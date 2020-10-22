Обзор STARWIND SBR6155. Лучшая хлебопечка до 7000 рублей

Хлеб – традиционный продукт для нас, жителей России. Употребляется он с разными блюдами, а также в качестве самостоятельного продукта при приготовлении бутербродов и тостов. Качество хлеба, к сожалению, не всегда заслуживает похвалы, плюс не будем забывать, что в погоне за прибылью используются некачественные компоненты. Выпекая его, самостоятельно ведется контроль на всех этапах готовки, плюс возможность экспериментировать с ингредиентами и рецептами, а также возможность исключать вредные компоненты. Причем, для этого не нужно оканчивать кулинарный техникум и иметь большой опыт готовки, есть специальный класс устройств – хлебопечки.

STARWIND SBR6155 обзор

Как пример, тестируемая сегодня STARWIND SBR6155 умеет не только выпекать хлеб, но и предлагает сразу 15 встроенных программ. К тому же относится к недорогому ценовому сегменту.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Коробка с привлекательным оформлением и подробной информацией по характеристикам. Комплект включает сам бытовой прибор, чашу, съемную лопасть для замешивания, крючок для извлечения лопасти, мерный стакан, мерную ложку, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

В оформлении корпуса преобладают хромированные детали. Они не собирают следы пальцев и муки, а также легко протираются в ходе эксплуатации.

Огрехов в качестве сборки и исполнения нет. В основе используется термостойкий пластик.

На основании четыре ножки и вентиляционные отверстия. В центре наклейка с техническими данными.

Вентиляционные прорези есть и на боковых гранях. Подключается при помощи кабеля с евровилкой.

На крышке прозрачное окошко, позволяющее контролировать процесс приготовления без открытия. Здесь же для удобства у STARWIND SBR6155 выведен список программ.

Контролировать время приготовления, текущий этап и номер программы можно с помощью монохромного дисплея.

Управление осуществляется с помощью механических кнопок. Маркировка на русском языке.

Этапы программ нанесены по краям дисплея. В процессе готовки активная сопровождается маркировкой. Информация хорошо читаема.

Рабочая камера хлебопечки выполнена из металла. В основании находится нагревательный тэн. В центре металлический байонет.

Чаша для выпекания с антипригарным покрытием. Для удобства извлечения есть металлическая ручка. Снимается и ставится сдвигом в байонет.

В комплекте одна лопасть для замешивания. Под нее есть крючок для извлечения.

Тесты

Из полезных аксессуаров есть мерные стакан и ложка. Рецепты в комплектной инструкции прописаны с учетом этих объемов.Управление очень простое. При приготовлении задается номер программы, вес (500, 750 или 1000 граммов), цвет корочки (светлый, средний, темный и фрукты). Есть возможность поставить на паузу или остановить программу.

Для упрощения начальной эксплуатации есть таблица со списком ингредиентов и необходимым объемом под каждую из программ. Доступно их тут 15: (мягкий хлеб, сладкий хлеб, хлеб на закваске, французский, цельнозерновой, быстрый, без сахара, мультизерновой, молочный, кекс тесто, дрожжевое тесто, без глютена, выпекание и йогурт.

Белый хлеб

Перед первым использованием чашу и внешние поверхности рекомендуется протереть влажной тканью. Устанавливаем на ровную поверхность и подключаем к розетке. Лучше установить в хорошо проветриваемом месте.Первоначально приготовили обычный белый хлеб из белой муки и дрожжей. Загружать ингредиенты можно в любой последовательности. После загрузки остается нажать кнопку «старт».

Первоначально с помощью лопатки они все перемешиваются в однородную массу. Далее небольшая масса и финальное замешивание на увеличенной скорости. Время на брожение.

Цельнозерновой хлеб

Запуск выпекания и последующий прогрев. В среднем на приготовление одной буханки весом 750 граммов уходит 4 часа. Первый опыт был не очень удачным из-за опадания корочки.Разместив первые фото в социальных сетях, нам подсказали добавить больше муки. В дальнейшем проблем с корочкой уже не было. Далее основную часть времени мы готовили цельнозерновой хлеб с добавлением муки грубого помола и зерен.

Хлеб получается вкусным. Кстати, форма чаши у STARWIND SBR6155 оптимальна для дальнейшего нарезания и отправки в тостер.

Сицилийский хлеб

Далее уже пошли эксперименты с ингредиентами. Например, добавив сушеные томаты, сушеный базилик и травы, получился вкусный хлеб по сицилийскому рецепту.

Чесночный хлеб

Как нельзя более актуальный сейчас хлеб с добавлением мелко измельченного чеснока. Один из самых вкусных, далее мы готовили чаще всего именно по этому рецепту.

Кекс

Готовить можно не только хлеб. Есть отдельная программа для кексов. Загрузили рекомендованные объемы, но добавили какао. Результат хороший, но из-за отсутствия разрыхлителя и дрожжей получился не воздушным.

Дрожжевое тесто

Тест хлебопечки у нас совпал с изучением духового шкафа. С помощью нее готовили дрожжевое тесто. Заметно проще и удобнее, чем ручное замешивание. Уходит на приготовление 1.5 часа.

Йогурт

Итоги по STARWIND SBR6155

Также можно готовить йогурт. Для закваски берется готовый йогурт или другой кисломолочный продукт и добавляется молоко. Проверять его на практике не стали. Предполагаем, что при частой готовке йогурта в хлебопечке будет сложно очищать чашу и в будущем могут появиться неприятные запахи. Для этих целей лучше подходят мультиварка или специализированные бытовые приборы.STARWIND SBR6155 оставила самые приятные впечатления. Четко справляется с выпеканием хлеба, выпечки и приготовления дрожжевого и бездрожжевого теста. Выбор цвета корочки, вес от 500 до 1000 граммов, черно-белый дисплей, интуитивное управление, необходимые мерные аксессуары в комплекте, аккуратный внешний вид, выбор по программам, окошко в крышке. Не устроить может отсутствие в комплекте запасной лопасти для замешивания.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".