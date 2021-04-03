Обзор STARWIND SBMM1224. Хлебопечка для большой семьи

В конце прошлого года мы проводили тестирование хлебопечки STARWIND SBR6155, предлагающей большое количество программ. Сегодня в центре внимания будет старшая модель STARWIND SBMM1224 с увеличенным объемом поддерживаемого веса выпечки, 12 автоматическими программами и двумя тестомешателями.

STARWIND SBMM1224

К моменту публикации ее продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 6 590 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

STARWIND SBMM1224 обзор

Комплектация

STARWIND SBMM1224

Упакована в коробку с изображением устройства и данными по характеристикам. Комплект включает две тестомешателя, крючок, мерную ложку, мерный стакан, руководство пользователя.

STARWIND SBMM1224

Внешний вид

Корпус хлебопечки выполнен из глянцевой пластмассы белого цвета. Внешний вид аккуратный и стильный. Боковые стороны и крышка не подвержены загрязнению следами пальцев.

STARWIND SBMM1224

Элементы управления сосредоточены на верхней грани. Тут шесть механических клавиш для выбора программ, режимов готовки и таймера.

STARWIND SBMM1224

В центре находится символьно-цифровой дисплей. С помощью него можно будет контролировать время готовки и текущие параметры.

STARWIND SBMM1224

Для удобства по краям от дисплея STARWIND SBMM1224 нанесен весь список из 12 программ. Так упрощается поиск и запоминание нужных.

STARWIND SBMM1224

По периметру распределены вентиляционные отверстия, отводящие излишнее тепло во время работы.

STARWIND SBMM1224

Откидная крышка с прозрачным окошком, позволяющим контролировать процесс готовки. Для удобства открытия справа и слева выступы, выполняющие функцию ручек.

STARWIND SBMM1224

Пекарная камера выполнена из металла. Внутри вдоль всего периметра нагревательный элемент.

STARWIND SBMM1224

Форма вытянутая. Внутренняя ее поверхность с антипригарным покрытием. Есть стальная ручка для извлечения.

STARWIND SBMM1224

Два тестомешателя, размещенных на расстоянии друг от друга. Сделаны с запасом по прочности.

STARWIND SBMM1224

На основании четыре резиновые ножки, приподнимающие корпус относительно поверхности рабочего стола. Стоит устойчиво, при замешивании не дребезжит.

STARWIND SBMM1224

Питание подается через кабель с белой оплеткой и вилкой с заземлением. Длина 1 метр.

Тесты

В комплекте идет подробная инструкция с описанием программ и общих принципов работы. С помощью нее можно разобраться с готовкой и рецептами даже не имея опыт выпечки. В целом же процесс управления прост, заключается он в выборе одной из 12 программ ручным последовательным перебором.

STARWIND SBMM1224

Далее для режима задается цвет корочки, вес. Отдельно доступна функция отложенного старта. Доступен следующий набор программ: основной, французский, цельнозерновой, сладкий, быстрый, тесто, паста, сливочный, безглютеновый, кекс, варенье и выпечка.

STARWIND SBMM1224

Перед началом эксплуатации нужно будет протереть влажной тряпкой поверхность крышки и контейнера. Далее можно приступать к готовке хлеба. Мы рассмотрим на примере ржаного с цельным зерном.

STARWIND SBMM1224

Снимаем чашу и ставим два тестомешателя. Расположены они на расстоянии друг от друга, обеспечивая равномерное замешивание по всей площади. Одним из заметных отличий от рассмотренной ранее модели у STARWIND SBMM1224 стала вытянутая форма, близкая к традиционной форме буханки хлеба.

STARWIND SBMM1224

Готовим максимальный объем в 1250 кг. Заливаем 600 мл воды, засыпаем муку с цельным зерном, добавляем дрожжи. Запускаем программу и дальше хлебопечь проходит самостоятельно все шаги.

STARWIND SBMM1224

Для сохранения формы после второго замешивания можно с помощью комплектных крючков убрать тестомешатели. В остальном же можно вполне оставить ее на ночь и получить утром готовую буханку хлеба. Структура у хлеба равномерно пористая. Поднимается хорошо, пропекается до состояния готовности.

STARWIND SBMM1224

Также за время тестирования мы использовали ее для подготовки теста для пиццы. Удобнее, чем замешивание руками. Провели изучение работы в режиме варенья. Для него в чашу загрузили натертые яблоки с сахаром и небольшим количеством корицы.

STARWIND SBMM1224

STARWIND SBMM1224

Итоги по STARWIND SBMM1224

STARWIND SBMM1224 – простой и надежный бытовой прибор, позволяющий с минимальными усилиями готовить хлеб, кексы, варенье/джемы и тесто для выпечки. Подойдет эта модель для больших семей, предложив поддержку веса до 1250 граммов и два тестомешателя в чаше. Простое и понятное управление, выбор параметров, невысокая стоимость.
Комментарии и отзывы STARWIND SBMM1224
Обзоры:
Лучшие сушильные машины. Candy GVS H10A2TCE-07Лучшие сушильные машины. Candy GVS H10A2TCE-07
Лучший фен. Xiaomi Mijia Water Ion Hair DryerЛучший фен. Xiaomi Mijia Water Ion Hair Dryer
Лучшие хлебопечки для дома. REDMOND RBM-M1911Лучшие хлебопечки для дома. REDMOND RBM-M1911
Новости:
Лучшая бензопила. Hyundai Х370 1500 Вт/2 л.с

Достаточно часто пользователи задаются вопросом о выборе не только электроники, но и, например, каких-то ...
Лучшая электрощётка. Philips Sonicare 2 Series HX6232/20

В последнее время обычные зубные щетки активно уходят на второй план, так как все больше производителей с...
Стартовали продажи сушильной машины Candy Rapid’O

Подразделение компании Haier Europe, отвечающее за развитие бренда Candy в России, объявила о старте прод...
Обзор STARWIND SBMM1224. Хлебопечка для большой семьиОбзор STARWIND SBMM1224. Хлебопечка для большой семьи
Обзор KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB (LMPL1M064GG2). Тест карты памятиОбзор KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB (LMPL1M064GG2). Тест карты памяти
Обзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушникиОбзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушники
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты материнской платы с Intel Core i7-11700KFОбзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты материнской платы с Intel Core i7-11700KF
Обзор Vizant 957NKS. Многофункциональный видеорегистартор зеркалоОбзор Vizant 957NKS. Многофункциональный видеорегистартор зеркало
Samsung Galaxy S21 Ultra - первый телефо...
Samsung Galaxy S21 Ultra - первый телефоSamsung Galaxy S21 Ultra - особенный телефон, поскольку это первый смартфон серии Galaxy S с поддержкой S...
Глобальная версия Xiaomi Mi 11 Lite гото...
Глобальная версия Xiaomi Mi 11 Lite готоВ базе данных Bluetooth SIG обнаружился смартфон Xiaomi Mi 11 Lite, который проходит под модельным назван...
Представлен ПК-корпус Cougar MX670 RGB...
Представлен ПК-корпус Cougar MX670 RGBКомпания Cougar пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MX670 RGB формата Mid Tower, которая ...
Samsung Galaxy A52 5G получил сертификат...
Samsung Galaxy A52 5G получил сертификатКомпания Samsung уже продает в Европе смартфон Galaxy A52 5G. Теперь этот смартфон получил сертификацию Б...
SilentiumPC выпустила три корпуса линейк...
SilentiumPC выпустила три корпуса линейкВсе три корпуса SilentiumPC Ventum VT4 имеют схожие габариты, одинаковый форм-фактор и совместимость с ко...
Sega и Creative Assembly анонсировали тр...
Sega и Creative Assembly анонсировали трНад игрой Total War: Warhammer III работают Sega и Creative Assembly. Представленный трейлер выглядит пот...
Характеристики и дату релиза Samsung Gal...
Характеристики и дату релиза Samsung GalВ конце прошлой недели поставщик секретной информации заявил, что Samsung на этой неделе выпустит в Индии...
Samsung Neo QLED 8K стоит 3500 долларов...
Samsung Neo QLED 8K стоит 3500 долларовКомпания Samsung подтвердила цены на свою линейку телевизоров 2021 года, включая флагманские модели Samsu...
Nintendo 3DS или Wii U лишатся Netflix...
Nintendo 3DS или Wii U лишатся NetflixЕсли вы используете Nintendo 3DS или Wii U в качестве основной платформы для просмотра Netflix, вам скоро...
Xiaomi Mi 11 Lite показали на рендерах...
Xiaomi Mi 11 Lite показали на рендерахXiaomi Mi 11 Lite активно обсуждается в новостях очень давно, однако компания еще не объявила официально ...
Обзор SVEN MS-1095. Колонки 2.1 для комп...
Обзор SVEN MS-1095. Колонки 2.1 для компТестируемая сегодня акустическая система SVEN MS-1095 выполнена в формате 2.1 и ориентирована она на испо...
Apple и Hyundai Motor достигнут соглашен...
Apple и Hyundai Motor достигнут соглашенHyundai Motor ведет переговоры с Apple о реализации амбициозного проекта технологического гиганта по созд...
Обзор HIPER TWS Kang. Беспроводные наушники с чипом RealtekОбзор HIPER TWS Kang. Беспроводные наушники с чипом Realtek
Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?
Обзор Creative SB Play! 4. Звуковая карта для конференц-связи, удаленкиОбзор Creative SB Play! 4. Звуковая карта для конференц-связи, удаленки
Обзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часовОбзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часов
Обзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденьяОбзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденья
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor