Обзор Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home. Умная мультиварка с голосовым управлением

Тестируемая сегодня мультиварка Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home предлагает сразу ряд возможностей и особенностей, позволяющей ей стать незаменимым помощником на кухне. Она сохраняет текущую программу и настройки при сбое электропитания в течение 2 часов и продолжает готовку после восстановления питания. Из особенностей отмечаются лицензионное керамическое покрытие у чаши, 300 режимов приготовления, 20 автоматических программ.

Комплектация

Сопровождается 3-летней гарантией. Как и рассмотренная ранее Polaris PMC 0528 Wi-FI IQ Home, представлена в сети ДНС. Ее стоимость на момент публикации составляет 7 000 рублей.Упакована в коробку с ручкой для переноски, в оформлении которой акцент сделан на управление с помощью приложения, а также поддержка голосовых помощников Маруся и Алиса.

Комплект включает поддон для готовки на пару, ложку и лопатку, книгу с рецептами, мерный стакан, различную документацию.

Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home обзор

Внешний вид

Выполнена в корпусе обтекаемой формы. В оформлении преобладают стильные темные цвета. Выглядит премиально.

Крышка с текстурным покрытием в виде шлифованного металла. На ней выведен клапан сброса давления.

Для удобства переноски с места на место есть откидная ручка, которая в собранном состоянии скрывается в тыльной части корпуса.

Там же в этой зоне находится съемный контейнер для сбора конденсата из прозрачного пластика. Как и у рассмотренной ранее модели, тут используется съемный кабель питания.

На основании четыре ножки с резиновыми накладками, предотвращающими смещение по поверхности столешницы.

Управление Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home осуществляется с помощью группы сенсорных кнопок. Распределены они на лицевой панели. Реализованы в виде наглядных иконок и аннотации на русском языке.

Взаимодействие с интерфейсом проходит интуитивно. На касания кнопки реагируют точно. Наглядная индикация по времени до завершения цикла готовки.

В центре дисплей с синей подсветкой. Верхняя зона отображает время и температуру готовки. Ниже 20 отдельных иконок, каждый из которых соответствует автоматической программой.

Комплектная чаша объемом 5 литров. Антипригарное керамическое покрытие, оно прочное и безопасное для здоровья.

По краям чаши пластиковые ручки, упрощающие извлечение из рабочей зоны. Нанесена градуировка по объему.

В комплекте изначально идет набор приборов, состоящий из пластиковой ложки и лопатки. Пригодится для готовки, без риска повреждения поверхности чаши. Есть мерный стакан.

Софт

Также владелец мультиварки сможет готовить на пару. Есть перфорированный поддон из черного пластика.Используется общее приложение IQ Home. Дистанционный контроль, база рецептов, активация режимов и запуск по расписанию. Добавление не вызывает затруднений. Соединение Wi-Fi стабильно.

В окне управления Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home можно посмотреть таймер, изменить температуру готовки и прогнозируемое время на завершение цикла готовки.

Помимо 20 автоматических режимов, есть «Мой рецепт PLUS». В нем владелец задает до 9 шагов и в каждом из них свое время и температуру.

Отложенный старт, разогрев и блокировка от детей. Есть большая база встроенных рецептов.

Они отсортированы по типу, каждый иллюстрирован. Доступен поиск.

По выбранному рецепту выводится список ингредиентов и объем необходимый. Выбранный можно включить на мультиварке и приступить к готовке.

Голосовое управление

Дополнительно к этому в комплекте идет книга с рецептами.Для голосового управления необходимо провести синхронизацию аккаунтов в приложениях Яндекс или Маруся, в зависимости от той экосистемы голосовой помощник которой будет целевым.

Мы используем Алису. С ней можно включать и выключать мультиварку с окна управления. Изменение температуры. Здесь же выбор автоматической программы.

Список голосовых команд для освоения. Прибавление или уменьшение температуры, отложенный старт, поддержание температуры. Запрос текущего состояния. Работают голосовые команды стабильно.

Алиса Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home

Тесты

Пример голосового управления через телефон.Перед первой готовкой рекомендуем залить чистую воду в чашу и запустить один из режимов, например, суп. Дождавшись закипания, выключить и слить воду. В дальнейшем уход за мультиваркой заключается в очистке чаши и протирке внешних поверхностей устройства. Нельзя использовать абразивные средства, общие же рекомендации подробно описаны в комплектной инструкции. Чашу, согласно информации от производителя, можно мыть в посудомоечной машине.

Овсяная каша

Мощность этой модели 860 Вт. Выбранную температуру держит стабильно. Мы проверяли скорость нагрева и стабильность поддержания температуры на разных программах. Проблем выявлено не было. Работает бесшумно.Готовили кашу как загружая крупу и воду в чашу Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home с утра, так и заранее перед сном. В настройках можно будет задать запуск готовки к пробуждению.

Каша получается вкусной. В отличие от кастрюли она не пригорает и не сбивается в компочки.

Тушенное мясо в томатном соусе

Нарезаем вырезку говядины на кусочки. Добавляем растительное масло и включаем режим «ЖАРКУ». Периодически перемешиваем.

После этого добавляем 700-900 мл воды, в зависимости от того густоты и количества соуса для заправки. Оставляем на час с закрытой крышкой в режиме «ТУШЕНИЕ».

Открываем крышку добавляем приготовленный в блендере Polaris PHB 1583L Silent томатный соус. Оставили еще на 30 минут в режиме «ТУШЕНИЕ».

Для повышения густоты заправки можно в стакане перемешать 2 столовых ложки муки и добавить перемешенную смесь в чашу.

Мясо получилось хорошо разваренным. Подавать можно с разными гарнирами.

Творожная запеканка

Итоги

Нравится выпекать в мультиварке. В отличие от духовки или варочной панели, требуется минимум внимания, а результат получается стабильно вкусным. Как пример для творожной запеканки потребуются 1 яйца, полстакана сахара, 250 грамм творога, полстакан кефира, манная крупа, разрыхлитель, чайная ложка соли. Взбиваем яйца до пышной массы, добавляем в нее сахар. Далее вносим остальные ингредиенты.Поверхность чаши можно смазать сливочным маслом, с ним корочка будет вкуснее. Равномерно распределяем приготовленную массу. Включаем режим «ВЫПЕЧКА» на 45 минут. Запеканка получается нежной и полезной, похожей на чизкейк.Мультиварка Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home станет полезным помощником на любой кухне. С помощью нее можно готовить самые разнообразные блюда и получая вкусный результат, даже не имея опыта в готовке с минимумом внимания. Подобрать рецепт помогут приложение IQ HOME или комплектная книга рецептов. Большой выбор автоматических программ, настройки с помощью сенсорных кнопок или телефона, поддержка голосового помощника, стильный внешний вид и съемный кабель.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".