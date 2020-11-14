Обзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариями

Сегодня мы вновь затронем вопрос очистки воздуха и поддержания его качества в квартире или небольшом офисе. В центре внимания будет инновационный очиститель-обеззараживатель Remezair RMA-107-01. Здесь совмещаются многоступенчатая система фильтрации, озонатор, ионизатор, УФ-стерилизатор с фотокаталитическим фильтром. Одним из его заметных отличий от протестированных ранее REMEZair RMA-101-01 и REMEZair RMA-102-02 является дистанционное управление приложение REMEZair или Smart Life и датчик присутствия. Очиститель-обеззараживатель воздуха RMA-107-01, работающий на основе метода фотокаталитической очистки, способен защитить вас от вирусов и бактерий без вреда для вас и окружающих.

Remezair RMA-107-01 обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 15 990 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку с изображением устройства и данными по характеристикам. Стартовый набор включает блок питания и подробную инструкцию. Сопровождается двухлетней гарантией производителя.

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе из белоснежного высококачественного пластика. Внешний вид привлекательный и аккуратный. Будет гармонично смотреться как в домашнем интерьере, так и в обстановке офиса.

На крышке сгруппированы элементы управления, состоящие из четырех сенсорных кнопок с подсветкой. Сенсор срабатывает точно и быстро. Отдельно отметим наличие включаемой защиты от детей.

С помощью кнопок можно изменить скорость работы вентилятора в пяти диапазонах, включить или выключить, перевести в режим сна или активировать беспроводное подключение.

Remezair RMA-107-01 оснащен LED-дисплеем с белой подсветкой. Загорается и выключается автоматически по срабатыванию датчика присутствия.

На основании четыре прорезиненные ножки, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности и предотвращающие соскальзывание.

По периметру решетка, через которую воздух попадает внутрь корпуса и направляется дальше на обработку. Выпускная решетка вдоль всего периметра крышки.

На тыльной стороне скрывается съемный фильтр. Его можно будет извлекать для обслуживания или замены.

Софт

Сопровождается устройство блоком питания. Есть запас по кабелю, что позволит разместить устройство на удалении от розетки.Эта модель оснащена модулем Wi-Fi, позволяющим добавить его в домашнюю беспроводную сеть для последующего дистанционного управления с приложения REMEZair или Smart Life. Прибор подключается к сети по Wi-Fi и управляется со смартфона через облачный сервис.

Процесс добавления проходит в виде наглядных иллюстраций. Проходит быстро и понятно. От пользователя потребуется внести данные домашней беспроводной сети. После завершения устройству можно присвоить имя, упростив дальнейшую идентификацию в сценариях, когда таких очистителей в помещении несколько.

Сами устройства в последующем выводятся в виде общего списка.

В окне управления Remezair RMA-107-01 отображается текущий статус работы. Ресурс работы фильтра, статус защиты от детей и уровень скорости. Переключатели для сброса счётчика фильтра. Кнопки изменения режима работы, скорости вращения и выключения подсветки кнопок.

Доступен таймер с выбором времени и частоты активаций. Для каждой можно выбрать режимы работы, скорость и дополнительные параметры.

Также есть и более сложные сценарии с указанием погодных условий, изменения местоположения владельца и статуса самого устройства.

Доступом к созданному дому можно делиться с другими пользователями, например, домочадцами.

Тесты

Приложение производит приятное впечатление. Хотелось бы также увидеть в будущем интеграцию с русскоязычными голосовыми помощниками (Алиса, Маруся…). Эту идею мы уже передали разработчикам.Тут установлены УФ-светодиоды Seoul Viosys с ресурсом службы в 50 000 часов. Это лучшее на данный момент решение от корейского производителя. УФ-излучение повреждает ДНК-патогенных микроорганизмов и вирусов, вследствие чего они теряют способность к размножению и уничтожаются. Под воздействием интенсивного УФ-света диоксид титана (фотокатализатор) активирует окислительные процессы на своей поверхности. Фильтр с титаносодержащим минералом (катализатор) уничтожает запахи, опасные летучие органические соединения, удаляет из воздуха формальдегиды, а также все вредоносные микроорганизмы — бактерии и вирусы.

Сами светодиоды расположены внутри корпуса. Они скрыты, свет от них не распространяется дальше внутреннего контейнера. Использовать очиститель-обеззараживатель воздуха REMEZair можно с находящимися в помещении людьми.

В Remezair RMA-107-01 также есть ионизатор, насыщающий воздух отрицательно заряженными ионами. Они снижают количество мелкодисперсной пыли и эффективно устраняют неприятные запахи. Доступен режим с озонатором, он будет полезен для уничтожения плесени. Дезинфекция с помощью озонатора позволяет за короткое время обработать помещение без мертвых зон. Включать озонатор нужно без находящихся в помещении людей, для этого есть режим работы Away. При срабатывании датчика движения он автоматически выключается.

С пылью и взвесью в воздухе идет борьба при помощи группы фильтров. Это угольный и HEPA фильтры. Отдельно фильтр обойдется в 1 530 рублей на сайте производителя. Такая система фильтрации эффективна. Рассчитано устройство на помещения площадью до 15 квадратных метров.

За движение воздуха отвечает 120 мм вентилятор. У него доступно пять скоростей. На первых двух работает бесшумно. На максимальном уровне его работу хорошо слышно. Для поддержания чистоты воздуха держать можно в режиме 24/7. Если есть цель продлить ресурс службы фильтра, есть дистанционное выключение с экрана смартфона или с помощью сценариев при отсутствии людей в помещении или офисе.

Fresh (дневной) - запуск работы с фотокататилитическим фильтром, ионизатором и вентилятором,

Night (ночной) - работа только с фотокаталитическим фильтром и вентилятором на уровне 1,

Away - Этот режим позволяет за короткое время продезинфицировать помещение. Озон эффективно удаляет вирусы, бактерии и запахи,

Защитная блокировка.

Итоги по Remezair RMA-107-01

Режимы работы:Remezair RMA-107-01 позволяет эффективно очищать воздух, удалять неприятные запахи и уничтожать микроорганизмы в квартире, доме или небольшом офисе. Возможности автоматизации работы, сценарии, таймеры, дистанционное управление. Все это в компактном и привлекательном корпусе с сенсорным управлением и LED-дисплеем. За работу тут отвечает связка из многоступенчатого фильтра (HEPA + уголь), УФ-стерилизатора с фотокаталитическим фильтром, ионизатора и озонатора. Отметим низкое энергопотребление и недорогие расходники.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".