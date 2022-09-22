Обзор Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home. Умный увлажнитель с верхним заливом воды

В скором времени стартует отопительный сезон, а вместе с ним вернется проблема сухого воздуха в квартире, ухудшающего состояние комнатных растений, повышающего риск возникновения респираторных заболеваний и образования статического электричества. Тестируемый сегодня ультразвуковой увлажнитель Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home отлично справляется с контролем и корректировкой уровня влажности в помещении. Эта модель оснащена модулем Wi-Fi и поддерживает управление через приложение IQ Home, позволяя интегрировать ее как элемент умного дома, включая и возможности голосового управления ассистентами Алиса и Маруся. Также это первая модель в линейке умных увлажнителей Polaris с верхним заливом воды.

Комплектация

Приобрести можно на маркетплейсах и в ключевых российских магазинах со средней стоимостью 7530 рублей.Упакован в коробку из плотного картона с качественной полиграфией. На гранях коробки приведены подробные данные по техническим характеристикам и особенностям работы.

Комплект включает кисточку для очистки, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home обзор

Внешний вид

Основная площадь корпуса с матовой текстурой черного цвета, крышка серебристая. Внешний вид премиальный, эффектно смотрится в интерьере.

Форма в виде цилиндра. Состоит из трех частей: основания, емкости и крышки. Собирается и разбирается интуитивно.

Крышка с распылителем без возможности выбора направления для распыления. Форма крышки с углублением, образовавшийся возможный конденсат при работе будет попадать обратно в бак.

Емкость резервуара у Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home составляет 4.5 литра. Для наполнения не требуется съем крышки или бака, заливать и доливать воду можно просто сверху.

Риски по максимальному объему нанесены на внутренней стороне резервуара. В основании есть блок с керамическим фильтром, смягчающим воду и препятствующим попаданию механических загрязнений на мембрану.

В рабочей части основания традиционная компоновка для такого класса устройств – мембрана и поплавок. Данный увлажнитель автоматически отключается при отсутствии воды в резервуаре.

На лицевой стороне корпуса в основании светодиодная подсветка. Цвет ее меняется в зависимости от рабочего состояния. В ночном режиме или с помощью приложения она автоматически отключается. Это же касается подсветки символьно-цифрового дисплея. Через него здесь ведется контроль целевого и текущего уровня влажности, температуры, уровня мощности, активного режима и данные таймера. Управление сенсорное. Индикация кнопок активируется автоматически при касании. Само взаимодействие с рабочими параметрами системы реализовано интуитивно.

Гигрометр и датчик температуры зафиксированы на кабеле подключения. У кабеля же есть достаточный запас для возможности размещения увлажнителя на удалении от розетки.

Софт

На боковой части основания есть выдвижная корзинка для добавления аромамасел.Дистанционное управление со смартфона проводится через фирменное приложение IQ Home. С первоначальной настройкой сможет разобраться и пользователь, впервые познакомившийся с темой умного дома. Включает несколько шагов, каждый из которых сопровождается визуальными и текстовыми подсказками на русском языке.

Яндекс.Алиса

В окне управления Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home ведется управление целевым уровнем влажности, выбирается режим работы, включается защита от детей, т.е. от случайного нажатия, и ночной режим, ведется управление подсветкой. Также доступен контроль температуры и влажности в помещении, плюс контроль необходимости замены фильтра. Поддерживается расписание с выбором времени, дней недели и отдельных целевых параметров для каждой временной настройки. Управлять увлажнителем можно из любой точки мира, где есть интернет. Например, можно будет включать перед возвращение с работы.Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home поддерживает голосовое управление виртуальными ассистентами Маруся и Алиса. Для этого необходимо будет провести синхронизацию аккаунта Polaris и Яндекс или Mail.ru. Выбирается имя и расположение в комнате.

Как пример, через приложение «Умный дом Яндекс» можно включать и выключать работу, просматривать данные по температуре и влажности, задавать целевую влажность, выбирать режим работы, включать и отключать подсветку.

Все это же доступно в виде голосовых команд, отправляемых ассистенту. Выполняет команды четко и быстро.

Тесты

Расход воды данного увлажнителя составляет 350 мл/ч и как показала практика позволяет удерживать рекомендованный уровень влажности в типовой квартире. Работает при этом бесшумно, не мешает сну, здесь же можно по желанию отключить подсветку.

Итоги

Есть несколько уровней интенсивности подачи пара. Выбирать уровень можно вручную или довершившись автоматическому режиму. Он, как показала практика, справляется с этой задачей лучше, интенсивность расхода воды с ним меняется автоматически в зависимости от выбранного целевого и текущего уровня влажности в помещении.Polaris PUH 8080 WIFI IQ Home – эффективно решает вопрос поддержания и контроля уровня влажности в квартире, доме или небольшом офисе. К плюсам отнесем удобный способ наполнения резервуара без необходимости его съема, информативный дисплей с сенсорным управлением, фоновую подсветку в основании, управление с помощью мобильного приложения, интеграцию в умный дом с Алисой и Марусей, функцию ароматизации, керамический фильтр, высокую производительность и встроенный гигрометр с термометром. Не устроить может отсутствие функции «Теплый пар».получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".