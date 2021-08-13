Обзор Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home. Умная мультиварка с голосовым управлением

Тестируемая сегодня мультиварка Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home предлагает сразу ряд возможностей и особенностей, позволяющей ей стать незаменимым помощником на кухне. Она сохраняет текущую программу и настройки при сбое электропитания в течение 2 часов и продолжает готовку после восстановления питания. Из особенностей отмечаются лицензионное керамическое покрытие у чаши, 300 режимов приготовления, 20 автоматических программ.

обзор Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Сопровождается 3-летней гарантией. Как и рассмотренная ранее Polaris PMC 0528 Wi-FI IQ Home, представлена в сети ДНС. Ее стоимость на момент публикации составляет 7 000 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с ручкой для переноски, в оформлении которой акцент сделан на управление с помощью приложения, а также поддержка голосовых помощников Маруся и Алиса.

комплектация Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Комплект включает поддон для готовки на пару, ложку и лопатку, книгу с рецептами, мерный стакан, различную документацию.

комплектация Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home обзор

Внешний вид

Выполнена в корпусе обтекаемой формы. В оформлении преобладают стильные темные цвета. Выглядит премиально.

внешний вид Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Крышка с текстурным покрытием в виде шлифованного металла. На ней выведен клапан сброса давления.

внешний вид Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Для удобства переноски с места на место есть откидная ручка, которая в собранном состоянии скрывается в тыльной части корпуса.

внешний вид Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Там же в этой зоне находится съемный контейнер для сбора конденсата из прозрачного пластика. Как и у рассмотренной ранее модели, тут используется съемный кабель питания.

внешний вид Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

На основании четыре ножки с резиновыми накладками, предотвращающими смещение по поверхности столешницы.

внешний вид Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Управление Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home осуществляется с помощью группы сенсорных кнопок. Распределены они на лицевой панели. Реализованы в виде наглядных иконок и аннотации на русском языке.

внешний вид Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Взаимодействие с интерфейсом проходит интуитивно. На касания кнопки реагируют точно. Наглядная индикация по времени до завершения цикла готовки.

внешний вид Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

В центре дисплей с синей подсветкой. Верхняя зона отображает время и температуру готовки. Ниже 20 отдельных иконок, каждый из которых соответствует автоматической программой.

внешний вид Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Комплектная чаша объемом 5 литров. Антипригарное керамическое покрытие, оно прочное и безопасное для здоровья.

внешний вид Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

По краям чаши пластиковые ручки, упрощающие извлечение из рабочей зоны. Нанесена градуировка по объему.

внешний вид Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

В комплекте изначально идет набор приборов, состоящий из пластиковой ложки и лопатки. Пригодится для готовки, без риска повреждения поверхности чаши. Есть мерный стакан.

внешний вид Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Также владелец мультиварки сможет готовить на пару. Есть перфорированный поддон из черного пластика.

Софт

Используется общее приложение IQ Home. Дистанционный контроль, база рецептов, активация режимов и запуск по расписанию. Добавление не вызывает затруднений. Соединение Wi-Fi стабильно.

Настройка Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

В окне управления Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home можно посмотреть таймер, изменить температуру готовки и прогнозируемое время на завершение цикла готовки.

Настройка Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Помимо 20 автоматических режимов, есть «Мой рецепт PLUS». В нем владелец задает до 9 шагов и в каждом из них свое время и температуру.

Настройка Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Отложенный старт, разогрев и блокировка от детей. Есть большая база встроенных рецептов.

Настройка Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Они отсортированы по типу, каждый иллюстрирован. Доступен поиск.

Настройка Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

По выбранному рецепту выводится список ингредиентов и объем необходимый. Выбранный можно включить на мультиварке и приступить к готовке.

Настройка Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Дополнительно к этому в комплекте идет книга с рецептами.

Голосовое управление

Для голосового управления необходимо провести синхронизацию аккаунтов в приложениях Яндекс или Маруся, в зависимости от той экосистемы голосовой помощник которой будет целевым.

Голосовое управление Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Мы используем Алису. С ней можно включать и выключать мультиварку с окна управления. Изменение температуры. Здесь же выбор автоматической программы.

Голосовое управление Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Список голосовых команд для освоения. Прибавление или уменьшение температуры, отложенный старт, поддержание температуры. Запрос текущего состояния. Работают голосовые команды стабильно.

Голосовое управление Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Пример голосового управления через телефон.

Алиса Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Тесты

Перед первой готовкой рекомендуем залить чистую воду в чашу и запустить один из режимов, например, суп. Дождавшись закипания, выключить и слить воду. В дальнейшем уход за мультиваркой заключается в очистке чаши и протирке внешних поверхностей устройства. Нельзя использовать абразивные средства, общие же рекомендации подробно описаны в комплектной инструкции. Чашу, согласно информации от производителя, можно мыть в посудомоечной машине.

тесты Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Мощность этой модели 860 Вт. Выбранную температуру держит стабильно. Мы проверяли скорость нагрева и стабильность поддержания температуры на разных программах. Проблем выявлено не было. Работает бесшумно.

Овсяная каша

Готовили кашу как загружая крупу и воду в чашу Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home с утра, так и заранее перед сном. В настройках можно будет задать запуск готовки к пробуждению.

рецепты Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Каша получается вкусной. В отличие от кастрюли она не пригорает и не сбивается в компочки.

рецепты Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Тушенное мясо в томатном соусе

Нарезаем вырезку говядины на кусочки. Добавляем растительное масло и включаем режим «ЖАРКУ». Периодически перемешиваем.

рецепты Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

После этого добавляем 700-900 мл воды, в зависимости от того густоты и количества соуса для заправки. Оставляем на час с закрытой крышкой в режиме «ТУШЕНИЕ».

рецепты Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Открываем крышку добавляем приготовленный в блендере Polaris PHB 1583L Silent томатный соус. Оставили еще на 30 минут в режиме «ТУШЕНИЕ».

рецепты Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Для повышения густоты заправки можно в стакане перемешать 2 столовых ложки муки и добавить перемешенную смесь в чашу.

рецепты Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Мясо получилось хорошо разваренным. Подавать можно с разными гарнирами.

рецепты Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Творожная запеканка

Нравится выпекать в мультиварке. В отличие от духовки или варочной панели, требуется минимум внимания, а результат получается стабильно вкусным. Как пример для творожной запеканки потребуются 1 яйца, полстакана сахара, 250 грамм творога, полстакан кефира, манная крупа, разрыхлитель, чайная ложка соли. Взбиваем яйца до пышной массы, добавляем в нее сахар. Далее вносим остальные ингредиенты.

Поверхность чаши можно смазать сливочным маслом, с ним корочка будет вкуснее. Равномерно распределяем приготовленную массу. Включаем режим «ВЫПЕЧКА» на 45 минут. Запеканка получается нежной и полезной, похожей на чизкейк.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorМультиварка Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home станет полезным помощником на любой кухне. С помощью нее можно готовить самые разнообразные блюда и получая вкусный результат, даже не имея опыта в готовке с минимумом внимания. Подобрать рецепт помогут приложение IQ HOME или комплектная книга рецептов. Большой выбор автоматических программ, настройки с помощью сенсорных кнопок или телефона, поддержка голосового помощника, стильный внешний вид и съемный кабель.
Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home
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