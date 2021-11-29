Обзор Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home. Увлажнитель с Алисой и Марусей

В большей части России начался отопительный сезон, а вместе с теплом квартиры пришла и проблема низкой влажности. Сухой воздух помимо общих неприятных ощущений, повышает риски респираторных заболеваний и негативно влияет на здоровье. Улучшить микроклимат в помещении можно с помощью увлажнителя воздуха, как пример, изучаемый сегодня Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home поддерживает управление с экрана смартфона с помощью фирменного приложения, а также может управляться голосом, интегрируясь в экосистему с помощниками Маруся и Алиса.

Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home обзор

Комплектация

Его средняя стоимость составляет 6500 рублей, представлен в сети ДНС и в официальном интернет-магазине Polaris. Сопровождается 3-летней гарантией от производителя.Упакован в коробку из плотного картона с изображением прибора, примером интерфейса в приложении и данными по характеристикам. Комплект включает набор документации и щеточку для очистки мембраны.

Внешний вид

Выполнен в корпусе традиционной формы для такого типа устройств. Эффектно смотрится за счет черного матового покрытия.

Состоит из основания и съемной емкости для воды. Съемная крышка с рассеивателем серебристого цвета.

Предусмотрели ручку для удобной переноски, упрощая процесс заливки воды в емкость.

На основании контейнера пробка, совмещенная с керамическим фильтром. Используется винтовой способ крепления.

Емкость бака у Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home составляет 5 литров. Контролировать текущий уровень воды можно через прозрачное окошко на боковой грани.

На лицевой стороне основания выведен цифровой дисплей с подсветкой. С помощью него можно контролировать текущий уровень влажности в помещении и проводить настройки.

Управляется увлажнитель при помощи четырех сенсорных кнопок, распределенных по краям от экрана. Активные зоны отмечены индикаторами.

Софт

На основании четыре ножки, обеспечивающие устойчивое размещение на ровной поверхности. Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра. На нем расположен индикатор контроля текущего уровня влажности в помещении.Управляется с помощью приложения Polaris IQ Home и для дистанционного взаимодействия использует сеть Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц. Обеспечивается безопасное соединение со стойким протоколом шифрования Диффи-Хеллмана.

После настройки можно задать целевой уровень влажности в помещении, просмотреть текущую температуру и влажность в помещении.

Доступны разные режимы работы, в частности автоматический и ручной. Предусмотрена настройка работы по расписанию, а также отключение подсветки и беззвучный режим.

Голосовое управления

Этот увлажнитель поддерживает интеграцию в системы умного дома с помощниками Алиса и Маруся. Так проводить управление можно с помощью голоса или приложения, объединив в одном аккаунте разные типы устройств.

Для удобства освоения приводится список команд. Так можно будет включить или выключить увлажнитель, просто произнося голосом команду. Узнать текущий статус, а также включить или выключить в заданное время. Список команд постоянно расширяется.

Тесты

Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home использовался в частном доме с газовым отоплением. Влажность в помещении с началом зимы снизилась до 25%. В дневное время увлажнитель стоял в зале, где проводится основное время домочадцами. Ночью переносился в спальную. Габариты и возможность отделить контейнер с водой позволяют его переносить без усилий между комнатами. Поддерживал в комнатах с типовой площадью уровень влажности в районе 40-45%. Ночью работает бесшумно, не мешает.

Рассчитана эта модель на помещения с площадью до 45 квадратных метров. Оптимально для размещения выбрать свободный участок на расстоянии 0,5-1 м от пола для лучшего рассеивания пара и для предотвращения скопления конденсата на полу и мебели. Можно ставить на подоконнике рядом с цветами, требующими поддержание микроклимата. За час увлажнитель расходует до 350 миллилитров воды.

Относится эта модель к моделям ультразвукового типа. Принцип работы заключается в разбивании воды на мельчайшие частицы и рассеивание. Для предотвращения образования солевой пыли в воздухе и повышения ресурса службы мембраны необходимо заливать фильтрованную деминерализованную воду.

Итоги

Есть три скорости подачи пара. Интенсивность меняется как вручную, так и автоматически в зависимости от режима работы и влажности в помещении. Поддерживается автоматическое отключение при отсутствии воды в емкости.Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home – ультразвуковой увлажнитель с поддержкой управления голосом и с помощью приложения. Невысокая стоимость для модели с Wi-Fi модулем. Премиальный внешний вид, информативный дисплей, три скорости подачи пара, керамический фильтр, таймер, автоматический режим и остановка при отсутствии воды, электронный гигрометр.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".