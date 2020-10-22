Обзор STARWIND SBR6155. Лучшая хлебопечка до 7000 рублей

Хлеб – традиционный продукт для нас, жителей России. Употребляется он с разными блюдами, а также в качестве самостоятельного продукта при приготовлении бутербродов и тостов. Качество хлеба, к сожалению, не всегда заслуживает похвалы, плюс не будем забывать, что в погоне за прибылью используются некачественные компоненты. Выпекая его, самостоятельно ведется контроль на всех этапах готовки, плюс возможность экспериментировать с ингредиентами и рецептами, а также возможность исключать вредные компоненты. Причем, для этого не нужно оканчивать кулинарный техникум и иметь большой опыт готовки, есть специальный класс устройств – хлебопечки.

STARWIND SBR6155

Как пример, тестируемая сегодня STARWIND SBR6155 умеет не только выпекать хлеб, но и предлагает сразу 15 встроенных программ. К тому же относится к недорогому ценовому сегменту.

STARWIND SBR6155 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Коробка с привлекательным оформлением и подробной информацией по характеристикам. Комплект включает сам бытовой прибор, чашу, съемную лопасть для замешивания, крючок для извлечения лопасти, мерный стакан, мерную ложку, инструкцию и гарантийный талон.

STARWIND SBR6155

Внешний вид

В оформлении корпуса преобладают хромированные детали. Они не собирают следы пальцев и муки, а также легко протираются в ходе эксплуатации.

STARWIND SBR6155

Огрехов в качестве сборки и исполнения нет. В основе используется термостойкий пластик.

STARWIND SBR6155

На основании четыре ножки и вентиляционные отверстия. В центре наклейка с техническими данными.

STARWIND SBR6155

Вентиляционные прорези есть и на боковых гранях. Подключается при помощи кабеля с евровилкой.

STARWIND SBR6155

На крышке прозрачное окошко, позволяющее контролировать процесс приготовления без открытия. Здесь же для удобства у STARWIND SBR6155 выведен список программ.

STARWIND SBR6155

Контролировать время приготовления, текущий этап и номер программы можно с помощью монохромного дисплея.

STARWIND SBR6155

Управление осуществляется с помощью механических кнопок. Маркировка на русском языке.

STARWIND SBR6155

Этапы программ нанесены по краям дисплея. В процессе готовки активная сопровождается маркировкой. Информация хорошо читаема.

STARWIND SBR6155

Рабочая камера хлебопечки выполнена из металла. В основании находится нагревательный тэн. В центре металлический байонет.

STARWIND SBR6155

Чаша для выпекания с антипригарным покрытием. Для удобства извлечения есть металлическая ручка. Снимается и ставится сдвигом в байонет.

STARWIND SBR6155

В комплекте одна лопасть для замешивания. Под нее есть крючок для извлечения.

STARWIND SBR6155

Из полезных аксессуаров есть мерные стакан и ложка. Рецепты в комплектной инструкции прописаны с учетом этих объемов.

Тесты

Управление очень простое. При приготовлении задается номер программы, вес (500, 750 или 1000 граммов), цвет корочки (светлый, средний, темный и фрукты). Есть возможность поставить на паузу или остановить программу.

STARWIND SBR6155

Для упрощения начальной эксплуатации есть таблица со списком ингредиентов и необходимым объемом под каждую из программ. Доступно их тут 15: (мягкий хлеб, сладкий хлеб, хлеб на закваске, французский, цельнозерновой, быстрый, без сахара, мультизерновой, молочный, кекс тесто, дрожжевое тесто, без глютена, выпекание и йогурт.

STARWIND SBR6155

Перед первым использованием чашу и внешние поверхности рекомендуется протереть влажной тканью. Устанавливаем на ровную поверхность и подключаем к розетке. Лучше установить в хорошо проветриваемом месте.

Белый хлеб

Первоначально приготовили обычный белый хлеб из белой муки и дрожжей. Загружать ингредиенты можно в любой последовательности. После загрузки остается нажать кнопку «старт».

STARWIND SBR6155

Первоначально с помощью лопатки они все перемешиваются в однородную массу. Далее небольшая масса и финальное замешивание на увеличенной скорости. Время на брожение.

STARWIND SBR6155

Запуск выпекания и последующий прогрев. В среднем на приготовление одной буханки весом 750 граммов уходит 4 часа. Первый опыт был не очень удачным из-за опадания корочки.

Цельнозерновой хлеб

Разместив первые фото в социальных сетях, нам подсказали добавить больше муки. В дальнейшем проблем с корочкой уже не было. Далее основную часть времени мы готовили цельнозерновой хлеб с добавлением муки грубого помола и зерен.

STARWIND SBR6155

Хлеб получается вкусным. Кстати, форма чаши у STARWIND SBR6155 оптимальна для дальнейшего нарезания и отправки в тостер.

STARWIND SBR6155

Сицилийский хлеб

Далее уже пошли эксперименты с ингредиентами. Например, добавив сушеные томаты, сушеный базилик и травы, получился вкусный хлеб по сицилийскому рецепту.

STARWIND SBR6155

Чесночный хлеб

Как нельзя более актуальный сейчас хлеб с добавлением мелко измельченного чеснока. Один из самых вкусных, далее мы готовили чаще всего именно по этому рецепту.

STARWIND SBR6155

Кекс

Готовить можно не только хлеб. Есть отдельная программа для кексов. Загрузили рекомендованные объемы, но добавили какао. Результат хороший, но из-за отсутствия разрыхлителя и дрожжей получился не воздушным.

STARWIND SBR6155

Дрожжевое тесто

Тест хлебопечки у нас совпал с изучением духового шкафа. С помощью нее готовили дрожжевое тесто. Заметно проще и удобнее, чем ручное замешивание. Уходит на приготовление 1.5 часа.

STARWIND SBR6155

STARWIND SBR6155

Йогурт

Также можно готовить йогурт. Для закваски берется готовый йогурт или другой кисломолочный продукт и добавляется молоко. Проверять его на практике не стали. Предполагаем, что при частой готовке йогурта в хлебопечке будет сложно очищать чашу и в будущем могут появиться неприятные запахи. Для этих целей лучше подходят мультиварка или специализированные бытовые приборы.

Итоги по STARWIND SBR6155

Золото. Выбор редакции MegaObzorSTARWIND SBR6155 оставила самые приятные впечатления. Четко справляется с выпеканием хлеба, выпечки и приготовления дрожжевого и бездрожжевого теста. Выбор цвета корочки, вес от 500 до 1000 граммов, черно-белый дисплей, интуитивное управление, необходимые мерные аксессуары в комплекте, аккуратный внешний вид, выбор по программам, окошко в крышке. Не устроить может отсутствие в комплекте запасной лопасти для замешивания.
STARWIND SBR6155 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы STARWIND SBR6155
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