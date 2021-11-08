Обзор Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home. Микатермический обогреватель с голосовым управлением

На момент начала ноября его средняя стоимость составляет 7 999 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Предполагается только напольный способ размещения. Устойчивость высокая, прибор не опрокидывается. Благодаря колесикам и ручке удобно перемещать обогреватель с места на место.
Общий внешний вид у обогревателя современный и технологичный. Основная площадь боковых сторон представляет собой металлическую сетку белого цвета. Лицевая сторона из черного пластика, тут находится цифровой дисплей с индикаторами, а также группа сенсорных кнопок.
Зона управления не нагревается даже при продолжительной нагрузке. Управление кнопками реализовано логично, разобраться несложно. Плюс устройство сопровождается подробной инструкцией на русском языке.
Но, стоит брать во внимание, что при работе в режиме обогрева боковые и верхние стороны корпуса нагреваются и нужно быть аккуратным. Соответствующее предостережение нанесено на крышку.
Также в комплекте покупатель получает пульт ДУ, который позволяет удаленно менять температуру и режимы работы. В нижней части лицевой панели выведен механический тумблер питания. Продуман вопрос аккуратной укладки кабеля на время хранения или перевозки.
После подключения прибора с экрана управления обогревателем можно выставить целевую температуру в диапазоне от 18 до 35 градусов. Регулировка идет шагом в 1 градус. Также можно выбрать один из двух режимов мощности (минимальный или максимальный), выключить подсветку или активировать защиту от детей, при которой кнопки на панели прибора блокируются.
Доступна настройка работы по расписанию, для каждого дня недели можно выбрать время включения, режим, целевую температуру и время работы. Чтобы управлять настройками обогревателя в приложении, вам не обязательно находиться прямо рядом с прибором, вы можете включить его по пути с работы и не переживать за безопасность благодаря встроенной защите от перегрева и автоотключению при срабатывании датчика падения.
Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home поддерживает интеграцию в систему умного дома от Яндекса или VK с Алисой или Марусей соответственно. После проведения синхронизации аккаунта устройству присваивается имя и расположение в комнате, сразу отображаются данные по температуре в помещении.
В окне управления выставляется целевая температура и текущая с датчиков. Выбирается один из режимов работы. Выводится список с примерами команд, которые отсортированы по типу. Голосовой командой увеличивается или уменьшается температура, переключается режим работы. Также можно запросить текущие данные с температурного датчика.
Для безопасной эксплуатации важно не размещать на крышке и боковых сторонах обогревателя посторонние предметы. Нельзя сушить одежду. Предназначен только для прогрева помещения.
Помимо использования в квартире, мы также установили обогреватель в дачном домике для предотвращения замерзания воды в трубах и включении обогрева заранее перед выездом на дачу.