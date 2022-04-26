Обзор Polaris PUH 4040 Wi-Fi IQ Home. Умный ультразвуковой увлажнитель с голосовым управлением

Поддержание микроклимата в помещении очень важно не только для комфорта, это напрямую влияет на здоровье. Помимо температуры, нужно уделять внимание и влажности. Сухой воздух оказывает негативное влияние на слизистую органов дыхания, повышает риски возникновения респираторных заболеваний. Тестируемый сегодня ультразвуковой увлажнитель Polaris PUH 4040 Wi-Fi IQ Home оснащен автоматическим режимом поддержания уровня влажности и керамическим фильтром очистки воды, из его особенностей также отмечается дистанционное управление со смартфона и интеграция в умный дом с голосовыми помощниками.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с качественной полиграфией. Изучив нанесенную на нее информацию, можно будет составить полное представление по техническим характеристикам и особенностям исполнения.

Помимо самого увлажнителя, комплект также включает кисточку для очистки мембраны, руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PUH 4040 Wi-Fi IQ Home обзор

Внешний вид

Выполнен в корпусе из белого пластика. Внешний вид у увлажнителя нейтральный, гармонично дополнит любой интерьер.

Это традиционный формат исполнения с основанием и съемным баком для воды. Для удобства переноски бака в верхней его части есть складываемая ручка.

Объем емкости для воды составляет 5.5 литров. Наполнение проходит путем снятия крышки-пробки в основании бака. Эта крышка здесь совмещена с керамическим фильтром, который смягчает воду и очищает ее от примесей.

Контролировать объем оставшейся воды можно через прозрачное окошко на боковой грани.

На верхней части бака съемная крышка серебристого цвета. В центральной части расположен поворотный диффузор.

Управляется Polaris PUH 4040 Wi-Fi IQ Home при помощи четырех сенсорных кнопок, расположенных по краям от дисплея. На касания реагируют точно.

В центре LED-дисплей, с помощью которого можно контролировать текущий уровень влажности в помещении и задавать целевой. Отдельные индикаторы для режимов работы и скоростей подачи пара.

В основании корпуса находится мембрана (пьезоизлучатель). Присутствует датчик уровня воды в виде поплавка с герконом. Сзади расположен выносной электронный гигрометр для контроля уровня влажности в помещении.

На дне основания по периметру распределены шесть прорезиненных ножек, снижающих вибрацию и предотвращающих смещение. В центре наклейка с техническими данными и серийным номером.

Софт

Увлажнитель оснащен модулем Wi-Fi и управляется дистанционно через приложение Polaris IQ Home из любой точки мира, где есть доступ в Интернет. Потребуется провести подключение в приложении, состоящее из нескольких шагов с наглядными подсказками по каждому из них.

В окне управления после подключения отображаются данные по текущей влажности, интенсивности работы и настройкам таймера. По каждому из пунктов можно выставить необходимые значения. Также на экране видна целевая влажность и температура в помещении.

Ниже на экране кнопки управления для выбора режима работы (автоматического или ручного) и изменения интенсивности подачи пара. Можно настроить работу по расписанию, включить защиту от случайного переключения режима детьми и беззвучный режим.

Умный дом от Яндекса

В настройках приложения вы найдете информацию о ресурсе фильтра и чистоте водяного бака, служащие напоминанием об обязательной периодической очистке. После проведения обслуживания прибора необходимо нажать на кнопку «ЗАМЕНИТЬ» в приложении.Polaris PUH 4040 Wi-Fi IQ Home поддерживает интеграцию с виртуальными помощниками Алиса и Маруся. Увлажнителю на этапе добавления предлагается выбрать имя и комнату расположения.

В отдельной вкладке можно посмотреть текущую температуру и влажность. Задать уровень влажности и управлять включением и выключением. Удобно, когда дома используются решения разных производителей.

Есть список с примерами голосовых команд. Пригодятся на этапе освоения.

Тесты

Как показала практика эксплуатации, работала интеграция стабильно, команды выполнялись корректно.Относится увлажнитель к моделям ультразвукового типа. Перевод воды в пар идет с помощью пьезоизлучателя. Для увеличения срока службы мембраны и отсутствия взвешенных частиц в излучаемом паре необходимо заливать в емкость деминерализованную воду.

В зависимости от одной из трех выбранной скорости подачи пара в час расходует до 350 миллилитров воды, так что 5.5 литров хватит на длительное время работы. Работает на всех режимах бесшумно, не мешая во время сна.

Итоги

Тесты проводились в частном доме с газовым отоплением. До включения и начала работы уровень влажности составлял 20%. Целевой выставлялся 45%. Площадь помещения при этом 24 квадратных метра. На достижение и поддержание требуемого уровня потребовалось 2 часа. И в дальнейшем увлажнитель его поддерживал, автоматически корректируя интенсивность подачи пара.Polaris PUH 4040 Wi-Fi IQ Home – умный увлажнитель ультразвукового типа. Аккуратное внешнее исполнение, большая емкость бака, информативный дисплей, сенсорное управление, управление со смартфона, бесшумная работа, интеграция с экосистемами, использующими голосовое управление. Не устроить может отсутствие капсулы для аромамасел.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".