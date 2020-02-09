Обзор Redragon SPLIT ROCK. Портативная колонка с базой сабвуфером

2020-02-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Redragon SPLIT ROCK; [125]
Тестируемая сегодня портативная акустика Redragon SPLIT ROCK может похвастать интересной конструкцией со стационарной базой с функцией сабвуфера. Съемную часть можно будет использовать как дома, так и носить с собой. Насколько она хороша и с какими проблемами может столкнуться пользователь, предлагаем разобраться в ходе тестирования.

Redragon SPLIT ROCK

Рекомендованная стоимость составляет 2 600 рублей. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Redragon SPLIT ROCK обзор

Комплектация

Комплект включает блок питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

Redragon SPLIT ROCK

Внешний вид

Система состоит из двух элементов: съемной портативной колонки с элементами управления и стационарного блока с сабвуфером. Использовать можно как в паре, так и отдельно, но портативно работать будет только съемная часть.

Redragon SPLIT ROCK

Подобная реализация позволяет выбрать между дополнительным улучшением звучания в низкочастотном спектре и необходимостью работы без привязки к розетке.

Redragon SPLIT ROCK

Redragon SPLIT ROCK в собранном состоянии выглядит как единая колонка. Съемная часть расположена на крышке. В основании находится контактная группа.

Redragon SPLIT ROCK

Корпус обтянут темно-серой тканью. Есть хромированный элемент. Выглядит акустика симпатично и аккуратно.

Redragon SPLIT ROCK

В верхней зоне четыре хромированные кнопки управления в виде иконок. Ими можно менять громкость, переключать треки, включать и выключать, активировать беспроводное подключение.

Redragon SPLIT ROCK

На боковой грани съемной колонки находятся аудиоразъем и microUSB. Зарядить её можно будет и отдельно от базы.

Redragon SPLIT ROCK

Еще один аудиоразъем в основании базы. Здесь же гнездо под блок питания. Зарядка проходит в режиме воспроизведения.

Redragon SPLIT ROCK

В съемном блоке находятся два динамика по 3 Вт каждый и 10 Вт в базе. Суммарно получаем до 16 Вт.

Тесты

Основной сценарий воспроизведения – беспроводное соединение к смартфону или другому источнику звука при помощи Bluetooth 4.2. Процесс активации сопряжения традиционный. Дальность до 10 метров. В автономном режиме работает примерно в течение 5 часов на высоком уровне громкости. Используется аккумулятор с емкостью 1050 мАч.

Тест колонки Redragon SPLIT ROCK

Наилучшее качество звучания достигается при работе от источника питания во время нахождения колонки на базе. Насыщенный звук с яркими басами. Отлично звучат динамичные композиции. Передает спецэффекты в фильмах и играх. Запас по уровню громкости. Артефактов во время воспроизведения замечено не было. За время тестов мы использовали её в паре с телевизором и смартфоном. В качестве альтернативного варианта есть проводное подключение. Подключение к базе проходит автоматически без дополнительной настройки.

Итоги по Redragon SPLIT ROCK

Redragon SPLIT ROCK станет правильным выбором для тех, кто основным сценарием при эксплуатации акустики ставит домашнее прослушивание музыки и просмотр фильмов. База с сабвуфером и портативный режим с компактной колонкой. Высокая громкость, привлекательный внешний вид, простота эксплуатации. Не понравиться может отсутствие встроенного MP3-плеера.

Комментарии и отзывы Redragon SPLIT ROCK
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