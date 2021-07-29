Обзор Polaris PMC 0528 Wi-FI IQ Home. Недорогая мультиварка с Wi-Fi

Тестируемая сегодня мультиварка Polaris PMC 0528 Wi-FI IQ Home несмотря на невысокую стоимость оснащена Wi-Fi модулем с дистанционным управлением через телефон и интеграцией с голосовыми помощниками Алиса и Маруся. Из ее особенностей отмечаются до 300 режимов приготовления, выбором до 9 шагов приготовления при использовании приложения Polaris IQ Home, предустановленными режимами работы и встроенной базой рецептов.

Комплектация

В сети ДНС она доступна за 4 500 рублей, данные актуальны на момент публикации.Упакована в коробке в оформлении которой помимо общей информации по особенностям есть отметка о сопровождении ее 2-летней гарантии. Есть QR-код со ссылкой для загрузки приложения.

Комплект включает силовой кабель, лопатку и ложку, мерный стакан, контейнер для готовки на пару, руководство пользователя, книгу со 150 рецептами.

Внешний вид

Корпус с классическим исполнением в форме цилиндра. При объеме чаши в 5 литров, она занимает ограниченное пространство на столешнице. Это же сократит занимаемое место во время хранения.

Верхняя крышка сопровождается широкой ручкой. Весит около 2.5 килограммов. Переносить с место на место ее не проблематично.

Выполнена из пластика с преобладанием в оформлении черного цвета с акцентом в виде серебристой полоски в верхней части.

На фронтальной панели расположен символьно-цифровой LED-дисплей. На нем выводится информация по времени или температуре. Отдельные отметки по десяти предустановленным режимам.

По краям от информационной зоны распределены группы по четыре кнопки. С помощью них можно менять время готовки Polaris PMC 0528 Wi-FI IQ Home, задать отложенный старт, запустить свой рецепт, выбрать один из режимов.

На боковой грани у мультиварки съемный контейнер для сбора конденсата. Для удобства контроля он прозрачный.

Комплектуется мультиварка, несмотря на невысокую стоимость, чашей с антипригарным покрытием. Объем 5 литров. Есть градуировка шагом в 0.5 литра.

Напомним, важность использования специальных ложек и лопаток, для исключения повреждения поверхности чаши. В комплекте изначально производитель предусмотрел такую пару. Также есть контейнер для готовки на пару.

Внутренняя часть емкости мультиварки выполнена из металла. В основании нагревательный элемент, равномерно распределяющий тепло по площади чаши.

Софт

На основании четыре пластиковые ножки. Распределены вентиляционные решетки. Кабель съемный, это и удобно для хранения, и позволит заменить кабель без сервисного центра при его случайном повреждении.Актуальные устройства разного типа у этого производителя управляются дистанционно через общее приложение IQ Home. Интуитивно и без проблем с первоначальным добавлением. Все наглядно и информативно.

В окне приложения можно просмотреть время готовки и температуру как на этапах до запуска, так и уже в процессе.

Дублируется набор предустановленных режимов готовки. У Polaris PMC 0528 Wi-FI IQ Home их 10, а также дополнительный «Мой рецепт PLUS» с созданием собственного из 9 шагов. В каждом выставляется свое время и температура. Рецепт можно будет сохранить в приложении как персональный, и воспользоваться им в любой момент, нажав одну кнопку в приложении.

Есть большая библиотека рецептов со всевозможными блюдами. По каждому из них список ингредиентов с объемом и кнопка для запуска на мультиварке.

Поддерживается интеграция в системы умного дома Google, Mail.ru и Яндекс. Так можно будет голосом на русском языке менять ключевые параметры работы, включать и выключать ее.

Тесты

Для начала приготовим гуляш из говядины. Нарезаем филе кубиками, перчим и солим по вкусу. Добавляем растительного масла.

Выбираем режим «ТУШЕНИЕ». Оставляем на час. После этого добавляем лук и морковь. Перемешиваем.

Оставляем тушить еще на один час. С закрытой крышкой мясо хорошо проваривается, оставаясь вкусным и мягким.

В Polaris PMC 0528 Wi-FI IQ Home готовили пасту с креветками и томатным соусом. Первым шагом залив воду вносим лапшу. После закипания оставляем на некоторое время до готовности. Снимаем чашу и сливаем воду в дуршлаг

Возвращаем чашу и выбираем режим «ЖАРКА». Вносим сливочное масло, очищенные креветки и томатный соус. После доведения креветок до готовности возвращаем ранее приготовленную лапшу. Перемешиваем и все готово для подачи.

Итоги

Режим отложенного старта можно использовать для запуска готовки каши к моменту пробуждения. Загрузив перед сном крупу и залив воду.Polaris PMC 0528 Wi-FI IQ Home позволяет готовить разные типы блюд, включая те что требуют проведение длительного тушения, выпечки, а также приготовления «здорового питания» на пару. Большая база рецептов в приложении и дистанционное управление, интеграция в умный дом с голосовым управлением, 10 готовых режимов, интуитивное управление, качественное исполнение и компактные габариты, съемный кабель питания.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".