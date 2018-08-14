Обзор SINBO SAH 6112. Недорогой ультразвуковой увлажнитель

Поддержание комфортного микроклимата в квартире позволяет улучшить качество сна, снизить риск возникновения целого ряда заболеваний, замедлить процессы старения и предотвратить распространения инфекций. Особенно важно следить за уровнем влажности в помещениях, где живут маленькие дети и аллергики. Добиться рекомендуемого уровня влажности можно с помощью специального типа бытовой техники – увлажнителей воздуха. Тестируемый сегодня SINBO SAH 6112 относится к ультразвуковым моделям.

SINBO SAH 6112 обзор

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Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением увлажнителя и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает подробную инструкцию.

Внешний вид

SINBO SAH 6112 выполнен в корпусе с нейтральным дизайном. Здесь отсутствуют маркие поверхности. Основным материалом выступает пластик.

На боковой стороне есть прозрачная полоса, позволяющая контролировать оставшийся объем воды.

Форма башни в виде цилиндра с широким основанием. Верхняя крышка скошена под углом. Крышка сопла круглаz с возможностью изменения направления пара.

На лицевой стороне нанесен логотип производителя. Под ним в основание вмонтирована панель управления, состоящая из барабана регулировки.

При включении по периметру активируется светодиодная подсветка. Принадлежность к недорогому сегменту отразилось на отсутствии индикатора уровня влажности.

Вместо этого меняется цвет подсветки. Красный – необходимость добавить воду, зеленый и синий – режимы работы.

SINBO SAH 6112, как и любая модель с ультразвуковым принципом работы, потребует съем верхнего блока для заполнения водой.

Объем контейнера составляет 5 литров. Крышка расположена с внутренней стороны. Сверху скрывается ручка для удобной переноски.

Тесты

Небольшой по габаритам корпус, стоит на четырех прорезиненных ножках. Снизу есть два съемных фильтра с крупноячеистой губкой.Мощность SINBO SAH 6112 составляет 25 Вт. Управление очень простое, доступен регулятор с разными уровнями интенсивности. Подобрать оптимальный уровень можно будет как ориентируясь на свой комфорт, так и на показания домашней погодной станции.

Перед началом работы протираем прибор влажной тканью и споласкиваем резервуар. Посторонние запахи отсутствуют. Благодаря небольшим размерам, набирать можно будет и в обычной раковине. Для исключения образования накипи в основании и пыли на мебели необходимо использовать мягкую воду.

Итоги по SINBO SAH 6112

Для контроля уровня влажности мы использовали стороннее оборудование. За 1 час в обычной по площади комнате прибор поднял влажность с 37% до 58%. Шума во время работы не наблюдалось.SINBO SAH 6112 отлично себя показал в ходе тестирования. При своей невысокой стоимости он позволяет держать уровень влажности на комфортном уровне. Нам понравились легкость эксплуатации и минималистичный дизайн. Не устроить может отсутствие встроенного дисплея для контроля уровня влажности, но его наличие ожидаемо бы отразилось на стоимости.