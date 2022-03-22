Обзор Polaris PMC 5017 Wi-Fi IQ Home. Умная мультиварка с 25 программами и 300 режимами

Доступна она как в фирменном магазине Polaris, а также известных магазинах и ключевых маркетплейсах (ОЗОН и Яндекс.Маркет).
Упакована в коробку из плотного картона с подробной информацией по характеристикам и особенностям работы. Комплект включает стаканы для йогурта, контейнер для варки на пару, плоскую ложку и ложку для жидкости, мерный стакан, книгу рецептов и инструкцию.
На лицевой панели находится светодиодный дисплей и сенсорная панель управления. Каждый из доступных режимов представлен отдельным элементом, весь интерфейс на русском языке.
Кнопки распределены по краям от экрана. Они сенсорные, на нажатия реагируют корректно. В комплектной инструкции подробно описано управление и процесс взаимодействия.
На тыльной стороне расположен съемный контейнер для сбора конденсата.
Есть откидная ручка с широким хватом, позволяющая удобно переносить Polaris PMC 5017 Wi-Fi IQ Home с места на место.
На верхней части крышки съемный паровой клапан. Для открытия используется пружинный механизм.
Внутренний отсек выполнен из металла. В основании нагревательный элемент с датчиком температуры.
Комплектуется мультиварка чашей с антипригарным керамическим покрытием Anato. Ее объем 5 литров, рабочий при этом составляет 3.5 литра.
На одной из ее сторон есть риски шагом в 0.5 литра. Для извлечения без риска обжечься по краям чаши есть пластиковые ручки.
Владелец этой мультиварки получает поддон для готовки на пару, а также шесть пластиковых стаканчиков для приготовления йогурта.
На основании корпуса четыре прорезиненные ножки и наклейка с техническими данными. Кабель питания съемный, комплектный, длиной 1 метр.
Polaris PMC 5017 Wi-Fi IQ Home оснащена модулем Wi-Fi, используемым для подключения к домашней сети и позволяющим управлять мультиваркой из любой точкой мира где доступен интернет. Для первоначальной настройки и последующего взаимодействия используется приложение IQ Home.
В окне управления бытовым прибором можно выбрать один из доступных режимов. Просмотреть текущее время до завершения готовки, целевую температуру.
Есть встроенная книга с рецептами. Они отсортированы по категориям. Есть поиск.
Выбранный рецепт адаптирован под эту мультиварку, описан в виде шагов с указанием граммовки по порциям. Есть наглядные фотографии.
Функция «Мой рецепт Plus» позволяет задать несколько шагов, выставив в каждом время и температуру. Рецепт сохраняется для быстрого запуска в последующем.
В экосистеме с Алисой базовыми функциями мультиварки можно управлять через приложения «Яндекс.Браузер» или «Дом с Алисой». Включение и выключение, выбор предустановленного режима готовки.
Для освоения выведен список с примерами команд. Он упростит процесс освоения на начальных этапах.
Уход за ней прост. Чашу можно мыть в посудомойке, внешние поверхности протираются мягкой тканью без использования абразивных средств.
Традиционно одним из первых блюд, которые готовим при изучении, является каша. Polaris PMC 5017 Wi-Fi IQ Home отлично справлялась с задачей приготовления различных круп.
Каша не пригорала. Получалась сочной. Здесь же можно будет применять отложенный старт.