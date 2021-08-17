Обзор Starwind SFD6430. Электросушилка с шестью поддонами

Жаркая погода на большей части территории России не только создавала дискомфорт в квартирах и домах без кондиционеров, но и порадовала хорошим урожаем традиционных ягод и фруктов. Тестируемая сегодня электросушилка Starwind SFD6430 позволяет все это сохранить на осень и зиму, как в плане вкусовых качеств, так и набора полезных витаминов и микроэлементов. Причем, этот тип приборов может эксплуатироваться не только для заготовки овощей и фруктов, но и для готовки разных типов продуктов, включая те, что входят в категорию здорового питания.

Starwind SFD6430

Средняя ее стоимость на момент публикации составляет 7 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку, на которой помимо изображения дегидратора приведены ключевые особенности. Сопровождается 2-летней гарантией. Комплект включает шесть поддонов и инструкцию на русском языке.

Starwind SFD6430

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе, оформленном в темно-синем цвете. Форма в виде коробки с открывающейся дверцей.

Starwind SFD6430

Используется прочный ABS-пластик. Он безопасный для здоровья, при работе с высокими температурами не выделяет вредных веществ.

Starwind SFD6430

Внешний вид аккуратный и привлекательный. На кухне или столе занимает ограниченное пространство.

Starwind SFD6430

На верхней панели выведен дисплей, отображающий информацию по оставшемуся времени работы и данные по температуре, а также времени на этапах настройки.

Starwind SFD6430

Управляется при помощи пяти механических кнопок. Из них две отдельные клавиши для выбора времени и температуры, пара для прибавления или убавления, а также кнопка включения.

Starwind SFD6430

Сам процесс взаимодействия с интерфейсом удобный и понятный. На касания клавиши реагируют точно. Есть звуковые уведомления.

Starwind SFD6430

На лицевой стороне у Starwind SFD6430 дверца с металлическими петлями. В центральной части прозрачное окошко, позволяющее контролировать процесс сушки.

Starwind SFD6430

Внутренняя камера из белого пластика. По боковым стенкам направляющие для поддонов. Комплектуется электросушка шестью сетчатыми поддонами.

Starwind SFD6430

Снизу дополнительный поддон без отверстий, в него могут стекать капли и их можно будет легко очистить без загрязнения самой камеры.

Starwind SFD6430

В тыльной части вентиляционные отверстия, за которым скрывается вентилятор, выпускная решетка на задней стенке.

Starwind SFD6430

Подключается к евророзетке с заземлением. Мощность 400 Вт.

Тесты

Эта модель относится к конвективному типу. Принцип работы ее заключается в постоянном циркулировании теплого воздуха внутри камеры. В этой модели можно установить до шести поддонов, убирая отдельные поддоны, можно дополнительно выбирать высоту расположения в камере.

Starwind SFD6430

Время регулируется в диапазоне от 1 до 8 часов. После завершения таймера издается звуковой сигнал. В процессе сушки можно добавлять или убавлять время шагом в 30 минут. Отдельно выставляется температура, минимальная – 35 градусов, максимальная – 70 градусов.

Starwind SFD6430

Для удобства начального освоения в комплектной инструкции есть рекомендации по температуре и примерному времени сушки. Также есть подсказки по подготовке различных типов продуктов для закладки в электросушку. Общий же набор рекомендаций схож для такого типа устройств.

Вяленые помидоры с прованскими травами

Сливовидные помидоры предварительно промываем и нарезаем на дольки. Раскладываем на поддонах.

Starwind SFD6430

Для сушки выбрали на панели управления Starwind SFD6430 температуру 55 градусов и время 8 часов.

Starwind SFD6430

После завершения перемещаем вяленые помидоры в банки. Мы добавили дополнительно зубчики чеснока. Замешиваем в небольшой кастрюле оливковое масло с солью и прованскими травами. Не доводя до кипения подогреваем.

Starwind SFD6430

Заливаем готовую смесь в банки с вялеными помидорами. Закрываем крышкой и можно оставить на 1 неделю для хорошего пропитывания помидоров. Получаются вкусными, содержимое банок съедается моментально.

Starwind SFD6430

Яблоки и нектарины дольками

Для компотов и использования в качестве ингредиентов для других блюд фрукты оптимально нарезать дольками.

Starwind SFD6430

Нарезаем. Раскладываем на поддонах. Тут выбрали температуру 60 градусов. Для получения оптимального результата сделали два последовательных запуска на 8 часов.

Starwind SFD6430

В таком состоянии яблоки могут храниться длительное время.

Starwind SFD6430

Чипсы из яблок и груши

В сушке можно готовить вкусные и полезные чипсы из жестких фруктов. Грушу и яблоки нарезали для этого на тонкие ломтики толщиной 3 мм.

Starwind SFD6430

Раскладываем по поддонам. Ставим на 8 часов с температурой 55 градусов.

Starwind SFD6430

Чипсы получаются достаточно высушенными. Вкус за счет удаления влаги насыщенный. Подходят для полезного перекуса. С 2 яблок и 2 груш у нас получился большой пакет фруктовых чипсов.

Starwind SFD6430

Кальмары

В завершение приготовим снеки, которые в отличие от магазинных вариантов, не будут содержать консерванты и ароматизаторы. Как пример, кольца кальмаров, для них потребуются замороженные тушки. После плавной разморозки нарезаем кольцами.

Starwind SFD6430

В глубокой тарелке, залив теплую воду, растворяем соль со смесью трав и небольшое количество сахара. Оставляем замочиться в течение 2 часов. Переносим потом на бумажное полотенце.

Starwind SFD6430

Раскладываем на поддоне. Для подготовки выбрали 4 часа с температурой 60 градусов. Результат отличный, а действий для его достижения минимум.

Starwind SFD6430

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorStarwind SFD6430 – электросушилка конвективного типа. Ее преимуществом являются компактные габариты, шесть съемных поддонов и простой способ загрузки/выгрузки каждого из них в отдельности. Сенсорное управление, таймер и выбор температуры в широком диапазоне, прозрачное окошко на дверце.
Starwind SFD6430 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Starwind SFD6430
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