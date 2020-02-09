Обзор Redragon SPLIT ROCK. Портативная колонка с базой сабвуфером

Тестируемая сегодня портативная акустика Redragon SPLIT ROCK может похвастать интересной конструкцией со стационарной базой с функцией сабвуфера. Съемную часть можно будет использовать как дома, так и носить с собой. Насколько она хороша и с какими проблемами может столкнуться пользователь, предлагаем разобраться в ходе тестирования.
Рекомендованная стоимость составляет 2 600 рублей. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Redragon SPLIT ROCK обзор
КомплектацияКомплект включает блок питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.
Внешний видСистема состоит из двух элементов: съемной портативной колонки с элементами управления и стационарного блока с сабвуфером. Использовать можно как в паре, так и отдельно, но портативно работать будет только съемная часть.
Подобная реализация позволяет выбрать между дополнительным улучшением звучания в низкочастотном спектре и необходимостью работы без привязки к розетке.
Redragon SPLIT ROCK в собранном состоянии выглядит как единая колонка. Съемная часть расположена на крышке. В основании находится контактная группа.
Корпус обтянут темно-серой тканью. Есть хромированный элемент. Выглядит акустика симпатично и аккуратно.
В верхней зоне четыре хромированные кнопки управления в виде иконок. Ими можно менять громкость, переключать треки, включать и выключать, активировать беспроводное подключение.
На боковой грани съемной колонки находятся аудиоразъем и microUSB. Зарядить её можно будет и отдельно от базы.
Еще один аудиоразъем в основании базы. Здесь же гнездо под блок питания. Зарядка проходит в режиме воспроизведения.
В съемном блоке находятся два динамика по 3 Вт каждый и 10 Вт в базе. Суммарно получаем до 16 Вт.