Обзор Polaris PUH 6005Di. Увлажнитель с внешним гигрометром

2017-12-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Polaris PUH 6005Di; [3567]
Зима — это не только снежки, снеговики, елка, дед мороз и снегурочка, но и отопительный сезон в большинстве городов России и как следствие сухой воздух в квартирах. Неприятные ощущения, сухость кожи, заболевания органов дыхания. Низкий уровень влажности сказывается негативно на предметах мебели, музыкальных инструментах и паркете. Особенно актуально если в семье есть маленькие дети. Поддерживать комфортный микроклимат призвана новинка Polaris PUH 6005Di, увлажнитель с сенсорным управлением, функцией «теплый пар» и электронным гигрометром.

Polaris PUH 6005Di

На момент публикации продажи уже стартовали, список предложений в российских магазинах представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Polaris PUH 6005Di обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением увлажнителя и данные по его характеристикам. В комплекте с Polaris PUH 6005Di покупатель получает также пульт ДУ и набор технической документации.

Polaris PUH 6005Di

Внешний вид

Polaris PUH 6005Di выполнен в стильном корпусе. Смотрится технологично и современно. В оформлении используется сочетание серебристого и черного.

Polaris PUH 6005Di

Корпус состоит из нескольких элементов: основание, блок под жидкость и крышку. Собирается и ставится интуитивно.

Polaris PUH 6005Di

Интересно смотрится панель со LED-дисплеем, на который во время работы выводится уровень влажности, температуру в помещении, интенсивность увлажнения и данные по активным опциям.

Polaris PUH 6005Di

Информация хорошо читается под разными углами обзора. Уровень яркости оптимален, в ночное время не отвлекает.

Polaris PUH 6005Di

Под блоком дисплея зона с шестью сенсорными кнопками: включения, таймера, уровня необходимой влажности, ионизации, интенсивности влажности, функции теплого пара.

Polaris PUH 6005Di

Эти же функции продублированы в комплектном пульте ДУ. Дальность срабатывания в радиусе 10 метров.

Polaris PUH 6005Di

Блок распылителя у Polaris PUH 6005Di выполнен в виде поворотной шайбы, предоставляя возможность выбора направления распыления.

Polaris PUH 6005Di

Блок бака с ручкой для удобной переноски. Вмещает он до пяти литров воды. Внутренняя крышка совмещена с фильтром.

Polaris PUH 6005Di

Фильтр обслуживаемый, согласно рекомендациям, после 200 циклов заливки его нужно будет открыть и промыть.

Polaris PUH 6005Di

В этой модели есть отдельный лоток под арома-масла. Находится он в нижней части корпуса.

Polaris PUH 6005Di

Гигрометр внешний, такое размещение, увеличивает точность получаемых данных и уровень необходимой влажности в помещении.

Polaris PUH 6005Di

Polaris PUH 6005Di

Поддерживается ионизация и подогрева пара. Включение ионизатора уменьшает количество пыли в воздухе, а также сами отрицательно заряженные ионы полезны для организма. Включение же подогрева улучшает его смешивание с воздухом.

Polaris PUH 6005Di

В завершении отметим встроенную синюю подсветку бака, которая помимо визуальной составляющей еще и дает возможность контролировать уровень жидкости в баке.

Polaris PUH 6005Di

Тесты

Обслуживание и эксплуатация Polaris PUH 6005Di не вызывает затруднений и сложностей. Первоначально требуется заливка воды в контейнер. Заливать можно с обычного крана, но стоит учитывать, что при высокой жесткости воды со временем на предметах интерьера будет собираться белый налет. Чтобы избавиться от этого стоит продумать вопрос смягчения и фильтрации воды перед заливкой в увлажнитель. Лучшим вариантом будет установка дома осмотического фильтра.

Polaris PUH 6005Di

В комплектной инструкции, приведены рекомендации по уровню влажности в зависимости от температуры в помещении. Также можно довериться автоматическому режиму. За время тестов мы использовали его в офисе и квартире. Согласно рекомендациям, рассчитан он на площадь до 45 квадратных метров.

Polaris PUH 6005Di

Отдельного индикатора уровня жидкости в баке не предусмотрено, вместо этого устройство автоматически отключается при отсутствии жидкости в баке. Для заливки в дальнейшем воды потребуется съем контейнера, доливка конструктивно не предусмотрено.

Polaris PUH 6005Di

Polaris PUH 6005Di

Увлажнитель можно ставить в детской комнате, во время работы он не издает шума. Энергопотребление не превышает 30 Вт.

Итоги по Polaris PUH 6005Di

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PUH 6005Di станет хорошим выбором при поиске увлажнителя в квартиру или офис. Большой объем контейнера, функция теплый пар, ионизатор, блок для арома-масел, сенсорное управление, информативный дисплей, пульт ДУ, внешний блок гигрометра и термометра. К плюсам также отнесем стильный дизайн, качественное исполнение, фильтр для воды, легкое обслуживание, синюю подсветку. Не устроить может отсутствие индикатора уровня оставшейся жидкости и возможность её долива.
Polaris PUH 6005Di получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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