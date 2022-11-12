Обзор Smartmi Rainforest Humidifier. Высокотехнологичный увлажнитель с HomeKit

Его уже можно приобрести за 12990 рублей в маркетплейсах и ключевых российских магазинах.
Поставляется в коробке из неокрашенного картона с пластиковой ручкой для удобной переноски. Внутри увлажнитель и комплектующие дополнительно зафиксированы и защищены от повреждения и тряски. Комплект включает блок питания с евровилкой и руководство пользователя.
Он заметно отличается от привычного формата исполнения увлажнителей. Это колонна, состоящая из двух частей из белоснежно-матового пластика и центральной прозрачной части.
Конструкция разборная. Это основание, которое представляет собой резервуар для воды объемом 3 литра. Риска по максимальному уровню нанесена на внутреннюю сторону контейнера.
В эту емкость ставиться многоступенчатый фильтр с каналом для откачки воды. Он обслуживаемый, можно будет очищать от механических загрязнений в последующем. В схему фильтрации входит HEPA 13, отсеивающий даже мельчайшие частицы – его эффективность составляет не менее 99,95%
Верхний элемент совмещает в себе рабочую камеру для разбрызгивания воды, вентилятор и блок управления. Собирается и разбирается интуитивно.
Управляется Smartmi Rainforest Humidifier при помощи пары кнопок. Это механическая кнопка питания на тыльной стороне, и сенсорная для переключения режимов на фронтальной. Элементами управления увлажнительно не перегружен.
Контролировать текущий режим влажности, активный режим и статус подключения можно с помощью дисплея на крышке. На него же выводятся данные по уровню воды в резервуаре.
Питание подается с помощью комплектного адаптера. Запас по длине его позволит разместить корпус на удалении от розетки. Рядом с гнездом питания можно обратить внимание на QR-код, используемый для сопряжения с Apple Homekit.
В последующем на главный экран приложения выводятся данные по погоде, список подключенных увлажнителей.
При выборе увлажнителя отображаются данные по уровню текущего уровня влажности в помещении и уровню воды в резервуаре., панель выбора одного из трех режимов, данные.
В настройках Smartmi Rainforest Humidifier можно выбрать один из уровней яркости дисплея, целевой уровень влажности, задать таймер включения и выключения, включить самоочистку и отключить звуковые предупреждения.
Отображаться будет в виде отдельной плитки с текущим рабочим статусом.
В окне управления можно выбрать уровень влажности, включить и выключить.
В настройках задается скорость вентилятора, комната размещения и отображаются данные по уровню влажности в помещении.
Управлять Smartmi Rainforest Humidifier можно будет голосом отправляя команды Siri, а также задействовать в автоматизациях, например, включать при нахождении в доме и выключать при выходе, выключать с рассветом и включать с закатом перед сном.
Так можно будет включать и выключать работу, менять целевой уровень влажности через приложение Маруся или давать соответствующие голосовые команды.
Для удобства освоения представлен список поддерживаемых команд. Выполняет команды быстро, проблем с интеграцией замечено не было.
Выводится увлажнитель отдельной плиткой, на которой также отображаются данные по уровню влажности в помещении и уровню воды в резервуаре.
Можно включить и выключить работу. Задать целевой уровень влажности.
Также есть список с примерами поддерживаемых голосовых команд. Работает все стабильно, команды выполняет быстро.
По ней вы можете заметить, что блок с пористой фильтрующей губкой постоянно находится в движении, создавая поток воды в резервуаре. Так она не застаивается и не портится, что актуально при эксплуатации в летний период, когда расходы воды маленький.
Вода с резервуара подаваемую помпой попадает на вращающееся разбрызгивающее колесо, выглядит как капельки дождя, завораживающе. Она измельчает ее на мельчайшие капли, они в свою очередь подхватываются и смешиваются с воздухом забираемым чем воздухозаборник и проходящим фильтр. Этот увлажненный воздух двигателем рассеивается через зазор на верхней крышке.
Отсутствует «дым» характерный для ультразвуковых увлажнителей, нет и следов солевой пыли на мебели. Также в отличие от мембраны, которая требует интервалов времени с выключением для остывания, здесь увлажнитель может эксплуатироваться в режиме 24/7.
Со своей задачей, как показала практика справляется на отлично. В ноябре с работающими батареями в течение нескольких часов поднимал влажность с 30% до 45% и поддерживал ее в течение дня. Работает при этом бесшумно. В комнате заметно меньше пыли в воздухе, не сохнет кожа, легче дышать. При использовании в спальне или детской улучшается сон.