую пену, добавляя постепенно сметану и муку с разрыхлителем. Смазываем дно чаши маслом и присыпаем манки. Выкладываем нарезанные яблоки, заливаем тестом, добавляем яблоки и снова тесто. Готовой шарлотке нужно дать остудиться. Шарлотка получается вкусным.Очищаем яблоки, удалив сердцевину и семечки. Нарезаем кусочками. С апельсинов удаляем цедру и выжимаем соки. Яблоки с цедрой и водой добавляем в чашу, активировав программу ВАРЕНЬЕ. Готовим с открытой крышкой. На выходе получаем вкусный джем.Каши можно отнести к одному из самых популярных блюд для готовки в мультиварке. Справится с ней может и неподготовленный пользователь. Погружаем в чашу овсянные хлопья, заливаем молоком и водой. На готовку уходит примерно 20 минут, каша получается идеально сваренной, не убегает. Подаем вместе с маслом.Polaris EVO 0446DS зарекомендовала себя как многофункциональное устройство, способное выполнять разный спектр задач по тепловой обработке пищи. Встроенные программы и комплектная книга рецептов позволят научится вкусно готовить даже тем, кто далек от искусства кулинарии. В одном устройстве можно варить каши, выпекать, делать йогурты и сметану, готовить наваристый суп, заготавливать варенье и радовать близких десертами. Встроенные весы позволят точно соблюдать рекомендованную рецептуру.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".