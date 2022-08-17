Обзор Polaris PUH 9009 Wi-Fi IQ Home. Умный увлажнитель с Алисой и Марусей

Приобрести можно за 8980 рублей, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет.
Комплект включает пульт ДУ, руководство пользователя, щетку для очистки мембраны и гарантийный талон.
Он выглядит премиально и хорошо смотрится в интерьере, но немного маркий.
Лицевая панель монолитна. В верхней ее зоне скрывается символьно-цифровой дисплей, отображающий активные режимы работы, статус беспроводного соединения, влажность и температуру в помещении, уровень мощности подачи пара.
Отдельно отметим индикатор, появляющийся на экране при отсутствии необходимого уровня воды в резервуаре.
Подсветка у экрана управляемая. Можно полностью ее отключить, так не будет мешать в ночное время. Под зоной экрана группа из шести сенсорных кнопок, оформленных в виде стилизованных иконок. Управление интуитивное, также в комплекте идет подробная инструкция.
Крышка съемная. На ней расположен диффузор, вращающийся на 360 градусов, и позволяющий направлять струю пара в нужном направлении.
Съемный резервуар для воды. В него интегрирована ручка, упрощающая съем и его переноску.
Объем 5-литров. На внутренней его стороне крышка, совмещенная со смягчающим фильтром с ионообменной смолой.
В основании резервуара мембрана, нагреватель воды, поплавковый датчик уровня воды, светодиодная лампа со свечением синего цвета.
Подключается при помощи кабеля длиной 1.5 метра. На нем зафиксирован датчик с гигрометром и термометром. Устойчивое размещение увлажнителя на ровной поверхности обеспечивают четыре резиновые ножки.
В окне управления Polaris PUH 9009 Wi-Fi IQ Home выводится информация по текущей влажности и температуре в помещении, активным режимам работы. Автоматический режим подачи пара или ручной выбор интенсивности его подачи.
Включение/отключение ночного режима работы, подсветки, ионизации, теплого пара и защиты от детей. Расписание с выбором дней и времени. Для каждого интервала задается свой требуемый уровень влажности и активные режимы. Ведется учет ресурса фильтра и необходимости очистки бака.
В списке устройств также выводится информация по температуре и влажности в помещении.
В окне взаимодействия с ним выставляется целевой уровень влажности, проводится включение или отключение, активируются режимы работы.
Выводится список с примерами голосовых команд. Как показала практика эксплуатации, отправляемые команды выполняются без сбоев и задержек.
Рассчитан Polaris PUH 9009 Wi-Fi IQ Home на помещение до 45 квадратных метров. С выставленной на максимальный уровень интенсивностью подачи пара расход воды будет составляет 450 мл в час. Всего поддерживает три скорости подачи пара. Для повседневной эксплуатации оптимально использовать автоматический режим работы с выбранным целевым уровнем влажности. При недостаточном уровне воды автоматически отключается.
Поддерживает режим подачи теплого пара. Увлажнитель можно эксплуатировать в детской, не будет мешать спать, при этом улучшая качество сна и снижая риск возникновения респираторных заболеваний. Также есть ионизация и возможность использования аромамасел.