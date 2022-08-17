Обзор Polaris PUH 9009 Wi-Fi IQ Home. Умный увлажнитель с Алисой и Марусей

Уже совсем скоро летняя жара сменится осенней слякотью и зимней стужей, вместе с этим вновь станет актуальной проблема поддержания комфортного микроклимата в помещении. Сложнее всего будет с влажностью, ее без дополнительных технических решений поддерживать на рекомендованном уровне невозможно. И здесь на помощь приходят технологии, как пример, тестируемый сегодня ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 9009 Wi-Fi IQ Home с дистанционным управлением через приложение IQ Home или с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся.

Комплектация

Приобрести можно за 8980 рублей, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет.Поставляется упакованным в коробку с изображением увлажнителя, куар-кодом для установки приложения, а также подробной информацией по техническим характеристикам.

Комплект включает пульт ДУ, руководство пользователя, щетку для очистки мембраны и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен корпус увлажнителя из пластика черного цвета. Сочетаются поверхности с разными типами покрытий, но преобладает глянец.

Он выглядит премиально и хорошо смотрится в интерьере, но немного маркий.

Лицевая панель монолитна. В верхней ее зоне скрывается символьно-цифровой дисплей, отображающий активные режимы работы, статус беспроводного соединения, влажность и температуру в помещении, уровень мощности подачи пара.

Отдельно отметим индикатор, появляющийся на экране при отсутствии необходимого уровня воды в резервуаре.

Подсветка у экрана управляемая. Можно полностью ее отключить, так не будет мешать в ночное время. Под зоной экрана группа из шести сенсорных кнопок, оформленных в виде стилизованных иконок. Управление интуитивное, также в комплекте идет подробная инструкция.В комплекте с Polaris PUH 9009 Wi-Fi IQ Home идет пульт ДУ, дублирующий набор на корпусе.

Крышка съемная. На ней расположен диффузор, вращающийся на 360 градусов, и позволяющий направлять струю пара в нужном направлении.

Съемный резервуар для воды. В него интегрирована ручка, упрощающая съем и его переноску.

Объем 5-литров. На внутренней его стороне крышка, совмещенная со смягчающим фильтром с ионообменной смолой.

В основании резервуара мембрана, нагреватель воды, поплавковый датчик уровня воды, светодиодная лампа со свечением синего цвета.

Софт

Подключается при помощи кабеля длиной 1.5 метра. На нем зафиксирован датчик с гигрометром и термометром. Устойчивое размещение увлажнителя на ровной поверхности обеспечивают четыре резиновые ножки.Это умный увлажнитель с возможностью дистанционного управления со смартфона. потребуется первоначальная настройка с помощью бесплатного приложения Polaris IQ Home. Интерфейс его на русском языке, объединяет различный тип техники. Сам процесс прост и сопровождается наглядными подсказками на каждом из этапов.

В окне управления Polaris PUH 9009 Wi-Fi IQ Home выводится информация по текущей влажности и температуре в помещении, активным режимам работы. Автоматический режим подачи пара или ручной выбор интенсивности его подачи.

Голосовое управление

Включение/отключение ночного режима работы, подсветки, ионизации, теплого пара и защиты от детей. Расписание с выбором дней и времени. Для каждого интервала задается свой требуемый уровень влажности и активные режимы. Ведется учет ресурса фильтра и необходимости очистки бака.Увлажнитель поддерживает интеграцию с Алисой. После проведения синхронизации предлагается присвоить имя и выбрать комнату размещения.

В списке устройств также выводится информация по температуре и влажности в помещении.

В окне взаимодействия с ним выставляется целевой уровень влажности, проводится включение или отключение, активируются режимы работы.

Выводится список с примерами голосовых команд. Как показала практика эксплуатации, отправляемые команды выполняются без сбоев и задержек.

Тесты

Как и в случае любого ультразвукового увлажнителя оптимально использовать смягченную и фильтрованную воду. Так не будет солевой пыли и сокращения ресурса службы мембраны. Само устройство ведет учет времени эксплуатации, каждые 160 часов необходимо проводить очистку контейнера и удалять отложения с мембраны. Для наполнения водой необходимо снять крышку и извлечь резервуар, долив воды во время работы в этой модели не предусмотрен.

Рассчитан Polaris PUH 9009 Wi-Fi IQ Home на помещение до 45 квадратных метров. С выставленной на максимальный уровень интенсивностью подачи пара расход воды будет составляет 450 мл в час. Всего поддерживает три скорости подачи пара. Для повседневной эксплуатации оптимально использовать автоматический режим работы с выбранным целевым уровнем влажности. При недостаточном уровне воды автоматически отключается.

Итоги

Поддерживает режим подачи теплого пара. Увлажнитель можно эксплуатировать в детской, не будет мешать спать, при этом улучшая качество сна и снижая риск возникновения респираторных заболеваний. Также есть ионизация и возможность использования аромамасел.Polaris PUH 9009 Wi-Fi IQ Home – умный увлажнитель с автоматическим и ручным режимами работы, функциями «теплого» пара, ионизацией и отключаемой подсветкой. Отличает его высокая производительность и большая емкость резервуара. Информативный дисплей, сенсорное управление, пульт ДУ в комплекте, голосовое управление с Алисой и Марусей, приложение для смартфона, гигрометр и термометр.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".