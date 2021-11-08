Обзор Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home. Микатермический обогреватель с голосовым управлением

Централизованное отопление есть далеко не в каждой квартире и тем более доме, а там, где есть, уровень тепла, которое оно дает, может быть недостаточным. Тестируемый сегодня микатермический обогреватель Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home управляется со смартфона и быстро прогревает помещение до желаемой температуры благодаря объединению двух способов обогрева (конвекционного и тепловолнового).

Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home

На момент начала ноября его средняя стоимость составляет 7 999 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает батарею с защитной решеткой, две ножки с роликами, винты для их фиксации, пульт ДУ с предустановленной батарейкой, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением бытового прибора, данными по его техническим характеристикам и ссылками на приложение Polaris IQ Home.

Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home

Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home обзор

Внешний вид

Перед началом эксплуатации необходимо провести установку двух комплектных ножек с помощью винтов. Сборка не занимает много времени и не требует специальных навыков.

Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home

Предполагается только напольный способ размещения. Устойчивость высокая, прибор не опрокидывается. Благодаря колесикам и ручке удобно перемещать обогреватель с места на место.

Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home

Общий внешний вид у обогревателя современный и технологичный. Основная площадь боковых сторон представляет собой металлическую сетку белого цвета. Лицевая сторона из черного пластика, тут находится цифровой дисплей с индикаторами, а также группа сенсорных кнопок.

Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home

Зона управления не нагревается даже при продолжительной нагрузке. Управление кнопками реализовано логично, разобраться несложно. Плюс устройство сопровождается подробной инструкцией на русском языке.

Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home

Но, стоит брать во внимание, что при работе в режиме обогрева боковые и верхние стороны корпуса нагреваются и нужно быть аккуратным. Соответствующее предостережение нанесено на крышку.

Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home

Также в комплекте покупатель получает пульт ДУ, который позволяет удаленно менять температуру и режимы работы. В нижней части лицевой панели выведен механический тумблер питания. Продуман вопрос аккуратной укладки кабеля на время хранения или перевозки.

Софт

Обогреватель оснащен модулем Wi-Fi, который обеспечивает подключение к беспроводной сети в помещении. Для управления через приложение Polaris IQ Home необходимо будет провести предварительную настройку. За безопасность подключения переживать не стоит, Polaris использует стойкий ко взлому протокол шифрования Диффи-Хеллмана.

Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home

После подключения прибора с экрана управления обогревателем можно выставить целевую температуру в диапазоне от 18 до 35 градусов. Регулировка идет шагом в 1 градус. Также можно выбрать один из двух режимов мощности (минимальный или максимальный), выключить подсветку или активировать защиту от детей, при которой кнопки на панели прибора блокируются.

Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home

Доступна настройка работы по расписанию, для каждого дня недели можно выбрать время включения, режим, целевую температуру и время работы. Чтобы управлять настройками обогревателя в приложении, вам не обязательно находиться прямо рядом с прибором, вы можете включить его по пути с работы и не переживать за безопасность благодаря встроенной защите от перегрева и автоотключению при срабатывании датчика падения.

Голосовое управление

Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home

Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home поддерживает интеграцию в систему умного дома от Яндекса или VK с Алисой или Марусей соответственно. После проведения синхронизации аккаунта устройству присваивается имя и расположение в комнате, сразу отображаются данные по температуре в помещении.

Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home

В окне управления выставляется целевая температура и текущая с датчиков. Выбирается один из режимов работы. Выводится список с примерами команд, которые отсортированы по типу. Голосовой командой увеличивается или уменьшается температура, переключается режим работы. Также можно запросить текущие данные с температурного датчика.

Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home

Тесты

В этой модели установлен микатермический нагревательный элемент. Он, в отличие от масляных радиаторов, не сжигает кислород и не снижает влажность в комнате. Установленная тут схема элементов обеспечивает нагрев сразу с двух сторон. Используется два типа обогрева: тепловолновой и конвекционный. Два режима мощности: 1500 и 1000 Вт. Работает без шума и без посторонних запахов.

Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home

Для безопасной эксплуатации важно не размещать на крышке и боковых сторонах обогревателя посторонние предметы. Нельзя сушить одежду. Предназначен только для прогрева помещения.

Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home

Помимо использования в квартире, мы также установили обогреватель в дачном домике для предотвращения замерзания воды в трубах и включении обогрева заранее перед выездом на дачу.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home – высокотехнологичный и безопасный обогреватель. Имеет четыре способа управления: дистанционное через приложение Polaris IQ Home, голосовое с помощью Алисы и Маруси, кнопки на корпусе и пульт ДУ. Аккуратный и стильный внешний вид, таймер и расписание работы, широкий диапазон регулировки температуры, бесшумная работа.
Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home
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