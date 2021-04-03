Обзор STARWIND SBMM1224. Хлебопечка для большой семьи

К моменту публикации ее продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 6 590 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
STARWIND SBMM1224 обзор
Комплектация
Упакована в коробку с изображением устройства и данными по характеристикам. Комплект включает две тестомешателя, крючок, мерную ложку, мерный стакан, руководство пользователя.
Внешний видКорпус хлебопечки выполнен из глянцевой пластмассы белого цвета. Внешний вид аккуратный и стильный. Боковые стороны и крышка не подвержены загрязнению следами пальцев.
Элементы управления сосредоточены на верхней грани. Тут шесть механических клавиш для выбора программ, режимов готовки и таймера.
В центре находится символьно-цифровой дисплей. С помощью него можно будет контролировать время готовки и текущие параметры.
Для удобства по краям от дисплея STARWIND SBMM1224 нанесен весь список из 12 программ. Так упрощается поиск и запоминание нужных.
По периметру распределены вентиляционные отверстия, отводящие излишнее тепло во время работы.
Откидная крышка с прозрачным окошком, позволяющим контролировать процесс готовки. Для удобства открытия справа и слева выступы, выполняющие функцию ручек.
Пекарная камера выполнена из металла. Внутри вдоль всего периметра нагревательный элемент.
Форма вытянутая. Внутренняя ее поверхность с антипригарным покрытием. Есть стальная ручка для извлечения.
Два тестомешателя, размещенных на расстоянии друг от друга. Сделаны с запасом по прочности.
На основании четыре резиновые ножки, приподнимающие корпус относительно поверхности рабочего стола. Стоит устойчиво, при замешивании не дребезжит.
Питание подается через кабель с белой оплеткой и вилкой с заземлением. Длина 1 метр.
ТестыВ комплекте идет подробная инструкция с описанием программ и общих принципов работы. С помощью нее можно разобраться с готовкой и рецептами даже не имея опыт выпечки. В целом же процесс управления прост, заключается он в выборе одной из 12 программ ручным последовательным перебором.
Далее для режима задается цвет корочки, вес. Отдельно доступна функция отложенного старта. Доступен следующий набор программ: основной, французский, цельнозерновой, сладкий, быстрый, тесто, паста, сливочный, безглютеновый, кекс, варенье и выпечка.
Перед началом эксплуатации нужно будет протереть влажной тряпкой поверхность крышки и контейнера. Далее можно приступать к готовке хлеба. Мы рассмотрим на примере ржаного с цельным зерном.
Снимаем чашу и ставим два тестомешателя. Расположены они на расстоянии друг от друга, обеспечивая равномерное замешивание по всей площади. Одним из заметных отличий от рассмотренной ранее модели у STARWIND SBMM1224 стала вытянутая форма, близкая к традиционной форме буханки хлеба.
Готовим максимальный объем в 1250 кг. Заливаем 600 мл воды, засыпаем муку с цельным зерном, добавляем дрожжи. Запускаем программу и дальше хлебопечь проходит самостоятельно все шаги.
Для сохранения формы после второго замешивания можно с помощью комплектных крючков убрать тестомешатели. В остальном же можно вполне оставить ее на ночь и получить утром готовую буханку хлеба. Структура у хлеба равномерно пористая. Поднимается хорошо, пропекается до состояния готовности.
Также за время тестирования мы использовали ее для подготовки теста для пиццы. Удобнее, чем замешивание руками. Провели изучение работы в режиме варенья. Для него в чашу загрузили натертые яблоки с сахаром и небольшим количеством корицы.