Обзор Robomow RX12u. Недорогой робот-газонокосилка

Принято считать, что роботы-газонокосилки стоят дорого и недоступны большинству дачников и жителей частного сектора. Тестируемая сегодня Robomow RX12u ломает эти стереотипы, это одна из самых доступных газонокосилок в модельной линейке. Сегодня мы готовы поделиться опытом 2 месяцев ее эксплуатации.

Robomow RX12u обзор

Список актуальных предложений в российских магазинах собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется робот в коробке из плотного картона с ярким оформлением. Комплект включает кабель, набор колышков, линейку, клеммы, базовую станцию, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Robomow RX12u выполнен в общей стилистике этого производителя. В оформлении преобладает темно-зеленый и черный цвета.

Такая цветовая гамма позволяет роботу не привлекать к себе повышенного внимания при движении по газону. Плюс это еще и практично.

Корпус относительно рассмотренных ранее моделей компактен. Тут только один режущий нож.

За движение отвечает пара колес с грунтозацепами. Проходимость у «малыша» отличная. Двигаться может как вперед, так и назад, не тратя времени на развороты.

На крышке расположены элементы управления с нанесенной маркировкой.

Как и в старших моделях, поддерживается звуковая сигнализация и автоматическое выключение при повороте.

Во фронтальной части расположена ручка, позволяющая переносить газонокосилку с места на место.

Корпус робота не боится попадания воды. Резко начавшийся дождь или ливень не приведут к фатальным последствиям.

Установка

Перед началом эксплуатации владельцу Robomow RX12u нужно будет провести подготовительные работы, установив базовую станцию и выставив контур. Сам процесс подробно описан в комплектной инструкции.

За контур отвечает кабель в зеленой оплетке. К земле он прижимается при помощи колышков. В последующем при подаче питания этот кабель будет выступать виртуальной стеной для робота. Удобнее проводить разметку в весенний период, когда земля мягкая. Но в прошлом году мы без проблем смогли сделать это и летом.

Тесты

По правилам устанавливается базовая станция, которая в последующем будет выступать «домом» для робота. На ней он заряжается и находится в режиме ожидания. Заезжает и съезжает корректно. Для работы станции потребуется подключение к линии 220V.

В отличие от рассмотренных ранее моделей, Robomow RX12u не поддерживает взаимодействие со смартфоном. Запуск режима кошения проводится вручную при помощи кнопок на самом роботе. Для любителей тонких настроек и удаленного управления всегда есть возможность доплатить и взять старшую версию.

Для тестирования мы использовали тот же участок, который обрабатывали в прошлом году. Газон предварительно не обрабатывался. После завершения зарядки робот проходит контур и определяет для себя рабочую зону. Есть несколько вариантов кошения.

Справляется со своей задачей хорошо. Но при первом полном цикле оставались небольшие необработанные участки. При регулярном кошении таких проблем не будет, конечно, все зависит и от площади самого участка.

Можем отметить низкий уровень шума во время работы и хорошую маневренность робота. Он справляется с неровностями на участке. Не требуется отдельной разметки вазонов и деревьев на газоне. При столкновении с препятствием меняется траектория движения робота.

Важно отметить, что не требуется проводить обслуживание после завершения кошения. Трава измельчается и распределяется по самому газону, выступая удобрением для дальнейшего роста.

Итоги по Robomow RX12u

Несмотря на невысокую стоимость, «малыш» справляется с участками площадью до 300 квадратных метров. Высоту скашивания тут можно варьировать от 15 до 45 мм.Robomow RX12u станет полезным помощником владельцам газонов разной площади. Компактные размеры, простое управление, низкий уровень шума, движение в обе стороны, защита при перевороте, простая установка, регулировка высоты скашивания, отсутствие необходимости удаления скошенной травы. Из особенностей отметим отсутствие взаимодействия со смартфоном, расписания и ручного управления движением. За все это придется доплатить.