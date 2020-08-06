Обзор Samsung MW5000T. Стильная микроволновая печь с грилем

Микроволновая печь является немаловажной частью любой кухни, но чаще всего, она выглядит, как элемент, сильно выбивающий из всей стилистики интерьера. К нам на тест попала модель Samsung MW5000T, выполненная в аккуратном минималистичном дизайне, обладающая встроенным грилем и интуитивно понятным управлением. В рамках обзора мы выясним ее конструкторские особенности и проверим на практике ее возможности в готовке.

Комплектация

Samsung MW5000T поставляется в большой картонной коробке, внутри которой имеются сама микроволновая печь, основание, стеклянная подставка, решетка для гриля и руководство пользователя.

Внешний вид

Микроволновая печь выполнена в современном минималистском дизайне. Ее передняя панель изготовлена целиком из стекла, так что за ней легко следить и крайне сложно поцарапать.

Samsung MW5000T доступна в 7 различных цветах: классический черный, классический белый, пепельно-серый, антрацит, слоновая кость, нежная мята и пудрово-розовый.

Ширина микроволновой печи составляет 49 см, а значит на кухонном гарнитуре она займет ровно одно рабочее место. При желании ее можно установить на кронштейны, но в таком случае над ней как минимум должно быть свободное пространство в 20 см, как и для любой другой микроволновой печи.

По бокам микроволновка отделана черным матовым алюминиевым листом, который практически не собирает на себе отпечатки от пальцев. К слову, ее глубина составляет 36 см.

На тыльной стороне имеется наклейка с техническими данными, шнур питания длиной около одного метра и большое количество отверстий под вентиляцию.

Дверца микроволновой печи открывается крайне мягко. Вся внутренняя поверхность выполнена из БИОкерамического покрытия. Оно легко очищается от загрязнений и обладает антибактериальными свойствами. На него дается гарантии в 10 лет.

На верхней стенке микроволновки установлен кварцевый гриль.

Управление

Панель управления микроволновки максимально лаконичная. Она состоит только из сенсорных клавиш, создающие идеально ровную поверхность, что опять же упрощает процедуру ухода.

Первые 5 клавиш отвечают за выставление режима работы. Из интересного здесь есть возможность включить СВЧ вместе с грилем, что ускорит процесс готовки. Через клавишу «Домашние рецепты» можно запустить любой из 33 рецептов, которые условно разделены на две подкатегории: десерты и «остальное». Часть рецептов выведены в небольшую таблицу во внутренней части микроволновки.

Тесты

Режим СВЧ

Максимальная мощность Samsung MW5000T составляет 1150 Вт. В режиме СВЧ этот уровень можно регулировать в следующей градации: 800 Вт, 600 Вт, 450 Вт, 300 Вт, 180 Вт и 100 Вт. Для проверки качества работы СВЧ мы на протяжении недели разогревали любые горячие блюда только в ней. Неравномерности нагрева нами замечено не было.

Разморозка

В режиме «Ускоренная разморозка» есть 4 уровня мощности, в которой можно также регулировать и общее время разогрева. Для нашего теста было загружено 500 грамм фарша глубокой заморозки. За 10 минут он был полностью разморожен без образования ледяных комков.

Гриль

Наличие режима гриля в микроволновой печи может частично заменить духовку в квартире. С помощью нее можно запекать овощи, мясо, рыбу или, к примеру, приготовить пиццу. Чтобы воспользоваться им нужно взять комплектную решетку и уже на нее установить желаемое блюдо. Для теста работы гриля мы решили приготовить в нем мюнхенские колбаски. Как итог, они полностью запеклись, а сверху образовалась красивая корочка.

Десерт

С помощью MW5000T можно также готовить простенькие десерты. Мы решили испечь кекс в кружке. После того как все ингредиенты были замешаны, оставалось только выставить на микроволновке режим автоготовки 1-6 «Шоколадный кекс» и дождаться истечения времени. В результате вышло простое и вкусное лакомство.

Итоги

Длительный тест Samsung MW5000T показал, что с помощью микроволновой печи можно не только разогревать готовую еду, но и полноценно ее в ней готовить. Стильный дизайн микроволновки и возможность выбора любого из 7 доступных цветов позволит ей вписаться в большинство интерьеров. К ее остальным плюсам мы отнесли: интуитивно понятное управление, большой объем в 23 литра, полностью стеклянная передняя панель, антибактериальное покрытие и наличие 33 трех встроенных рецептов. К слову, у Samsung есть также аналогичная модель объемом в 30 литров.