Обзор Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home. Умная мультиварка с голосовым управлением

Сопровождается 3-летней гарантией. Как и рассмотренная ранее Polaris PMC 0528 Wi-FI IQ Home, представлена в сети ДНС. Ее стоимость на момент публикации составляет 7 000 рублей.
Комплект включает поддон для готовки на пару, ложку и лопатку, книгу с рецептами, мерный стакан, различную документацию.
Крышка с текстурным покрытием в виде шлифованного металла. На ней выведен клапан сброса давления.
Для удобства переноски с места на место есть откидная ручка, которая в собранном состоянии скрывается в тыльной части корпуса.
Там же в этой зоне находится съемный контейнер для сбора конденсата из прозрачного пластика. Как и у рассмотренной ранее модели, тут используется съемный кабель питания.
На основании четыре ножки с резиновыми накладками, предотвращающими смещение по поверхности столешницы.
Управление Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home осуществляется с помощью группы сенсорных кнопок. Распределены они на лицевой панели. Реализованы в виде наглядных иконок и аннотации на русском языке.
Взаимодействие с интерфейсом проходит интуитивно. На касания кнопки реагируют точно. Наглядная индикация по времени до завершения цикла готовки.
В центре дисплей с синей подсветкой. Верхняя зона отображает время и температуру готовки. Ниже 20 отдельных иконок, каждый из которых соответствует автоматической программой.
Комплектная чаша объемом 5 литров. Антипригарное керамическое покрытие, оно прочное и безопасное для здоровья.
По краям чаши пластиковые ручки, упрощающие извлечение из рабочей зоны. Нанесена градуировка по объему.
В комплекте изначально идет набор приборов, состоящий из пластиковой ложки и лопатки. Пригодится для готовки, без риска повреждения поверхности чаши. Есть мерный стакан.
Также владелец мультиварки сможет готовить на пару. Есть перфорированный поддон из черного пластика.
В окне управления Polaris PMC 0530 Wi-FI IQ Home можно посмотреть таймер, изменить температуру готовки и прогнозируемое время на завершение цикла готовки.
Помимо 20 автоматических режимов, есть «Мой рецепт PLUS». В нем владелец задает до 9 шагов и в каждом из них свое время и температуру.
Отложенный старт, разогрев и блокировка от детей. Есть большая база встроенных рецептов.
Они отсортированы по типу, каждый иллюстрирован. Доступен поиск.
По выбранному рецепту выводится список ингредиентов и объем необходимый. Выбранный можно включить на мультиварке и приступить к готовке.
Дополнительно к этому в комплекте идет книга с рецептами.
Мы используем Алису. С ней можно включать и выключать мультиварку с окна управления. Изменение температуры. Здесь же выбор автоматической программы.
Список голосовых команд для освоения. Прибавление или уменьшение температуры, отложенный старт, поддержание температуры. Запрос текущего состояния. Работают голосовые команды стабильно.
Пример голосового управления через телефон.
Мощность этой модели 860 Вт. Выбранную температуру держит стабильно. Мы проверяли скорость нагрева и стабильность поддержания температуры на разных программах. Проблем выявлено не было. Работает бесшумно.
Каша получается вкусной. В отличие от кастрюли она не пригорает и не сбивается в компочки.
После этого добавляем 700-900 мл воды, в зависимости от того густоты и количества соуса для заправки. Оставляем на час с закрытой крышкой в режиме «ТУШЕНИЕ».
Открываем крышку добавляем приготовленный в блендере Polaris PHB 1583L Silent томатный соус. Оставили еще на 30 минут в режиме «ТУШЕНИЕ».
Для повышения густоты заправки можно в стакане перемешать 2 столовых ложки муки и добавить перемешенную смесь в чашу.
Мясо получилось хорошо разваренным. Подавать можно с разными гарнирами.