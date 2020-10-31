Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживатель

За последнее время заметно возрос интерес к поддержанию чистоты воздуха. Касается это не только пыли, но и бактериального загрязнения. Тестируемый сегодня очиститель-обеззараживатель REMEZair RMA-101-01 можно использовать в домашних условиях, включая возможность нахождения в этот момент людей в комнате. Производитель заявляет, что использование обеззараживателей снижает риск инфицирования всеми видами вирусов, предотвращает развитие легочных и респираторных заболеваний. Всем здоровья!

REMEZair RMA-101-01 обзор

Его рекомендованная стоимость составляет 7490 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку с подробным описанием технических характеристик и особенностей его работы. Комплект включает microUSB-кабель и руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Выполнен в карманном корпусе диаметром 120 мм. Его можно будет свободно разместить на прикроватной тумбочке, подоконнике или полке с книгами.

В основе используется немаркий белый пластик. Он ударопрочный, не подвержен появлению царапин. Выглядит аккуратно и привлекательно.

В нижней полусфере расположена вентиляционная решетка, через которую внутрь нагнетается воздух из помещения.

Центральная часть разделяется, эта часть подсвечивается синей подсветкой, как и основание. Ее наличие позволяет контролировать активность работы.

В верхней части у REMEZair RMA-101-01 крышка с рассеивателем. Ее при необходимости можно будет снять, крепится с помощью одного винта.

Управляется с помощью сенсорной кнопки. Зона отмечена в виде наглядной иллюстрации. На нажатие реагирует точно.

Питание подается через microUSB. Соответствующий кабель идет в комплекте. Его длина позволяет разместить на удаленности от USB-адаптера.

Тесты

Отсутствие привязки к розетке 220В позволяет брать его с собой в машину или поездку, включая запитывание от PowerBank.

Для обеззараживания тут используется УФ-светодиоды. Светодиоды от Seoul Viosys с длиной волны 275 нм. Фишка очистителя в том, что УФ-светодиоды "работают" в паре с фотокаталитическим фильтром. Это взаимодействие и обеспечивает обеззараживающий эффект. То есть не просто ультрафиолет, а ультрафиолет + фотокаталитический фильтр. Этот способ удаляет 99.9% микроорганизмов, включая вирусы, без необходимости дополнительного использования химических средств. С учетом того, что лампа скрыта внутри корпуса, ее можно использовать в помещении с находящимися в нем людьми, детьми и домашними питомцами.

Излучаемые УФ-светодиодами волны разрушают внешнюю оболочку микроорганизмов, а также разрушают ДНК, блокируя дальнейшее размножение. Воздух внутрь корпуса нагнетается при помощи вентилятора. Рассчитан REMEZair RMA-101-01 на помещения площадью до 10 квадратных метров. Мощность 3.5 Ватт. Работает бесшумно.

Но преимуществом этого устройства является еще и наличие группы фильтров. После УФ-светодиодов установлен фотокаталитический фильтр из диоксида титана. Он окисляет и разрушает токсичные примеси под действием лампы.

Далее идет фильтр предварительной очистки: он задерживает пыль и взвешенные частицы в воздухе. Как результат, тут выполняется не только антибактериальная обработка, но и очистка воздуха.

Итоги по REMEZair RMA-101-01

С учетом текущих реалий, очиститель-обеззараживатель REMEZair RMA-101-01 станет полезным помощником, заметно снижая риск заражения и улучшая качество вдыхаемого воздуха. Компактные габариты, привлекательный внешний вид, простое и интуитивное управление, отсутствие риска для здоровья людей в помещении позволяет использовать его в детской и спальне. Плюс можно будет брать с собой в поездки и на отдых.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".