Обзор Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home. Умный увлажнитель с верхним заливом воды

В скором времени стартует отопительный сезон, а вместе с ним вернется проблема сухого воздуха в квартире, ухудшающего состояние комнатных растений, повышающего риск возникновения респираторных заболеваний и образования статического электричества. Тестируемый сегодня ультразвуковой увлажнитель Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home отлично справляется с контролем и корректировкой уровня влажности в помещении. Эта модель оснащена модулем Wi-Fi и поддерживает управление через приложение IQ Home, позволяя интегрировать ее как элемент умного дома, включая и возможности голосового управления ассистентами Алиса и Маруся. Также это первая модель в линейке умных увлажнителей Polaris с верхним заливом воды.

Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home

Приобрести можно на маркетплейсах и в ключевых российских магазинах со средней стоимостью 7530 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с качественной полиграфией. На гранях коробки приведены подробные данные по техническим характеристикам и особенностям работы.

Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home

Комплект включает кисточку для очистки, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home

Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home обзор

Внешний вид

Основная площадь корпуса с матовой текстурой черного цвета, крышка серебристая. Внешний вид премиальный, эффектно смотрится в интерьере.

Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home

Форма в виде цилиндра. Состоит из трех частей: основания, емкости и крышки. Собирается и разбирается интуитивно.

Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home

Крышка с распылителем без возможности выбора направления для распыления. Форма крышки с углублением, образовавшийся возможный конденсат при работе будет попадать обратно в бак.

Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home

Емкость резервуара у Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home составляет 4.5 литра. Для наполнения не требуется съем крышки или бака, заливать и доливать воду можно просто сверху.

Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home

Риски по максимальному объему нанесены на внутренней стороне резервуара. В основании есть блок с керамическим фильтром, смягчающим воду и препятствующим попаданию механических загрязнений на мембрану.

Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home

В рабочей части основания традиционная компоновка для такого класса устройств – мембрана и поплавок. Данный увлажнитель автоматически отключается при отсутствии воды в резервуаре.

Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home

На лицевой стороне корпуса в основании светодиодная подсветка. Цвет ее меняется в зависимости от рабочего состояния. В ночном режиме или с помощью приложения она автоматически отключается. Это же касается подсветки символьно-цифрового дисплея. Через него здесь ведется контроль целевого и текущего уровня влажности, температуры, уровня мощности, активного режима и данные таймера. Управление сенсорное. Индикация кнопок активируется автоматически при касании. Само взаимодействие с рабочими параметрами системы реализовано интуитивно.

Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home

Гигрометр и датчик температуры зафиксированы на кабеле подключения. У кабеля же есть достаточный запас для возможности размещения увлажнителя на удалении от розетки.

Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home

На боковой части основания есть выдвижная корзинка для добавления аромамасел.

Софт

Дистанционное управление со смартфона проводится через фирменное приложение IQ Home. С первоначальной настройкой сможет разобраться и пользователь, впервые познакомившийся с темой умного дома. Включает несколько шагов, каждый из которых сопровождается визуальными и текстовыми подсказками на русском языке.

Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home

В окне управления Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home ведется управление целевым уровнем влажности, выбирается режим работы, включается защита от детей, т.е. от случайного нажатия, и ночной режим, ведется управление подсветкой. Также доступен контроль температуры и влажности в помещении, плюс контроль необходимости замены фильтра. Поддерживается расписание с выбором времени, дней недели и отдельных целевых параметров для каждой временной настройки. Управлять увлажнителем можно из любой точки мира, где есть интернет. Например, можно будет включать перед возвращение с работы.

Яндекс.Алиса

Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home поддерживает голосовое управление виртуальными ассистентами Маруся и Алиса. Для этого необходимо будет провести синхронизацию аккаунта Polaris и Яндекс или Mail.ru. Выбирается имя и расположение в комнате.

Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home

Как пример, через приложение «Умный дом Яндекс» можно включать и выключать работу, просматривать данные по температуре и влажности, задавать целевую влажность, выбирать режим работы, включать и отключать подсветку.

Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home

Все это же доступно в виде голосовых команд, отправляемых ассистенту. Выполняет команды четко и быстро.

Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home

Тесты

Расход воды данного увлажнителя составляет 350 мл/ч и как показала практика позволяет удерживать рекомендованный уровень влажности в типовой квартире. Работает при этом бесшумно, не мешает сну, здесь же можно по желанию отключить подсветку.

Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home

Есть несколько уровней интенсивности подачи пара. Выбирать уровень можно вручную или довершившись автоматическому режиму. Он, как показала практика, справляется с этой задачей лучше, интенсивность расхода воды с ним меняется автоматически в зависимости от выбранного целевого и текущего уровня влажности в помещении.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PUH 8080 WIFI IQ Home – эффективно решает вопрос поддержания и контроля уровня влажности в квартире, доме или небольшом офисе. К плюсам отнесем удобный способ наполнения резервуара без необходимости его съема, информативный дисплей с сенсорным управлением, фоновую подсветку в основании, управление с помощью мобильного приложения, интеграцию в умный дом с Алисой и Марусей, функцию ароматизации, керамический фильтр, высокую производительность и встроенный гигрометр с термометром. Не устроить может отсутствие функции «Теплый пар».
Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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