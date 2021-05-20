Обзор Polaris PMC 0521 IQ Home. Умная мультиварка с голосовым управлением

Не так давно мы проводили тестирование мультиварки Polaris PMC 0526 IQ Home, которая помимо большого количества встроенных программ, включая су-вид, поддерживала дистанционное управление через приложение и голосовые команды. Сегодня в центре внимания будет Polaris PMC 0521 IQ Home, младшая версия в модельной линейке с интеграцией в умный дом.

Polaris PMC 0521 IQ Home

Ее можно свободно приобрести в российских магазинах со средней стоимостью 6 500 рублей.

Polaris PMC 0521 IQ Home обзор

Комплектация

Упакована в коробку с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. Здесь же отметки по поддержке «Алисы» и «Маруси», QR-код для загрузки приложения.

Polaris PMC 0521 IQ Home

Стартовый комплект включает чашу, контейнер для готовки на пару, две ложки, мерную чашу, силовой кабель, книгу рецептов и документацию.

Polaris PMC 0521 IQ Home

Внешний вид

Выполнена мультиварка в корпусе цилиндрической формы. В оформлении преобладают темные цвета.

Polaris PMC 0521 IQ Home

Внешний вид нейтральный. Интересно смотрится текстура под шлифованный металл. Гармонично впишется в интерьер кухни. Габариты традиционные.

Polaris PMC 0521 IQ Home

Крышка с ручкой, обеспечивающей удобный хват. На ней расположен съемный клапан сброса давления.

Polaris PMC 0521 IQ Home

На одной из боковых частей пазы для фиксации контейнера для сбора конденсата. Обслуживать его легко.

Polaris PMC 0521 IQ Home

Управление Polaris PMC 0521 IQ Home можно проводить с помощью 8 механических кнопок. Часть из них сопровождается светодиодными индикаторами.

Polaris PMC 0521 IQ Home

Символьный дисплей дополнен списком автоматических программ готовки, состоящим из 14 позиций. Для активной меняется подсветка. Общее управление интуитивное.

Polaris PMC 0521 IQ Home

С помощью экрана можно контролировать время до завершения готовки. На нем же выводятся данные по температурным режимам. Поддерживается отложенный старт.

Polaris PMC 0521 IQ Home

Кабель питания у мультиварки съемный. Комплектный с широким сечением и евровилкой с заземлением.

Polaris PMC 0521 IQ Home

Устойчивое размещение на столешнице обеспечивают четыре прорезиненные ножки. Они же оставляют зазор для вентиляционной решетки на основании.

Polaris PMC 0521 IQ Home

Комплектуется толстостенной чашей объемом 5 литров. Нанесено антипригарное покрытие. Есть градуировка по объему шагом по 0.5 литра. Рабочий объем 3.5 литра.

Polaris PMC 0521 IQ Home

Внутренний отсек мультиварки из металла. В центре нагревательный элемент с датчиком температуры.

Polaris PMC 0521 IQ Home

Из полезных аксессуаров владелец Polaris PMC 0521 IQ Home получает два вида пластиковых ложек. Напомним, что антипригарное покрытие может быть повреждено при использовании металлических бытовых приборов.

Polaris PMC 0521 IQ Home

Есть пластиковый контейнер для готовки на пару.

Софт

Для дистанционного управления используется приложение Polaris IQ Home. Процесс добавления проходит быстро. В последующем выводится в списке на главном экране.

Polaris PMC 0521 IQ Home

Управление с выбором температуры и таймера. Вывод целевой температуры и времени.

Polaris PMC 0521 IQ Home

Polaris PMC 0521 IQ Home

Есть большая база рецептов с иллюстрацией, подробным описанием шагов и необходимых ингредиентов. Выбранный рецепт можно запустить на мультиварке. Также присутствует функция «Мой Рецепт PLUS» для сохранения собственных рецептов.

Polaris PMC 0521 IQ Home

Polaris PMC 0521 IQ Home

Голосовое управление

Polaris PMC 0521 IQ Home поддерживает управление с помощью русскоговорящих помощников Алиса от Яндекса и Маруся от Mail.ru. Рассмотрим на примере Яндекса. Добавление устройства проходит предоставлением доступа к API.

Polaris PMC 0521 IQ Home

Устройству присваивается имя для прямого обращения при формировании команд.

Polaris PMC 0521 IQ Home

С экрана можно включить и выбрать автоматическую программу.

Polaris PMC 0521 IQ Home

Polaris PMC 0521 IQ Home

Список команд для освоения управления. Из интересного можно голосом узнать текущий статус готовки. Традиционно приведем пример управления в отдельном видеоролике.

Алиса Polaris PMC 0521 IQ Home

Тесты

Перед началом эксплуатации нужно будет протереть поверхности влажной тряпкой без применения моющих средств. Рекомендуется прокипятить воду в чаше и слить ее. После этого можно приступать к готовке.

Омлет

Для начала приготовим в Polaris PMC 0521 IQ Home омлет, для него выделен отдельный рецепт. Потребуется четыре яйца, 100 мл молока, соль и сахар по вкусу. Замешиваем в тарелке с помощью венчика и переливаем в чашу мультиварки.

Получается он пышным и достаточно пористым. Вкусно и, в отличие от сковородки, не нужно осуществлять постоянный контроль.

Вареники

Комплектный контейнер мы в ходе эксплуатации использовали для готовки вареников, а также овощей. Объем оптимален для порции на 1-2 человек. Для готовки нужно будет налить воду в чашу и установить после этого контейнер, распределив на нем продукты для последующей готовки на пару.

Суп

Для приготовления супа мы использовали несколько автоматических программ. Первый этап — это режим «ЖАРКА », на нем с растительным маслом готовим зажарку из лука и моркови. Далее убираем и немного прожариваем размельченную курицу. Добавляем картофель. Вторым этапом потребуется режим «СУП». Заливаем воду, включаем и оставляем примерно на час. Финальным этапом добавляем лапшу. Все, куриный суп с лапшой готов, по ощущениям получается насыщеннее, чем при варке на газу.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PMC 0521 IQ Home станет хорошим выбором при поиске мультиварки для готовки на 1 или 2 человек. 14 автоматических программ, интуитивное управление, чаша с керамическим покрытием, контейнер для готовки на пару, сохранение программы при сбое электропитания на 2 часа, приложение для смартфона, защита от детей, интеграция в умный дом с голосовым управлением, аккуратный внешний вид.
Polaris PMC 0521 IQ Home получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Polaris PMC 0521 IQ Home
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