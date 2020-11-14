Обзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариями

Сегодня мы вновь затронем вопрос очистки воздуха и поддержания его качества в квартире или небольшом офисе. В центре внимания будет инновационный очиститель-обеззараживатель Remezair RMA-107-01. Здесь совмещаются многоступенчатая система фильтрации, озонатор, ионизатор, УФ-стерилизатор с фотокаталитическим фильтром. Одним из его заметных отличий от протестированных ранее REMEZair RMA-101-01 и REMEZair RMA-102-02 является дистанционное управление приложение REMEZair или Smart Life и датчик присутствия. Очиститель-обеззараживатель воздуха RMA-107-01, работающий на основе метода фотокаталитической очистки, способен защитить вас от вирусов и бактерий без вреда для вас и окружающих.

Remezair RMA-107-01

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 15 990 рублей.

Remezair RMA-107-01 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением устройства и данными по характеристикам. Стартовый набор включает блок питания и подробную инструкцию. Сопровождается двухлетней гарантией производителя.

Remezair RMA-107-01

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе из белоснежного высококачественного пластика. Внешний вид привлекательный и аккуратный. Будет гармонично смотреться как в домашнем интерьере, так и в обстановке офиса.

Remezair RMA-107-01

На крышке сгруппированы элементы управления, состоящие из четырех сенсорных кнопок с подсветкой. Сенсор срабатывает точно и быстро. Отдельно отметим наличие включаемой защиты от детей.

Remezair RMA-107-01

С помощью кнопок можно изменить скорость работы вентилятора в пяти диапазонах, включить или выключить, перевести в режим сна или активировать беспроводное подключение.

Remezair RMA-107-01

Remezair RMA-107-01 оснащен LED-дисплеем с белой подсветкой. Загорается и выключается автоматически по срабатыванию датчика присутствия.

Remezair RMA-107-01

На основании четыре прорезиненные ножки, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности и предотвращающие соскальзывание.

Remezair RMA-107-01

По периметру решетка, через которую воздух попадает внутрь корпуса и направляется дальше на обработку. Выпускная решетка вдоль всего периметра крышки.

Remezair RMA-107-01

На тыльной стороне скрывается съемный фильтр. Его можно будет извлекать для обслуживания или замены.

Remezair RMA-107-01

Сопровождается устройство блоком питания. Есть запас по кабелю, что позволит разместить устройство на удалении от розетки.

Софт

Эта модель оснащена модулем Wi-Fi, позволяющим добавить его в домашнюю беспроводную сеть для последующего дистанционного управления с приложения REMEZair или Smart Life. Прибор подключается к сети по Wi-Fi и управляется со смартфона через облачный сервис.

Remezair RMA-107-01

Процесс добавления проходит в виде наглядных иллюстраций. Проходит быстро и понятно. От пользователя потребуется внести данные домашней беспроводной сети. После завершения устройству можно присвоить имя, упростив дальнейшую идентификацию в сценариях, когда таких очистителей в помещении несколько.

Remezair RMA-107-01

Сами устройства в последующем выводятся в виде общего списка.

Remezair RMA-107-01

В окне управления Remezair RMA-107-01 отображается текущий статус работы. Ресурс работы фильтра, статус защиты от детей и уровень скорости. Переключатели для сброса счётчика фильтра. Кнопки изменения режима работы, скорости вращения и выключения подсветки кнопок.

Remezair RMA-107-01

Доступен таймер с выбором времени и частоты активаций. Для каждой можно выбрать режимы работы, скорость и дополнительные параметры.

Remezair RMA-107-01

Также есть и более сложные сценарии с указанием погодных условий, изменения местоположения владельца и статуса самого устройства.

Remezair RMA-107-01

Доступом к созданному дому можно делиться с другими пользователями, например, домочадцами.

Remezair RMA-107-01

Приложение производит приятное впечатление. Хотелось бы также увидеть в будущем интеграцию с русскоязычными голосовыми помощниками (Алиса, Маруся…). Эту идею мы уже передали разработчикам.

Тесты

Тут установлены УФ-светодиоды Seoul Viosys с ресурсом службы в 50 000 часов. Это лучшее на данный момент решение от корейского производителя. УФ-излучение повреждает ДНК-патогенных микроорганизмов и вирусов, вследствие чего они теряют способность к размножению и уничтожаются. Под воздействием интенсивного УФ-света диоксид титана (фотокатализатор) активирует окислительные процессы на своей поверхности. Фильтр с титаносодержащим минералом (катализатор) уничтожает запахи, опасные летучие органические соединения, удаляет из воздуха формальдегиды, а также все вредоносные микроорганизмы — бактерии и вирусы.

Remezair RMA-107-01

Сами светодиоды расположены внутри корпуса. Они скрыты, свет от них не распространяется дальше внутреннего контейнера. Использовать очиститель-обеззараживатель воздуха REMEZair можно с находящимися в помещении людьми.

Remezair RMA-107-01

В Remezair RMA-107-01 также есть ионизатор, насыщающий воздух отрицательно заряженными ионами. Они снижают количество мелкодисперсной пыли и эффективно устраняют неприятные запахи. Доступен режим с озонатором, он будет полезен для уничтожения плесени. Дезинфекция с помощью озонатора позволяет за короткое время обработать помещение без мертвых зон. Включать озонатор нужно без находящихся в помещении людей, для этого есть режим работы Away. При срабатывании датчика движения он автоматически выключается.

Remezair RMA-107-01

С пылью и взвесью в воздухе идет борьба при помощи группы фильтров. Это угольный и HEPA фильтры. Отдельно фильтр обойдется в 1 530 рублей на сайте производителя. Такая система фильтрации эффективна. Рассчитано устройство на помещения площадью до 15 квадратных метров.

Remezair RMA-107-01

За движение воздуха отвечает 120 мм вентилятор. У него доступно пять скоростей. На первых двух работает бесшумно. На максимальном уровне его работу хорошо слышно. Для поддержания чистоты воздуха держать можно в режиме 24/7. Если есть цель продлить ресурс службы фильтра, есть дистанционное выключение с экрана смартфона или с помощью сценариев при отсутствии людей в помещении или офисе.

Remezair RMA-107-01

Режимы работы:
  • Fresh (дневной) - запуск работы с фотокататилитическим фильтром, ионизатором и вентилятором,
  • Night (ночной) - работа только с фотокаталитическим фильтром и вентилятором на уровне 1,
  • Away - Этот режим позволяет за короткое время продезинфицировать помещение. Озон эффективно удаляет вирусы, бактерии и запахи,
  • Защитная блокировка.

Итоги по Remezair RMA-107-01

Золото. Выбор редакции MegaObzorRemezair RMA-107-01 позволяет эффективно очищать воздух, удалять неприятные запахи и уничтожать микроорганизмы в квартире, доме или небольшом офисе. Возможности автоматизации работы, сценарии, таймеры, дистанционное управление. Все это в компактном и привлекательном корпусе с сенсорным управлением и LED-дисплеем. За работу тут отвечает связка из многоступенчатого фильтра (HEPA + уголь), УФ-стерилизатора с фотокаталитическим фильтром, ионизатора и озонатора. Отметим низкое энергопотребление и недорогие расходники.
Remezair RMA-107-01 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Remezair RMA-107-01
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