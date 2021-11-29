Обзор Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home. Увлажнитель с Алисой и Марусей

В большей части России начался отопительный сезон, а вместе с теплом квартиры пришла и проблема низкой влажности. Сухой воздух помимо общих неприятных ощущений, повышает риски респираторных заболеваний и негативно влияет на здоровье. Улучшить микроклимат в помещении можно с помощью увлажнителя воздуха, как пример, изучаемый сегодня Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home поддерживает управление с экрана смартфона с помощью фирменного приложения, а также может управляться голосом, интегрируясь в экосистему с помощниками Маруся и Алиса.

Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home

Его средняя стоимость составляет 6500 рублей, представлен в сети ДНС и в официальном интернет-магазине Polaris. Сопровождается 3-летней гарантией от производителя.

Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home обзор

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением прибора, примером интерфейса в приложении и данными по характеристикам. Комплект включает набор документации и щеточку для очистки мембраны.

Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home

Внешний вид

Выполнен в корпусе традиционной формы для такого типа устройств. Эффектно смотрится за счет черного матового покрытия.

Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home

Состоит из основания и съемной емкости для воды. Съемная крышка с рассеивателем серебристого цвета.

Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home

Предусмотрели ручку для удобной переноски, упрощая процесс заливки воды в емкость.

Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home

На основании контейнера пробка, совмещенная с керамическим фильтром. Используется винтовой способ крепления.

Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home

Емкость бака у Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home составляет 5 литров. Контролировать текущий уровень воды можно через прозрачное окошко на боковой грани.

Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home

На лицевой стороне основания выведен цифровой дисплей с подсветкой. С помощью него можно контролировать текущий уровень влажности в помещении и проводить настройки.

Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home

Управляется увлажнитель при помощи четырех сенсорных кнопок, распределенных по краям от экрана. Активные зоны отмечены индикаторами.

Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home

На основании четыре ножки, обеспечивающие устойчивое размещение на ровной поверхности. Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра. На нем расположен индикатор контроля текущего уровня влажности в помещении.

Софт

Управляется с помощью приложения Polaris IQ Home и для дистанционного взаимодействия использует сеть Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц. Обеспечивается безопасное соединение со стойким протоколом шифрования Диффи-Хеллмана.

Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home

После настройки можно задать целевой уровень влажности в помещении, просмотреть текущую температуру и влажность в помещении.

Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home

Доступны разные режимы работы, в частности автоматический и ручной. Предусмотрена настройка работы по расписанию, а также отключение подсветки и беззвучный режим.

Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home

Голосовое управления

Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home

Этот увлажнитель поддерживает интеграцию в системы умного дома с помощниками Алиса и Маруся. Так проводить управление можно с помощью голоса или приложения, объединив в одном аккаунте разные типы устройств.

Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home

Для удобства освоения приводится список команд. Так можно будет включить или выключить увлажнитель, просто произнося голосом команду. Узнать текущий статус, а также включить или выключить в заданное время. Список команд постоянно расширяется.

Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home

Тесты

Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home использовался в частном доме с газовым отоплением. Влажность в помещении с началом зимы снизилась до 25%. В дневное время увлажнитель стоял в зале, где проводится основное время домочадцами. Ночью переносился в спальную. Габариты и возможность отделить контейнер с водой позволяют его переносить без усилий между комнатами. Поддерживал в комнатах с типовой площадью уровень влажности в районе 40-45%. Ночью работает бесшумно, не мешает.

Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home

Рассчитана эта модель на помещения с площадью до 45 квадратных метров. Оптимально для размещения выбрать свободный участок на расстоянии 0,5-1 м от пола для лучшего рассеивания пара и для предотвращения скопления конденсата на полу и мебели. Можно ставить на подоконнике рядом с цветами, требующими поддержание микроклимата. За час увлажнитель расходует до 350 миллилитров воды.

Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home

Относится эта модель к моделям ультразвукового типа. Принцип работы заключается в разбивании воды на мельчайшие частицы и рассеивание. Для предотвращения образования солевой пыли в воздухе и повышения ресурса службы мембраны необходимо заливать фильтрованную деминерализованную воду.

Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home

Есть три скорости подачи пара. Интенсивность меняется как вручную, так и автоматически в зависимости от режима работы и влажности в помещении. Поддерживается автоматическое отключение при отсутствии воды в емкости.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PUH 1010 WIFI IQ Home – ультразвуковой увлажнитель с поддержкой управления голосом и с помощью приложения. Невысокая стоимость для модели с Wi-Fi модулем. Премиальный внешний вид, информативный дисплей, три скорости подачи пара, керамический фильтр, таймер, автоматический режим и остановка при отсутствии воды, электронный гигрометр.
Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Polaris PUH 1010 WIFI IQ Home
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