Обзор STARWIND SHC2325. Недорогой увлажнитель для дома и офиса

С наступлением отопительного сезона поддерживать комфортный уровень влажности без «помощников» проблематично. А если игнорировать низкий уровень влажности это в итоге ухудшит самочувствие и повысит риск респираторных заболеваний. Тестируемый сегодня ультразвуковой увлажнитель STARWIND SHC2325 позволяет поддерживает рекомендованный уровень влажности.

STARWIND SHC2325

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением устройства. Здесь сразу две модели, помимо изучаемой нами, есть упрощенная SHC2320 без дисплея и сенсорных кнопок.

STARWIND SHC2325

Внешний

Корпус цилиндрической формы. Общие габариты у него компактные. Подойдет для эксплуатации в небольшой комнате или офисе.

STARWIND SHC2325

Преобладающий в оформлении белый цвет с матовым покрытием, гармонично дополняет интерьер в помещении.

STARWIND SHC2325

На лицевой панели островок черного цвета с хромированной окантовкой. В этой зоне расположен цифровой дисплей, отображающий данные по уровню влажности.

STARWIND SHC2325

Подсветка у символов и цифр белая. Уровень яркости умеренный, при эксплуатации в ночное время в спальне не мешает.

STARWIND SHC2325

В нижней части этого островка сенсорные кнопки управления. Само взаимодействие с увлажнителем простое и интуитивно понятное.

STARWIND SHC2325

STARWIND SHC2325 оснащен емкостью объемом 3 литра. Залив воды не требует съем бака, используется верхний способ залива.

STARWIND SHC2325

Защищает емкость съемная крышка с радиальным текстурным рисунком. В центре расположен поворотный диффузор

STARWIND SHC2325

На дне бака клапан для подачи воды на мембрану. Разбитую в мелкие капли воду подает мембрана через колонну в центральной части.

STARWIND SHC2325

Стоит на четырех пластиковых ножках. По центру нанесена наклейка с техническими данными.

STARWIND SHC2325

Подключается при помощи кабеля с евровилкой, длиной 1.2 метра.

Тесты

Это ультразвуковой увлажнитель и принцип работы его заключается в разбивании воды в мелкие капельки, создающие эффект тумана и направление его в помещение через рассеиватель. Такой тип увлажнителей предполагает заливку деминерализованной воды. Обычная вода из крана сократит срок службы мембраны и оставит солевую пыль на мебели.

STARWIND SHC2325

Плюс все что находится в воде будет рассеяно вместо с водой и может попасть не только на мебель, но в легкие. В нашем случае мы используем воду, полученную после обратного осмоса.

STARWIND SHC2325

По месту установки выбираем на высоте от пола и на расстоянии от деревянных поверхностей и ЛДСП. Например, это может быть стол или подоконник. Во втором варианте будет будет поддерживаться микроклимат для комнатных растений.

STARWIND SHC2325

Как и отмечали выше, эта модель не требует переноса бака до раковины, заливать и добавлять можно прямо на месте установки, достаточно снять верхнюю крышку. За час на полной мощности STARWIND SHC2325 расходует 250 мл воды. Объема бака хватит примерно на полдня беспрерывного рассеивания. За время тестов поддерживал влажность на уровне 40% в типовой детской комнате, не отвлекая шумом и не мешая сну ребенка.

Итоги

STARWIND SHC2325 – недорогой ультразвуковой увлажнитель с информативным дисплеем, сенсорным управлением, простым заливом воды и нейтральным внешним видом. Решает задачу поддержания уровня влажности в небольшой комнате или на рабочем месте в офисе.
Комментарии и отзывы STARWIND SHC2325
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