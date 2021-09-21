Обзор Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home. Мультиварка с Марусей и Алисой

Тестируемая сегодня мультиварка Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home поддерживает 45 автоматических программ приготовления и дистанционное управление со смартфона. Также ей можно управлять голосом с помощью голосовых ассистентов Маруся и Алиса. Из прочих особенностей можно отметить сохранение программы при сбое электропитания в течение 2 часов и чашу с антипригарным покрытием Daikin.

Комплектация

Средняя стоимость – 8990 рублей. На Wildberries, на момент выхода теста, доступна со скидкой.Комплект включает лопатку и ложку, мерный стакан, контейнер для готовки на пару, кабель питания, книгу со 150 рецептами, гарантийный талон, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена в форме цилиндра с оптимальным соотношением занимаемой площади и объема. Это упрощает последующее хранение.

Для удобства переноски с места на место на крышке есть ручка с широким хватом. Она же используется и для открытия крышки.

Есть механический фиксатор. Также на крышке можно обратить внимание на клапан сброса давления.

Боковая часть корпуса серебристая. Нанесен геометрический рисунок. Общий внешний вид аккуратный и технологичный.

По центру лицевой панели выведен цифровой дисплей. Он используется для выбора режимов, включения отложенного старта, а также для контроля оставшегося времени готовки.

В два ряда размещен список с доступными режимами готовки. 12 базовых режимов и режим «Мой рецепт plus».

По краям от экрана восемь механических кнопок управления. Маркировка нанесена на сами клавиши, кнопки удобно нажимать.

Комплектуется мультиварка съемной чаши с антипригарным покрытием Daikin. Верхний край ее расширен для удобства извлечения.

На боковой грани риски от 1 до 3 литров с шагом в пол-литра. Для смешивания и переноса готовых блюд в комплекте предусмотрели ложку и лопатку.

Также владелец Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home сможет готовить на пару. Комплектный контроллер из белого пластика с перфорацией на дне.

Внутренняя камера из металла. На дне нагревательный элемент.

Софт

Кабель питания у мультиварки съемный. Комплектный шнур длиной 1 метр.Оснащена модулем Wi- Fi, который в паре с приложением Polaris IQ Home позволяют владельцу проводить дистанционное управление устройством. Покупка дополнительных устройств для подключения не требуется. Процесс первого сопряжения занял 2 минуты.

После завершения подключения приложение предложило актуализировать версию прошивки.

В окне управления можно просмотреть текущий режим, данные таймера и температуру.

С экрана приложения можно запустить интересующий режим или подогрев, включить защиту от детей, таймер или отложенный старт. Вы легко сможете приготовить вкусное блюдо на расстоянии, нужно только заложить продукты заранее.

В разделе «Мой рецепт plus» можно создать свой рецепт, задается до 9 действий и каждое из них со своими температурными и временными настройками.

Голосовое управление

Есть встроенная книга с рецептами от поваров журнала «Гастроном». Рецепты отсортированы, есть поиск и возможность добавления в избранное. Каждый рецепт проиллюстрирован и подробно описан.Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home поддерживает интеграцию с умным домом от Яндекс и Mail.ru. Такая интеграция позволит управлять мультиваркой с помощью голоса. Включить или выключить, задать режим и другие функции, не доставая смартфон. Проблем с точностью выполнения команд и стабильностью соединения замечено не было.

Тесты

Каша из киноя

Мощность мультиварки 750 Вт. Температура регулируется в широком диапазоне и держится точно. Перед первой эксплуатацией нужно налить воду в чашу и прокипятив ее слить. Так удаляются возможные заводские запахи и очищается чаша. После этого можно приступать к готовке.Крупу предварительно просеять. Перенестив чашу мультиварку, добавить один стакан воды и включить режим «КРУПА».

В процессе готовки за ней не нужно следить и в отличие от кастрюли она не пригорает. Каша получается рассыпчатой.

Фасоль с курицей

Готовили в два этапа. Для начала приготовили фасоль, добавив небольшое количество растительного масла и соли. Периодически нужно перемешивать.

Следующим шагом добавляем нарезанное кубиками филе курицы, морковь и лук. Готовим на режиме «ТОМЛЕНИЕ».

Мясо равномерно разваривается, сохраняет текстуру и вкус.

Вареники

Варенье из яблок

Итоги

На пару с помощью комплектного контейнера готовили вареники с творогом. Площадь этого контейнера оптимальна для готовки одной порции.Структура теста не повреждается. Помимо вареников также готовили в этом контейнере овощи.Пробовали готовить в режиме «ВАРЕНЬЕ», поместив в чашу мелконарезанные яблоки и добавив сахар. Оставили до получения вязкой массы.Polaris PMC 0524 Wi-Fi IQ Home – мультиварка с Wi-Fi модулем, голосовым управлением, а также позволяющая управлять ей полноценно с помощью встроенных клавиш. Режим «Мой рецепт PLUS», сохранение настроек режима готовки при обрыве питания в течение 2 часов, качественное покрытие чаши, аксессуары в комплекте, встроенная база рецептов в приложении.