Обзор Polaris PUH 6005Di. Увлажнитель с внешним гигрометром

Зима — это не только снежки, снеговики, елка, дед мороз и снегурочка, но и отопительный сезон в большинстве городов России и как следствие сухой воздух в квартирах. Неприятные ощущения, сухость кожи, заболевания органов дыхания. Низкий уровень влажности сказывается негативно на предметах мебели, музыкальных инструментах и паркете. Особенно актуально если в семье есть маленькие дети. Поддерживать комфортный микроклимат призвана новинка Polaris PUH 6005Di, увлажнитель с сенсорным управлением, функцией «теплый пар» и электронным гигрометром.

Polaris PUH 6005Di обзор

На момент публикации продажи уже стартовали, список предложений в российских магазинах представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением увлажнителя и данные по его характеристикам. В комплекте с Polaris PUH 6005Di покупатель получает также пульт ДУ и набор технической документации.

Внешний вид

Polaris PUH 6005Di выполнен в стильном корпусе. Смотрится технологично и современно. В оформлении используется сочетание серебристого и черного.

Корпус состоит из нескольких элементов: основание, блок под жидкость и крышку. Собирается и ставится интуитивно.

Интересно смотрится панель со LED-дисплеем, на который во время работы выводится уровень влажности, температуру в помещении, интенсивность увлажнения и данные по активным опциям.

Информация хорошо читается под разными углами обзора. Уровень яркости оптимален, в ночное время не отвлекает.

Под блоком дисплея зона с шестью сенсорными кнопками: включения, таймера, уровня необходимой влажности, ионизации, интенсивности влажности, функции теплого пара.

Эти же функции продублированы в комплектном пульте ДУ. Дальность срабатывания в радиусе 10 метров.

Блок распылителя у Polaris PUH 6005Di выполнен в виде поворотной шайбы, предоставляя возможность выбора направления распыления.

Блок бака с ручкой для удобной переноски. Вмещает он до пяти литров воды. Внутренняя крышка совмещена с фильтром.

Фильтр обслуживаемый, согласно рекомендациям, после 200 циклов заливки его нужно будет открыть и промыть.

В этой модели есть отдельный лоток под арома-масла. Находится он в нижней части корпуса.

Гигрометр внешний, такое размещение, увеличивает точность получаемых данных и уровень необходимой влажности в помещении.

Поддерживается ионизация и подогрева пара. Включение ионизатора уменьшает количество пыли в воздухе, а также сами отрицательно заряженные ионы полезны для организма. Включение же подогрева улучшает его смешивание с воздухом.

В завершении отметим встроенную синюю подсветку бака, которая помимо визуальной составляющей еще и дает возможность контролировать уровень жидкости в баке.

Тесты

Обслуживание и эксплуатация Polaris PUH 6005Di не вызывает затруднений и сложностей. Первоначально требуется заливка воды в контейнер. Заливать можно с обычного крана, но стоит учитывать, что при высокой жесткости воды со временем на предметах интерьера будет собираться белый налет. Чтобы избавиться от этого стоит продумать вопрос смягчения и фильтрации воды перед заливкой в увлажнитель. Лучшим вариантом будет установка дома осмотического фильтра.

В комплектной инструкции, приведены рекомендации по уровню влажности в зависимости от температуры в помещении. Также можно довериться автоматическому режиму. За время тестов мы использовали его в офисе и квартире. Согласно рекомендациям, рассчитан он на площадь до 45 квадратных метров.

Отдельного индикатора уровня жидкости в баке не предусмотрено, вместо этого устройство автоматически отключается при отсутствии жидкости в баке. Для заливки в дальнейшем воды потребуется съем контейнера, доливка конструктивно не предусмотрено.

Итоги по Polaris PUH 6005Di

Увлажнитель можно ставить в детской комнате, во время работы он не издает шума. Энергопотребление не превышает 30 Вт.Polaris PUH 6005Di станет хорошим выбором при поиске увлажнителя в квартиру или офис. Большой объем контейнера, функция теплый пар, ионизатор, блок для арома-масел, сенсорное управление, информативный дисплей, пульт ДУ, внешний блок гигрометра и термометра. К плюсам также отнесем стильный дизайн, качественное исполнение, фильтр для воды, легкое обслуживание, синюю подсветку. Не устроить может отсутствие индикатора уровня оставшейся жидкости и возможность её долива.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".