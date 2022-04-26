Обзор Polaris PUH 4040 Wi-Fi IQ Home. Умный ультразвуковой увлажнитель с голосовым управлением

Помимо самого увлажнителя, комплект также включает кисточку для очистки мембраны, руководство пользователя и гарантийный талон.
Это традиционный формат исполнения с основанием и съемным баком для воды. Для удобства переноски бака в верхней его части есть складываемая ручка.
Объем емкости для воды составляет 5.5 литров. Наполнение проходит путем снятия крышки-пробки в основании бака. Эта крышка здесь совмещена с керамическим фильтром, который смягчает воду и очищает ее от примесей.
Контролировать объем оставшейся воды можно через прозрачное окошко на боковой грани.
На верхней части бака съемная крышка серебристого цвета. В центральной части расположен поворотный диффузор.
Управляется Polaris PUH 4040 Wi-Fi IQ Home при помощи четырех сенсорных кнопок, расположенных по краям от дисплея. На касания реагируют точно.
В центре LED-дисплей, с помощью которого можно контролировать текущий уровень влажности в помещении и задавать целевой. Отдельные индикаторы для режимов работы и скоростей подачи пара.
В основании корпуса находится мембрана (пьезоизлучатель). Присутствует датчик уровня воды в виде поплавка с герконом. Сзади расположен выносной электронный гигрометр для контроля уровня влажности в помещении.
На дне основания по периметру распределены шесть прорезиненных ножек, снижающих вибрацию и предотвращающих смещение. В центре наклейка с техническими данными и серийным номером.
В окне управления после подключения отображаются данные по текущей влажности, интенсивности работы и настройкам таймера. По каждому из пунктов можно выставить необходимые значения. Также на экране видна целевая влажность и температура в помещении.
Ниже на экране кнопки управления для выбора режима работы (автоматического или ручного) и изменения интенсивности подачи пара. Можно настроить работу по расписанию, включить защиту от случайного переключения режима детьми и беззвучный режим.
В настройках приложения вы найдете информацию о ресурсе фильтра и чистоте водяного бака, служащие напоминанием об обязательной периодической очистке. После проведения обслуживания прибора необходимо нажать на кнопку «ЗАМЕНИТЬ» в приложении.
В отдельной вкладке можно посмотреть текущую температуру и влажность. Задать уровень влажности и управлять включением и выключением. Удобно, когда дома используются решения разных производителей.
Есть список с примерами голосовых команд. Пригодятся на этапе освоения.
Как показала практика эксплуатации, работала интеграция стабильно, команды выполнялись корректно.
В зависимости от одной из трех выбранной скорости подачи пара в час расходует до 350 миллилитров воды, так что 5.5 литров хватит на длительное время работы. Работает на всех режимах бесшумно, не мешая во время сна.
Тесты проводились в частном доме с газовым отоплением. До включения и начала работы уровень влажности составлял 20%. Целевой выставлялся 45%. Площадь помещения при этом 24 квадратных метра. На достижение и поддержание требуемого уровня потребовалось 2 часа. И в дальнейшем увлажнитель его поддерживал, автоматически корректируя интенсивность подачи пара.