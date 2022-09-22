Обзор Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home. Умный увлажнитель с верхним заливом воды

Приобрести можно на маркетплейсах и в ключевых российских магазинах со средней стоимостью 7530 рублей.
Комплект включает кисточку для очистки, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.
Форма в виде цилиндра. Состоит из трех частей: основания, емкости и крышки. Собирается и разбирается интуитивно.
Крышка с распылителем без возможности выбора направления для распыления. Форма крышки с углублением, образовавшийся возможный конденсат при работе будет попадать обратно в бак.
Емкость резервуара у Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home составляет 4.5 литра. Для наполнения не требуется съем крышки или бака, заливать и доливать воду можно просто сверху.
Риски по максимальному объему нанесены на внутренней стороне резервуара. В основании есть блок с керамическим фильтром, смягчающим воду и препятствующим попаданию механических загрязнений на мембрану.
В рабочей части основания традиционная компоновка для такого класса устройств – мембрана и поплавок. Данный увлажнитель автоматически отключается при отсутствии воды в резервуаре.
На лицевой стороне корпуса в основании светодиодная подсветка. Цвет ее меняется в зависимости от рабочего состояния. В ночном режиме или с помощью приложения она автоматически отключается. Это же касается подсветки символьно-цифрового дисплея. Через него здесь ведется контроль целевого и текущего уровня влажности, температуры, уровня мощности, активного режима и данные таймера. Управление сенсорное. Индикация кнопок активируется автоматически при касании. Само взаимодействие с рабочими параметрами системы реализовано интуитивно.
Гигрометр и датчик температуры зафиксированы на кабеле подключения. У кабеля же есть достаточный запас для возможности размещения увлажнителя на удалении от розетки.
На боковой части основания есть выдвижная корзинка для добавления аромамасел.
В окне управления Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home ведется управление целевым уровнем влажности, выбирается режим работы, включается защита от детей, т.е. от случайного нажатия, и ночной режим, ведется управление подсветкой. Также доступен контроль температуры и влажности в помещении, плюс контроль необходимости замены фильтра. Поддерживается расписание с выбором времени, дней недели и отдельных целевых параметров для каждой временной настройки. Управлять увлажнителем можно из любой точки мира, где есть интернет. Например, можно будет включать перед возвращение с работы.
Как пример, через приложение «Умный дом Яндекс» можно включать и выключать работу, просматривать данные по температуре и влажности, задавать целевую влажность, выбирать режим работы, включать и отключать подсветку.
Все это же доступно в виде голосовых команд, отправляемых ассистенту. Выполняет команды четко и быстро.
Есть несколько уровней интенсивности подачи пара. Выбирать уровень можно вручную или довершившись автоматическому режиму. Он, как показала практика, справляется с этой задачей лучше, интенсивность расхода воды с ним меняется автоматически в зависимости от выбранного целевого и текущего уровня влажности в помещении.