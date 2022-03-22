Обзор Polaris PMC 5017 Wi-Fi IQ Home. Умная мультиварка с 25 программами и 300 режимами

Тестируемая сегодня мультиварка Polaris PMC 5017 Wi-Fi IQ Home поддерживает 300 режимов приготовления, 25 автоматических программ и сопровождается огромной библиотекой специально адаптированных рецептов от поваров журнала «Гастроном». Помимо управления через приложение IQ Home, возможно управление с панели на корпусе и интеграция в системы умного дома с голосовыми помощниками Алиса и Маруся.

Комплектация

Доступна она как в фирменном магазине Polaris, а также известных магазинах и ключевых маркетплейсах (ОЗОН и Яндекс.Маркет).

Упакована в коробку из плотного картона с подробной информацией по характеристикам и особенностям работы. Комплект включает стаканы для йогурта, контейнер для варки на пару, плоскую ложку и ложку для жидкости, мерный стакан, книгу рецептов и инструкцию.

Polaris PMC 5017 Wi-Fi IQ Home обзор

Внешний вид

Эта мультиварка доступна в черном и белом вариантах исполнения. Интересно смотрятся зоны с рисунком в виде линий белого цвета на боковой части и крышке. Визуально они напоминают следы на звездном небе.

На лицевой панели находится светодиодный дисплей и сенсорная панель управления. Каждый из доступных режимов представлен отдельным элементом, весь интерфейс на русском языке.

Кнопки распределены по краям от экрана. Они сенсорные, на нажатия реагируют корректно. В комплектной инструкции подробно описано управление и процесс взаимодействия.

На тыльной стороне расположен съемный контейнер для сбора конденсата.

Есть откидная ручка с широким хватом, позволяющая удобно переносить Polaris PMC 5017 Wi-Fi IQ Home с места на место.

На верхней части крышки съемный паровой клапан. Для открытия используется пружинный механизм.

Внутренний отсек выполнен из металла. В основании нагревательный элемент с датчиком температуры.

Комплектуется мультиварка чашей с антипригарным керамическим покрытием Anato. Ее объем 5 литров, рабочий при этом составляет 3.5 литра.

На одной из ее сторон есть риски шагом в 0.5 литра. Для извлечения без риска обжечься по краям чаши есть пластиковые ручки.

Владелец этой мультиварки получает поддон для готовки на пару, а также шесть пластиковых стаканчиков для приготовления йогурта.

На основании корпуса четыре прорезиненные ножки и наклейка с техническими данными. Кабель питания съемный, комплектный, длиной 1 метр.

Софт

Polaris PMC 5017 Wi-Fi IQ Home оснащена модулем Wi-Fi, используемым для подключения к домашней сети и позволяющим управлять мультиваркой из любой точкой мира где доступен интернет. Для первоначальной настройки и последующего взаимодействия используется приложение IQ Home.

В окне управления бытовым прибором можно выбрать один из доступных режимов. Просмотреть текущее время до завершения готовки, целевую температуру.

Есть встроенная книга с рецептами. Они отсортированы по категориям. Есть поиск.

Выбранный рецепт адаптирован под эту мультиварку, описан в виде шагов с указанием граммовки по порциям. Есть наглядные фотографии.

Функция «Мой рецепт Plus» позволяет задать несколько шагов, выставив в каждом время и температуру. Рецепт сохраняется для быстрого запуска в последующем.

Яндекс.Алиса

Polaris PMC 5017 Wi-Fi IQ Home поддерживает голосовое управление с помощью Алисы и Маруси. Интеграция в эти системы включает традиционный набор шагов с выбором имени для устройства.

В экосистеме с Алисой базовыми функциями мультиварки можно управлять через приложения «Яндекс.Браузер» или «Дом с Алисой». Включение и выключение, выбор предустановленного режима готовки.

Для освоения выведен список с примерами команд. Он упростит процесс освоения на начальных этапах.

Тесты

Мощность мультиварки составляет 860 Вт. В ней используется точный датчик температуры, позволяющий готовить в температурном диапазоне от 35 до 160 градусов. При этом шаг при изменении температуры составляет 5 градусов. Такой диапазон позволяет жарить, тушить, кипятить и проводить длительную готовку на низких температурах, например, для су-вид или йогурта.

Овсяная каша

Уход за ней прост. Чашу можно мыть в посудомойке, внешние поверхности протираются мягкой тканью без использования абразивных средств.

Традиционно одним из первых блюд, которые готовим при изучении, является каша. Polaris PMC 5017 Wi-Fi IQ Home отлично справлялась с задачей приготовления различных круп.

Каша не пригорала. Получалась сочной. Здесь же можно будет применять отложенный старт.

Тушенная говядина

Предварительно нарезали филе говядины на кусочки. Перемешали со специями. Готовили в режиме «ТУШЕНИЕ». При готовке мяса ставили также этап с невысокой температурой на длительном интервале времени.

Йогурт

Итоги

Для закваски взяли йогурт в магазине, распределив его по стаканчикам. Залили молоко и запустили программу «ЙОГУРТ».Баночки с крышкой удобно хранить в холодильнике. Из условных минусов отметим форму этих баночек, мыть их сложнее, чем цилиндрические.Polaris PMC 5017 Wi-Fi IQ Home – в компактном форм-факторе выполняет функции варочной панели, духового шкафа, йогуртницы, позволяя готовить различные типы блюд. Большая база с иллюстрированными рецептами, 25 автоматических программ, 300 режимов приготовления, эффектный внешний вид, интеграция с голосовым управлением, приложение для смартфона, высокая мощность и широкий температурный диапазон готовки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".