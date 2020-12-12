Обзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживатель

Не так давно мы проводили тестирование очистителя-обеззараживателя воздуха REMEZair RMA-107-01 с поддержкой управления с помощью приложения. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, в центре внимания будет стационарный очиститель-обеззараживатель REMEZair RMA-201, эффективно уничтожающий 99.9% вирусов и бактерий, включая актуальный сейчас COVID. Тремя независимыми лабораториями, РосЭкологии, РосТехЭкспертиза, Экология жизненного пространства, а также аналитическим Центром Химического факультета МГУ, были проведены исследования эффективности работы очистителя-обеззараживателя REMEZair. Эффективность стерилизации воздуха по 23 микробиологическим показателям достигла 99,9 процентов. Исследования по 13 химическим показателям подтвердили высокую эффективность удаления из воздуха опасных химических соединений – более 90 процентов.С полным протоколом испытаний можно ознакомиться на сайте официального производителя. Реализована многоступенчатая фильтрация воздуха от загрязнений, неприятных запахов и аллергенов.

К моменту публикации его продажи стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 44 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с качественной полиграфией. На гранях ее подробно описаны технические характеристики и особенности его работы. Есть ручка и боковые вырезы, упрощающие транспортировку. Также есть внешняя коробка из неокрашенного картона. Набор включает стартовый набор фильтров, пульт, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Изготовлен корпус из износоустойчивого пластика с матовым покрытием. В нижней части зона с тонированным покрытием. Общие габариты составляют 440×230×635 мм. Вес 11,6 кг.

Внешний вид у очистителя-обеззараживателя технологичный и современный. Напоминает книгу с твердым переплетом, этот эффект дополняет волнообразный рисунок боковой грани. Он будет гармонично смотреться в интерьере комнаты или офиса.

Для него предполагается напольное размещение. Под удобное перемещение по комнате снизу расположена группа из четырех колесиков. Они с поворотным способом крепления. При необходимости колесики можно будет полностью снять, например, если планируется его установка на тумбе или комоде.

Место выхода кабеля расположено на основании. Длина его составляет 1.5 метра. Оптимально для свободного подключения к розетке.

Большую часть площади задней крышки занимает вентиляционная решетка с размещенной за ней группой фильтров.

Выпускная решетка находится на верхней грани. Такое движение воздуха оптимально для эффективной очистки и обеззараживания.

На верхней крышке у Remezair RMA-201 также находится панель управления с шестью сенсорными кнопками, сопровождаемыми светодиодной подсветкой синего цвета.

Этот элемент продолжен на лицевую панель. Тут находится дисплей с LED-подсветкой. Выводятся данные по уровню загрязнения в параметре PM2.5, данные по температуре и влажности, мощность вращения вентиляторов и активные режимы работы.

Еще один дисплей находится в нижней части, он скрыт под тонированной поверхностью. Тут выводятся данные по содержанию летучих органических соединений и концентрации частиц, а также данные по влажности и температуре.

Открывается корпус по принципу книги. Крепится на петлях. За ней скрывается отсек с группой фильтров. Все они обслуживаемые.

Софт

Очиститель-обеззараживатель REMEZair оснащен модулем Wi-Fi и поддерживает управление через облачный сервер. Для этого пользователю потребуется установить приложение RemezAir или Smart Life. Процесс добавления проходит быстро, указанием данных беспроводной сети.

После этого в приложении выводится текущая информация по уровню загрязнения воздуха. влажность и температура в помещении.

Можно выбрать один из трех режимов: вручную, автоматически и сон.

Скорость вращения вентиляторов в четырех диапазонах.

Включаются ионизатор и УФ-дезинфекция. Таймер выключения.

Можно задать сценарии по триггерам срабатывания и последующим включением или выключением.

Тесты

В REMEZair RMA-201 используется многоступенчатая система фильтрации:
  • предварительный сетчатый фильтр для задерживания крупных загрязнений,
  • угольный фильтр, абсорбирующий все вредные частицы в воздухе,
  • HEPA для тонкой очистки от мелкодисперсной пыли,
  • Фотокаталитические фильтры в сущности не совсем фильтры — они уничтожают в воздухе все токсичные вещества, вирусы, бактерии, микроорганизмы и летучие соединения, а не собирают их.
  • УФ-лампы с длиной волны 254 нм, разрушающие ДНК живых организмов. Сегодня фотокаталитическая технология очистки воздуха считается самой эффективной в борьбе с вирусами и бактериями (вкл. COVID) и также безопасной для здоровья.
  • ионизатор, насыщающий воздух отрицательно заряженными частицами.

В отличие от рассмотренных ранее устройств этого производителя, тут установлены лампы PHILIPS по 16 Вт каждая. Длина волны 254 нм. Она повреждает ДНК вирусов и бактерий, уничтожая их и блокируя возможность размножения.

Рассчитан он на большие помещения площадью до 70 квадратных метров. Разные варианты очисток и обеззараживания воздуха можно будет комбинировать в зависимости от текущей необходимости.

Использование в нем сразу многоступенчатой системы повышает общую эффективность каждого из этих элементов в отдельности. В итоге устройство удаляет микроорганизмы, вирусы, загрязнения, пыль, аллергены и неприятные запахи.

Итоги по REMEZair RMA-201

Золото. Выбор редакции MegaObzorREMEZairRMA-201 – стационарный очиститель-обеззараживатель с высокой эффективностью удаления разных типов загрязнения воздуха в помещении, включая вирусы и бактерии. Многоступенчатая система фильтрации, привлекательный внешний вид, два дисплея для контроля параметров работы, приложение для управления, лампы PHILIPS с высоким ресурсом службы.
REMEZair RMA-201 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы REMEZair RMA-201
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