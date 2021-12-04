Обзор STARWIND SHC2325. Недорогой увлажнитель для дома и офиса

С наступлением отопительного сезона поддерживать комфортный уровень влажности без «помощников» проблематично. А если игнорировать низкий уровень влажности это в итоге ухудшит самочувствие и повысит риск респираторных заболеваний. Тестируемый сегодня ультразвуковой увлажнитель STARWIND SHC2325 позволяет поддерживает рекомендованный уровень влажности.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением устройства. Здесь сразу две модели, помимо изучаемой нами, есть упрощенная SHC2320 без дисплея и сенсорных кнопок.

Внешний

Корпус цилиндрической формы. Общие габариты у него компактные. Подойдет для эксплуатации в небольшой комнате или офисе.

Преобладающий в оформлении белый цвет с матовым покрытием, гармонично дополняет интерьер в помещении.

На лицевой панели островок черного цвета с хромированной окантовкой. В этой зоне расположен цифровой дисплей, отображающий данные по уровню влажности.

Подсветка у символов и цифр белая. Уровень яркости умеренный, при эксплуатации в ночное время в спальне не мешает.

В нижней части этого островка сенсорные кнопки управления. Само взаимодействие с увлажнителем простое и интуитивно понятное.

STARWIND SHC2325 оснащен емкостью объемом 3 литра. Залив воды не требует съем бака, используется верхний способ залива.

Защищает емкость съемная крышка с радиальным текстурным рисунком. В центре расположен поворотный диффузор

На дне бака клапан для подачи воды на мембрану. Разбитую в мелкие капли воду подает мембрана через колонну в центральной части.

Стоит на четырех пластиковых ножках. По центру нанесена наклейка с техническими данными.

Тесты

Подключается при помощи кабеля с евровилкой, длиной 1.2 метра.Это ультразвуковой увлажнитель и принцип работы его заключается в разбивании воды в мелкие капельки, создающие эффект тумана и направление его в помещение через рассеиватель. Такой тип увлажнителей предполагает заливку деминерализованной воды. Обычная вода из крана сократит срок службы мембраны и оставит солевую пыль на мебели.

Плюс все что находится в воде будет рассеяно вместо с водой и может попасть не только на мебель, но в легкие. В нашем случае мы используем воду, полученную после обратного осмоса.

По месту установки выбираем на высоте от пола и на расстоянии от деревянных поверхностей и ЛДСП. Например, это может быть стол или подоконник. Во втором варианте будет будет поддерживаться микроклимат для комнатных растений.

Итоги

Как и отмечали выше, эта модель не требует переноса бака до раковины, заливать и добавлять можно прямо на месте установки, достаточно снять верхнюю крышку. За час на полной мощности STARWIND SHC2325 расходует 250 мл воды. Объема бака хватит примерно на полдня беспрерывного рассеивания. За время тестов поддерживал влажность на уровне 40% в типовой детской комнате, не отвлекая шумом и не мешая сну ребенка.STARWIND SHC2325 – недорогой ультразвуковой увлажнитель с информативным дисплеем, сенсорным управлением, простым заливом воды и нейтральным внешним видом. Решает задачу поддержания уровня влажности в небольшой комнате или на рабочем месте в офисе.