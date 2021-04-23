Обзор STARWIND SMO2004. Мини-печь с конвекцией

Не всегда есть возможность установить встраиваемый духовой шкаф, особенно если жилье в найме или речь идет о дачном домике. Для таких сценариев станет оптимальным вариант мини-печи, как тестируемая сегодня STARWIND SMO2004. Ее можно будет перевозить с собой без помощи специалистов, при этом она предлагает несколько режимов готовки, конвекцию и гриль.

STARWIND SMO2004

К моменту публикации продажи уже стартовали. Стоит заметно дешевле, чем встраиваемый духовой шкаф.

STARWIND SMO2004 обзор

Комплектация

STARWIND SMO2004

Упакован в коробку с изображением устройства. Приведены данные по характеристикам и особенностям работы. Внутри коробки зафиксирована в пенопласт. Комплект включает ухват для противня, противень, решетку, инструкцию.

STARWIND SMO2004

Внешний вид

Выполнена в корпусе из металла, окрашенного в серебристый цвет. Общие габариты 7.90х41.80х32.90 см. Вес 7.6 кг.

STARWIND SMO2004

Стоит на четырех ножках. Расположение устойчивое. Установить можно на любую ровную поверхность. Напомним, что для корректного отвода тепла от корпуса нужно обеспечить свободный доступ воздуха.

STARWIND SMO2004

Также на стенках мини-печи нельзя располагать посторонние предметы. Это меры безопасной эксплуатации.

STARWIND SMO2004

Лицевая панель выполнена из закаленного стекла. В верхней части хромированная ручка. Открывается и закрывается без усилий. В открытом положении ручка выступает опорой.

STARWIND SMO2004

Слева у STARWIND SMO2004 три ручки, отвечающие за управление. Нижняя отвечает за таймер в диапазоне от 0 до 90 минут. При включении таймера и во время его работы издает звук механических часов, по завершению хорошо слышимый звонок.

STARWIND SMO2004

Средняя корректирует температуру от 90 до 230 градусов. Шаг плавный. Верхняя дает выбор из пяти режимов. Нанесены они в виде наглядных символов.

STARWIND SMO2004

Контролировать рабочий статус и соблюдение температурного режима можно с помощью светодиодного индикатора.

STARWIND SMO2004

Тыльная стенка внутренней камеры с рядом выступов, предотвращающих удары при установке противня и решетки. На правой грани вентиляционная решетка для работы конвекции.

STARWIND SMO2004

Три уровня под противень. Как и решетка, ставятся они в направляющие. Для упрощения извлечения по завершению готовки есть ухват.

STARWIND SMO2004

Внутренняя камера подсвечивается. Капсула с ним расположена в углу. Уровня освещения достаточно для контроля процесса приготовления.

STARWIND SMO2004

Питание подается с помощью кабеля с широким сечением и вилкой с заземлением. При переноске можно будет зафиксировать вилку в отверстиях на тыльной стенке.

Тесты

Максимальная мощность STARWIND SMO2004 составляет 1500 Вт. Предлагается пять режимов работы: нижний нагрев, верхний нагрев, верхний и нижний нагрев, верхний режим с конвекцией, верхний и нижний нагрев с конвекцией. Поддержка конвекции позволяет равномерно распределять тепло по всей площади камеры. Диапазон регулировки температуры от 90 до 230 градусов.

STARWIND SMO2004

Все это позволяет в данной мини-печи готовить выпечку. Мы за время тестов готовили пиццу, а также треугольники. Пропекает тесто равномерно. Комплектный противень глубокий. Пиццу можно размещать прямо в нем.

STARWIND SMO2004

Также готовили в ней мясо. Сама же печь позволяет комбинировать режимы, выбирая оптимальные температуры, а также направление распространение тепла. Как показала практика, она позволяет готовить как во встраиваемом духовом шкафу, ограничения же касаются доступного объема.

STARWIND SMO2004

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorSTARWIND SMO2004, по результатам теста, оставила самые положительные впечатления. При невысокой стоимости она предлагает пять режимов работы, конвекцию, широкой температурный диапазон, таймер, подсветку внутренней камеры. Станет оптимальным выбором для съемного жилья или дачи.
STARWIND SMO2004 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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