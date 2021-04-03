Обзор STARWIND SBMM1224. Хлебопечка для большой семьи

В конце прошлого года мы проводили тестирование хлебопечки STARWIND SBR6155, предлагающей большое количество программ. Сегодня в центре внимания будет старшая модель STARWIND SBMM1224 с увеличенным объемом поддерживаемого веса выпечки, 12 автоматическими программами и двумя тестомешателями.

STARWIND SBMM1224 обзор

К моменту публикации ее продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 6 590 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением устройства и данными по характеристикам. Комплект включает две тестомешателя, крючок, мерную ложку, мерный стакан, руководство пользователя.

Внешний вид

Корпус хлебопечки выполнен из глянцевой пластмассы белого цвета. Внешний вид аккуратный и стильный. Боковые стороны и крышка не подвержены загрязнению следами пальцев.

Элементы управления сосредоточены на верхней грани. Тут шесть механических клавиш для выбора программ, режимов готовки и таймера.

В центре находится символьно-цифровой дисплей. С помощью него можно будет контролировать время готовки и текущие параметры.

Для удобства по краям от дисплея STARWIND SBMM1224 нанесен весь список из 12 программ. Так упрощается поиск и запоминание нужных.

По периметру распределены вентиляционные отверстия, отводящие излишнее тепло во время работы.

Откидная крышка с прозрачным окошком, позволяющим контролировать процесс готовки. Для удобства открытия справа и слева выступы, выполняющие функцию ручек.

Пекарная камера выполнена из металла. Внутри вдоль всего периметра нагревательный элемент.

Форма вытянутая. Внутренняя ее поверхность с антипригарным покрытием. Есть стальная ручка для извлечения.

Два тестомешателя, размещенных на расстоянии друг от друга. Сделаны с запасом по прочности.

На основании четыре резиновые ножки, приподнимающие корпус относительно поверхности рабочего стола. Стоит устойчиво, при замешивании не дребезжит.

Тесты

Питание подается через кабель с белой оплеткой и вилкой с заземлением. Длина 1 метр.В комплекте идет подробная инструкция с описанием программ и общих принципов работы. С помощью нее можно разобраться с готовкой и рецептами даже не имея опыт выпечки. В целом же процесс управления прост, заключается он в выборе одной из 12 программ ручным последовательным перебором.

Далее для режима задается цвет корочки, вес. Отдельно доступна функция отложенного старта. Доступен следующий набор программ: основной, французский, цельнозерновой, сладкий, быстрый, тесто, паста, сливочный, безглютеновый, кекс, варенье и выпечка.

Перед началом эксплуатации нужно будет протереть влажной тряпкой поверхность крышки и контейнера. Далее можно приступать к готовке хлеба. Мы рассмотрим на примере ржаного с цельным зерном.

Снимаем чашу и ставим два тестомешателя. Расположены они на расстоянии друг от друга, обеспечивая равномерное замешивание по всей площади. Одним из заметных отличий от рассмотренной ранее модели у STARWIND SBMM1224 стала вытянутая форма, близкая к традиционной форме буханки хлеба.

Готовим максимальный объем в 1250 кг. Заливаем 600 мл воды, засыпаем муку с цельным зерном, добавляем дрожжи. Запускаем программу и дальше хлебопечь проходит самостоятельно все шаги.

Для сохранения формы после второго замешивания можно с помощью комплектных крючков убрать тестомешатели. В остальном же можно вполне оставить ее на ночь и получить утром готовую буханку хлеба. Структура у хлеба равномерно пористая. Поднимается хорошо, пропекается до состояния готовности.

Также за время тестирования мы использовали ее для подготовки теста для пиццы. Удобнее, чем замешивание руками. Провели изучение работы в режиме варенья. Для него в чашу загрузили натертые яблоки с сахаром и небольшим количеством корицы.

Итоги по STARWIND SBMM1224

STARWIND SBMM1224 – простой и надежный бытовой прибор, позволяющий с минимальными усилиями готовить хлеб, кексы, варенье/джемы и тесто для выпечки. Подойдет эта модель для больших семей, предложив поддержку веса до 1250 граммов и два тестомешателя в чаше. Простое и понятное управление, выбор параметров, невысокая стоимость.