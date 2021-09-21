Обзор Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home. Мультиварка с Марусей и Алисой

Тестируемая сегодня мультиварка Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home поддерживает 45 автоматических программ приготовления и дистанционное управление со смартфона. Также ей можно управлять голосом с помощью голосовых ассистентов Маруся и Алиса. Из прочих особенностей можно отметить сохранение программы при сбое электропитания в течение 2 часов и чашу с антипригарным покрытием Daikin.

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

Средняя стоимость – 8990 рублей. На Wildberries, на момент выхода теста, доступна со скидкой.

Комплектация

Комплект включает лопатку и ложку, мерный стакан, контейнер для готовки на пару, кабель питания, книгу со 150 рецептами, гарантийный талон, руководство пользователя.

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

Внешний вид

Выполнена в форме цилиндра с оптимальным соотношением занимаемой площади и объема. Это упрощает последующее хранение.

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

Для удобства переноски с места на место на крышке есть ручка с широким хватом. Она же используется и для открытия крышки.

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

Есть механический фиксатор. Также на крышке можно обратить внимание на клапан сброса давления.

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

Боковая часть корпуса серебристая. Нанесен геометрический рисунок. Общий внешний вид аккуратный и технологичный.

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

По центру лицевой панели выведен цифровой дисплей. Он используется для выбора режимов, включения отложенного старта, а также для контроля оставшегося времени готовки.

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

В два ряда размещен список с доступными режимами готовки. 12 базовых режимов и режим «Мой рецепт plus».

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

По краям от экрана восемь механических кнопок управления. Маркировка нанесена на сами клавиши, кнопки удобно нажимать.

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

Комплектуется мультиварка съемной чаши с антипригарным покрытием Daikin. Верхний край ее расширен для удобства извлечения.

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

На боковой грани риски от 1 до 3 литров с шагом в пол-литра. Для смешивания и переноса готовых блюд в комплекте предусмотрели ложку и лопатку.

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

Также владелец Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home сможет готовить на пару. Комплектный контроллер из белого пластика с перфорацией на дне.

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

Внутренняя камера из металла. На дне нагревательный элемент.

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

Кабель питания у мультиварки съемный. Комплектный шнур длиной 1 метр.

Софт

Оснащена модулем Wi- Fi, который в паре с приложением Polaris IQ Home позволяют владельцу проводить дистанционное управление устройством. Покупка дополнительных устройств для подключения не требуется. Процесс первого сопряжения занял 2 минуты.

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

После завершения подключения приложение предложило актуализировать версию прошивки.

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

В окне управления можно просмотреть текущий режим, данные таймера и температуру.

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

С экрана приложения можно запустить интересующий режим или подогрев, включить защиту от детей, таймер или отложенный старт. Вы легко сможете приготовить вкусное блюдо на расстоянии, нужно только заложить продукты заранее.

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

В разделе «Мой рецепт plus» можно создать свой рецепт, задается до 9 действий и каждое из них со своими температурными и временными настройками.

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

Есть встроенная книга с рецептами от поваров журнала «Гастроном». Рецепты отсортированы, есть поиск и возможность добавления в избранное. Каждый рецепт проиллюстрирован и подробно описан.

Голосовое управление

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home поддерживает интеграцию с умным домом от Яндекс и Mail.ru. Такая интеграция позволит управлять мультиваркой с помощью голоса. Включить или выключить, задать режим и другие функции, не доставая смартфон. Проблем с точностью выполнения команд и стабильностью соединения замечено не было.

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

Тесты

Мощность мультиварки 750 Вт. Температура регулируется в широком диапазоне и держится точно. Перед первой эксплуатацией нужно налить воду в чашу и прокипятив ее слить. Так удаляются возможные заводские запахи и очищается чаша. После этого можно приступать к готовке.

Каша из киноя

Крупу предварительно просеять. Перенестив чашу мультиварку, добавить один стакан воды и включить режим «КРУПА».

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

В процессе готовки за ней не нужно следить и в отличие от кастрюли она не пригорает. Каша получается рассыпчатой.

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

Фасоль с курицей

Готовили в два этапа. Для начала приготовили фасоль, добавив небольшое количество растительного масла и соли. Периодически нужно перемешивать.

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

Следующим шагом добавляем нарезанное кубиками филе курицы, морковь и лук. Готовим на режиме «ТОМЛЕНИЕ».

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

Мясо равномерно разваривается, сохраняет текстуру и вкус.

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home

Вареники

На пару с помощью комплектного контейнера готовили вареники с творогом. Площадь этого контейнера оптимальна для готовки одной порции.

Структура теста не повреждается. Помимо вареников также готовили в этом контейнере овощи.

Варенье из яблок

Пробовали готовить в режиме «ВАРЕНЬЕ», поместив в чашу мелконарезанные яблоки и добавив сахар. Оставили до получения вязкой массы.

Итоги

Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home – мультиварка с Wi-Fi модулем, голосовым управлением, а также позволяющая управлять ей полноценно с помощью встроенных клавиш. Режим «Мой рецепт PLUS», сохранение настроек режима готовки при обрыве питания в течение 2 часов, качественное покрытие чаши, аксессуары в комплекте, встроенная база рецептов в приложении.
Комментарии и отзывы Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home
Обзор Starwind SFD6430. Электросушилка с шестью поддонами ...
Обзор Starwind SFD6430. Электросушилка с шестью поддонами Жаркая погода на большей части территории России не только создавала дискомфорт в квартирах и домах без к...
Обзор Polaris PMC 0528 Wi-FI IQ Home. Недорогая мультиварка ...
Обзор Polaris PMC 0528 Wi-FI IQ Home. Недорогая мультиварка Тестируемая сегодня мультиварка Polaris PMC 0528 Wi-FI IQ Home несмотря на невысокую стоимость оснащена W...
Обзор Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home. Мультиварка с Марусей ...
Обзор Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home. Мультиварка с Марусей Тестируемая сегодня мультиварка Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home поддерживает 45 автоматических программ пр...
5 причин купить мини-печь Starwind...
5 причин купить мини-печь StarwindМиниатюрная электрическая духовка не уступает в функциональности полноценному духовому шкафу, несмотря на...
Представлена новая мультиварка Scarlett SC-MC410S31...
Представлена новая мультиварка Scarlett SC-MC410S31Scarlett представила новую мультиварку SC-MC410S31В. ...
Обзор Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home. Умная мультиварка с го...
Обзор Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home. Умная мультиварка с гоТестируемая сегодня мультиварка Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home предлагает сразу ряд возможностей и особен...
Обзор Polaris PMC 0526 IQ Home. Мультиварка с Алисой, су-вид и керамической чашейОбзор Polaris PMC 0526 IQ Home. Мультиварка с Алисой, су-вид и керамической чашей
Обзор Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home. Мультиварка с Марусей и АлисойОбзор Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home. Мультиварка с Марусей и Алисой
Обзор Polaris PMC 0521 IQ Home. Умная мультиварка с голосовым управлениемОбзор Polaris PMC 0521 IQ Home. Умная мультиварка с голосовым управлением
5 причин купить мини-печь Starwind5 причин купить мини-печь Starwind
Обзор Polaris PMC 0528 Wi-FI IQ Home. Недорогая мультиварка с Wi-FiОбзор Polaris PMC 0528 Wi-FI IQ Home. Недорогая мультиварка с Wi-Fi
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor