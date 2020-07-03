Обзор Robomow RS615u. Робот-газонокосилка плюсы и минусы

Красивый газон требует не только наличия загородного дома, но и кропотливого труда с выравниванием, засеванием и последующего ухода. Но этот процесс поддержания внешнего вида можно будет облегчить, доверив роботу-газоконсилке. В рамках «Лаборатории» мы уже рассматривали такие модели от Robomow разных ценовых сегментов. Сейчас продолжая, поделимся опытом эксплуатации Robomow RS615u из старшей серии.

Robomow RS615u обзор

Рекомендованная стоимость составляет 129 990 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.У нас на тестах дополненный вариант комплектации, включающий модуль домика для базовой станции, шипованные насадки на колесо, зарядную станцию, блок питания, дополнительная пара ножей, инструкция и гарантийный талон. Упаковано все в яркой коробке из плотного картона. На боковых гранях ручки для транспортировки.

Внешний вид

Как и рассмотренные ранее модели, все они выполнены в общей стилистике из изноустойчивого пластика.

Верхняя часть корпуса темно-зеленого цвета. Хорошо гармонирует с цветом травы на газоне. Основание из черного пластика, так эффективнее скрываются возможные царапины.

Пара колес с широким диаметром. Для лучшей маневренности есть протектор в виде продольных блоков. Дополнительно к этому можно будет установить шипованные насадки. Будет полезно, когда плоскость газона расположена под углом или есть перепады.

Эту пару дополняет поворотный ролик на металлической ножке. В центральной части ниша с двумя ножами. Она глубокая. Скашиваемая трава на некоторое время остается здесь и дополнительно размельчается.

По периметру Robomow RS615u расположен подвешенный бампер, его положение регулируется при движении, оставляя минимальный зазор и исключая возможность попадания рук и ног детей в зону работу ножей.

На верхней крышке откидная крышка. Под ней находится пенал для хранения предохранителя, регулятор высоты кошения и механический тумблер.

В дальнейшем выкручиваемый элемент с предохранителем можно будет использовать в качестве своеобразного ключа, забирая на время поездок.

Контролировать рабочий статус можно при помощи монохромного дисплея на тыльной стороне. Рядом с ним механические кнопки управления.

Есть датчик дождя. При попадании влаги на эту зону кошение прекращается. Сам корпус не боится воды.

Как и у робота-пылесоса важной составляющей идет базовая станция. Выполнена она в виде головного блока с парой контактов и основания. В нашей сборке она дополнена крышей, дополнительно защищающей от солнца и осадков.

Также в комплект входит блок питания, совмещенный с кнопкой включения и несколькими индикаторами ключевых статусов.

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту управления. Связь идет по Bluetooth, это накладывает свои ограничения по дальности управления. После создания аккаунта и авторизации, предлагается добавить робот в аккаунт.

В дальнейшем главный экран представлен информацию по статистике и ряд кнопок. Запускается кошение, расписание, история, пульт, помощь и меню управления.

С экрана смартфона можно управлять движением робота. А также вернуть его на базу. На момент теста не было возможности запустить кошение во время движения.

Расписание с выбором времени запуска, времени сна по дням недели.

Настройки системы. Защита от детей, отправка данных, режим кошения края.

Тесты

В этом году мы эксплуатировали Robomow RS615u на новом участке. Поэтому повторно проводилась прокладка кабеля вдоль края газона. Детали подробно описаны в инструкции с указанием схемы размещения базы и расстояния до края. Прижимается кабель колышками. Оптимально это делать осенью или весной, так летом кабель меньше будет заметен под травой.

Два участка: основной и дополнительный. Между собой они без общей дорожки. Перемещение робота проводилось вручную. Задать типы участков можно на этапе настройки. Рекомендуемая площадь для него 1600 квадратных метров, максимальный до 3000. При наличии островков можно будет опционально приобрести блок контроля периметра.

После подключения питания ставим газонокосилку на зарядную станцию. Полный цикл занимает примерно 1.5 часа. Здесь стоит батарейка 26В (LiFePO4). Далее запускаем вариант кошения с проходом по периметру газона. Так можно будет выявить первоначальные ошибки и скорректировать по необходимости положение базы и кабеля, если инструкция была изучена невнимательно.

В нашем случае это две ровные площадки. Основная без препятствий. Дополнительная зона с песочницей и молодыми деревьями. Для того чтобы исключить повреждение деревьев они были заключены в островки с помощью того же кабеля. Если этого не сделать вполне можно повредить при движении роботом. Установленные в него датчики не исключают контакта по пути движения. И если взрослые яблони этого не заметят, то мелкие кустарники и цветы со временем пострадают. Эти же островки помогут оптимальнее строить маршруты.

Принцип работы схож с роботом-пылесосом. Газонокосилка двигается по размеченной площади, постепенно охватывая всю площадь. Каких-либо контейнеров и мешков в конструкции нет, удалять самостоятельно скошенную траву необходимости нет. Она после измельчения остается на газоне и выступает удобрением для дальнейшего роста. В ходе эксплуатации обнаружили несколько моментов о которых отметим в финале. Первый касается зоны установки базы, трава под ней желтеет и сыреет со временем. Участок лучше заранее очистить от травы и засыпать песком. Также при наличии бугров на газоне на них могут быть «проплешены». Это вопрос решается увеличением высоты кошения. Лучше увеличить частоту кошения, но с более высокой травой. Оптимально для визуального восприятия был уровень 55 для этой косилки. Также из-за особенностей конструкции и при наличии забора или дорожки по краям остается высокая трава примерно на расстоянии 4-5 сантиметров от края. Ее придется косить вручную.

Итоги по Robomow RS615u

Robomow RS615u позволит переложить рутинный вопрос по поддержанию высоты травы на газоне, выбрав расписание уборки или запуская кошение вручную. Два ножа в отличие от младших серий повышает скорость прохождения участка, плюс отличием является увеличение площади рекомендуемого размера газона. Возможность управления со смартфона, но использование Bluetooth не позволит управлять косилкой на расстоянии более 10 метров. По стоимости он дороже обычных ручных версий, но тут за удовольствие и отсутствие необходимости траты времени и сил на рутинную работу нужно заплатить.