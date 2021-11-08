Обзор Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home. Микатермический обогреватель с голосовым управлением

Централизованное отопление есть далеко не в каждой квартире и тем более доме, а там, где есть, уровень тепла, которое оно дает, может быть недостаточным. Тестируемый сегодня микатермический обогреватель Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home управляется со смартфона и быстро прогревает помещение до желаемой температуры благодаря объединению двух способов обогрева (конвекционного и тепловолнового).

Комплектация

На момент начала ноября его средняя стоимость составляет 7 999 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает батарею с защитной решеткой, две ножки с роликами, винты для их фиксации, пульт ДУ с предустановленной батарейкой, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением бытового прибора, данными по его техническим характеристикам и ссылками на приложение Polaris IQ Home.

Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home обзор

Внешний вид

Перед началом эксплуатации необходимо провести установку двух комплектных ножек с помощью винтов. Сборка не занимает много времени и не требует специальных навыков.

Предполагается только напольный способ размещения. Устойчивость высокая, прибор не опрокидывается. Благодаря колесикам и ручке удобно перемещать обогреватель с места на место.

Общий внешний вид у обогревателя современный и технологичный. Основная площадь боковых сторон представляет собой металлическую сетку белого цвета. Лицевая сторона из черного пластика, тут находится цифровой дисплей с индикаторами, а также группа сенсорных кнопок.

Зона управления не нагревается даже при продолжительной нагрузке. Управление кнопками реализовано логично, разобраться несложно. Плюс устройство сопровождается подробной инструкцией на русском языке.

Но, стоит брать во внимание, что при работе в режиме обогрева боковые и верхние стороны корпуса нагреваются и нужно быть аккуратным. Соответствующее предостережение нанесено на крышку.

Софт

Также в комплекте покупатель получает пульт ДУ, который позволяет удаленно менять температуру и режимы работы. В нижней части лицевой панели выведен механический тумблер питания. Продуман вопрос аккуратной укладки кабеля на время хранения или перевозки.Обогреватель оснащен модулем Wi-Fi, который обеспечивает подключение к беспроводной сети в помещении. Для управления через приложение Polaris IQ Home необходимо будет провести предварительную настройку. За безопасность подключения переживать не стоит, Polaris использует стойкий ко взлому протокол шифрования Диффи-Хеллмана.

После подключения прибора с экрана управления обогревателем можно выставить целевую температуру в диапазоне от 18 до 35 градусов. Регулировка идет шагом в 1 градус. Также можно выбрать один из двух режимов мощности (минимальный или максимальный), выключить подсветку или активировать защиту от детей, при которой кнопки на панели прибора блокируются.

Голосовое управление

Доступна настройка работы по расписанию, для каждого дня недели можно выбрать время включения, режим, целевую температуру и время работы. Чтобы управлять настройками обогревателя в приложении, вам не обязательно находиться прямо рядом с прибором, вы можете включить его по пути с работы и не переживать за безопасность благодаря встроенной защите от перегрева и автоотключению при срабатывании датчика падения.

Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home поддерживает интеграцию в систему умного дома от Яндекса или VK с Алисой или Марусей соответственно. После проведения синхронизации аккаунта устройству присваивается имя и расположение в комнате, сразу отображаются данные по температуре в помещении.

В окне управления выставляется целевая температура и текущая с датчиков. Выбирается один из режимов работы. Выводится список с примерами команд, которые отсортированы по типу. Голосовой командой увеличивается или уменьшается температура, переключается режим работы. Также можно запросить текущие данные с температурного датчика.

Тесты

В этой модели установлен микатермический нагревательный элемент. Он, в отличие от масляных радиаторов, не сжигает кислород и не снижает влажность в комнате. Установленная тут схема элементов обеспечивает нагрев сразу с двух сторон. Используется два типа обогрева: тепловолновой и конвекционный. Два режима мощности: 1500 и 1000 Вт. Работает без шума и без посторонних запахов.

Для безопасной эксплуатации важно не размещать на крышке и боковых сторонах обогревателя посторонние предметы. Нельзя сушить одежду. Предназначен только для прогрева помещения.

Итоги

Помимо использования в квартире, мы также установили обогреватель в дачном домике для предотвращения замерзания воды в трубах и включении обогрева заранее перед выездом на дачу.Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home – высокотехнологичный и безопасный обогреватель. Имеет четыре способа управления: дистанционное через приложение Polaris IQ Home, голосовое с помощью Алисы и Маруси, кнопки на корпусе и пульт ДУ. Аккуратный и стильный внешний вид, таймер и расписание работы, широкий диапазон регулировки температуры, бесшумная работа.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".