Обзор Smartmi Rainforest Humidifier. Высокотехнологичный увлажнитель с HomeKit

Отопительный сезон начался в большинстве регионов России, а вместе с теплом в радиаторах возвращается и проблема низкого уровня влажности. Зимой он должен находиться в диапазоне от 30 до 45%, сухой воздух провоцирует заболевания респираторной системы, ухудшает самочувствие и сон. Поддерживать его в необходимом диапазоне призван изучаемый сегодня увлажнитель Smartmi Rainforest Humidifier, использующий уникальный механизм с центробежной силой, расщепляющий воду на микроскопические капли, создавая поток свежего увлажненного воздуха.

Комплектация

Его уже можно приобрести за 12990 рублей в маркетплейсах и ключевых российских магазинах.

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с пластиковой ручкой для удобной переноски. Внутри увлажнитель и комплектующие дополнительно зафиксированы и защищены от повреждения и тряски. Комплект включает блок питания с евровилкой и руководство пользователя.

Smartmi Rainforest Humidifier обзор

Внешний вид

Внешний вид у Smartmi Rainforest Humidifier стильный и технологичный, выполнен в духе экосистемы Apple. Отлично будет смотреться в интерьере комнаты.

Он заметно отличается от привычного формата исполнения увлажнителей. Это колонна, состоящая из двух частей из белоснежно-матового пластика и центральной прозрачной части.

Конструкция разборная. Это основание, которое представляет собой резервуар для воды объемом 3 литра. Риска по максимальному уровню нанесена на внутреннюю сторону контейнера.

В эту емкость ставиться многоступенчатый фильтр с каналом для откачки воды. Он обслуживаемый, можно будет очищать от механических загрязнений в последующем. В схему фильтрации входит HEPA 13, отсеивающий даже мельчайшие частицы – его эффективность составляет не менее 99,95%

Верхний элемент совмещает в себе рабочую камеру для разбрызгивания воды, вентилятор и блок управления. Собирается и разбирается интуитивно.

Управляется Smartmi Rainforest Humidifier при помощи пары кнопок. Это механическая кнопка питания на тыльной стороне, и сенсорная для переключения режимов на фронтальной. Элементами управления увлажнительно не перегружен.

Контролировать текущий режим влажности, активный режим и статус подключения можно с помощью дисплея на крышке. На него же выводятся данные по уровню воды в резервуаре.

Питание подается с помощью комплектного адаптера. Запас по длине его позволит разместить корпус на удалении от розетки. Рядом с гнездом питания можно обратить внимание на QR-код, используемый для сопряжения с Apple Homekit.

Софт

Бесплатное приложение Smartmi Link доступно для носимых устройств, работающих на базе операционных систем Android и iOS. На начальном этапе необходимо будет создать аккаунт, он в последующем используется для синхронизации с Google Home, Amazon Alexa и доступа с нескольких смартфонов. Сам процесс добавления и сопряжения проходит быстро и сопровождается подсказками на русском языке.

В последующем на главный экран приложения выводятся данные по погоде, список подключенных увлажнителей.

При выборе увлажнителя отображаются данные по уровню текущего уровня влажности в помещении и уровню воды в резервуаре., панель выбора одного из трех режимов, данные.

Apple Homekit и Google Home

В настройках Smartmi Rainforest Humidifier можно выбрать один из уровней яркости дисплея, целевой уровень влажности, задать таймер включения и выключения, включить самоочистку и отключить звуковые предупреждения.По настоящему умным этот увлажнитель делает интеграция в экосистемы умного дома Apple HomeKit и Google Home. Рассмотрим на примере Apple, для добавления потребуется отсканировать или вести уникальный код сопряжения, размещенный на корпусе.

Отображаться будет в виде отдельной плитки с текущим рабочим статусом.

В окне управления можно выбрать уровень влажности, включить и выключить.

В настройках задается скорость вентилятора, комната размещения и отображаются данные по уровню влажности в помещении.

Маруся

Управлять Smartmi Rainforest Humidifier можно будет голосом отправляя команды Siri, а также задействовать в автоматизациях, например, включать при нахождении в доме и выключать при выходе, выключать с рассветом и включать с закатом перед сном.Поддерживается интеграция с экосистемой умного дома от Mail.ru Group с виртуальным помощником Маруся. Для связи необходимо будет авторизоваться, используя данные созданные в приложении Smarmi Link ранее.

Так можно будет включать и выключать работу, менять целевой уровень влажности через приложение Маруся или давать соответствующие голосовые команды.

Яндекс.Алиса

Для удобства освоения представлен список поддерживаемых команд. Выполняет команды быстро, проблем с интеграцией замечено не было.На момент ноября официальной интеграции с «Умным домом Яндекс» нет. Она появится уже к концу текущего года. Пока же поддержка Apple Homekit позволяет задействовать недокументированные возможности интеграции. Мы используем технологию «обратный Homekit» в российском проекте Sprut.Hub. Этот хаб выступая промежуточным мостом, сохраняя поддержку Apple добавляет интеграцию с Алисой.

Выводится увлажнитель отдельной плиткой, на которой также отображаются данные по уровню влажности в помещении и уровню воды в резервуаре.

Можно включить и выключить работу. Задать целевой уровень влажности.

Тесты

Также есть список с примерами поддерживаемых голосовых команд. Работает все стабильно, команды выполняет быстро.Большинство изученных у нас в «Лаборатории» увлажнителей относились к классу ультразвуковых. Smartmi Rainforest Humidifier отличается от них кардинально в лучшую сторону. Для понимания приведем схему конструкции, отображающую принцип движения воды и воздуха внутри корпуса.

По ней вы можете заметить, что блок с пористой фильтрующей губкой постоянно находится в движении, создавая поток воды в резервуаре. Так она не застаивается и не портится, что актуально при эксплуатации в летний период, когда расходы воды маленький.

Вода с резервуара подаваемую помпой попадает на вращающееся разбрызгивающее колесо, выглядит как капельки дождя, завораживающе. Она измельчает ее на мельчайшие капли, они в свою очередь подхватываются и смешиваются с воздухом забираемым чем воздухозаборник и проходящим фильтр. Этот увлажненный воздух двигателем рассеивается через зазор на верхней крышке.

Отсутствует «дым» характерный для ультразвуковых увлажнителей, нет и следов солевой пыли на мебели. Также в отличие от мембраны, которая требует интервалов времени с выключением для остывания, здесь увлажнитель может эксплуатироваться в режиме 24/7.

Итоги

Со своей задачей, как показала практика справляется на отлично. В ноябре с работающими батареями в течение нескольких часов поднимал влажность с 30% до 45% и поддерживал ее в течение дня. Работает при этом бесшумно. В комнате заметно меньше пыли в воздухе, не сохнет кожа, легче дышать. При использовании в спальне или детской улучшается сон.Емкости в 3 литра у него хватает примерно на 15 часов работы в автоматическом режиме. Средний расход 200 мл в час. Доливать воду удобно, для этого не нужно разбирать корпус, заливается она через верхнюю крышку.Smartmi Rainforest Humidifier – высокотехнологичный увлажнитель с поддержкой интеграции в Homekit, Google Home, Alexa, а также управляемый дистанционно с помощью приложения. Стильный внешний вид в духе Apple, бесшумная работа, многоступенчатая фильтрация воды и воздуха, простая начальная настройка и сборка, информативный дисплей, контроль уровня воды в резервуаре, режим самоочистки, удаление пыли в воздухе, отсутствие пара при работе, характерного для большинства других увлажнителей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".