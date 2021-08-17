Обзор Starwind SFD6430. Электросушилка с шестью поддонами

Жаркая погода на большей части территории России не только создавала дискомфорт в квартирах и домах без кондиционеров, но и порадовала хорошим урожаем традиционных ягод и фруктов. Тестируемая сегодня электросушилка Starwind SFD6430 позволяет все это сохранить на осень и зиму, как в плане вкусовых качеств, так и набора полезных витаминов и микроэлементов. Причем, этот тип приборов может эксплуатироваться не только для заготовки овощей и фруктов, но и для готовки разных типов продуктов, включая те, что входят в категорию здорового питания.

Комплектация

Средняя ее стоимость на момент публикации составляет 7 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку, на которой помимо изображения дегидратора приведены ключевые особенности. Сопровождается 2-летней гарантией. Комплект включает шесть поддонов и инструкцию на русском языке.

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе, оформленном в темно-синем цвете. Форма в виде коробки с открывающейся дверцей.

Используется прочный ABS-пластик. Он безопасный для здоровья, при работе с высокими температурами не выделяет вредных веществ.

Внешний вид аккуратный и привлекательный. На кухне или столе занимает ограниченное пространство.

На верхней панели выведен дисплей, отображающий информацию по оставшемуся времени работы и данные по температуре, а также времени на этапах настройки.

Управляется при помощи пяти механических кнопок. Из них две отдельные клавиши для выбора времени и температуры, пара для прибавления или убавления, а также кнопка включения.

Сам процесс взаимодействия с интерфейсом удобный и понятный. На касания клавиши реагируют точно. Есть звуковые уведомления.

На лицевой стороне у Starwind SFD6430 дверца с металлическими петлями. В центральной части прозрачное окошко, позволяющее контролировать процесс сушки.

Внутренняя камера из белого пластика. По боковым стенкам направляющие для поддонов. Комплектуется электросушка шестью сетчатыми поддонами.

Снизу дополнительный поддон без отверстий, в него могут стекать капли и их можно будет легко очистить без загрязнения самой камеры.

В тыльной части вентиляционные отверстия, за которым скрывается вентилятор, выпускная решетка на задней стенке.

Тесты

Подключается к евророзетке с заземлением. Мощность 400 Вт.Эта модель относится к конвективному типу. Принцип работы ее заключается в постоянном циркулировании теплого воздуха внутри камеры. В этой модели можно установить до шести поддонов, убирая отдельные поддоны, можно дополнительно выбирать высоту расположения в камере.

Время регулируется в диапазоне от 1 до 8 часов. После завершения таймера издается звуковой сигнал. В процессе сушки можно добавлять или убавлять время шагом в 30 минут. Отдельно выставляется температура, минимальная – 35 градусов, максимальная – 70 градусов.

Вяленые помидоры с прованскими травами

Для удобства начального освоения в комплектной инструкции есть рекомендации по температуре и примерному времени сушки. Также есть подсказки по подготовке различных типов продуктов для закладки в электросушку. Общий же набор рекомендаций схож для такого типа устройств.Сливовидные помидоры предварительно промываем и нарезаем на дольки. Раскладываем на поддонах.

Для сушки выбрали на панели управления Starwind SFD6430 температуру 55 градусов и время 8 часов.

После завершения перемещаем вяленые помидоры в банки. Мы добавили дополнительно зубчики чеснока. Замешиваем в небольшой кастрюле оливковое масло с солью и прованскими травами. Не доводя до кипения подогреваем.

Заливаем готовую смесь в банки с вялеными помидорами. Закрываем крышкой и можно оставить на 1 неделю для хорошего пропитывания помидоров. Получаются вкусными, содержимое банок съедается моментально.

Яблоки и нектарины дольками

Для компотов и использования в качестве ингредиентов для других блюд фрукты оптимально нарезать дольками.

Нарезаем. Раскладываем на поддонах. Тут выбрали температуру 60 градусов. Для получения оптимального результата сделали два последовательных запуска на 8 часов.

В таком состоянии яблоки могут храниться длительное время.

Чипсы из яблок и груши

В сушке можно готовить вкусные и полезные чипсы из жестких фруктов. Грушу и яблоки нарезали для этого на тонкие ломтики толщиной 3 мм.

Раскладываем по поддонам. Ставим на 8 часов с температурой 55 градусов.

Чипсы получаются достаточно высушенными. Вкус за счет удаления влаги насыщенный. Подходят для полезного перекуса. С 2 яблок и 2 груш у нас получился большой пакет фруктовых чипсов.

Кальмары

В завершение приготовим снеки, которые в отличие от магазинных вариантов, не будут содержать консерванты и ароматизаторы. Как пример, кольца кальмаров, для них потребуются замороженные тушки. После плавной разморозки нарезаем кольцами.

В глубокой тарелке, залив теплую воду, растворяем соль со смесью трав и небольшое количество сахара. Оставляем замочиться в течение 2 часов. Переносим потом на бумажное полотенце.

Раскладываем на поддоне. Для подготовки выбрали 4 часа с температурой 60 градусов. Результат отличный, а действий для его достижения минимум.

Итоги

Starwind SFD6430 – электросушилка конвективного типа. Ее преимуществом являются компактные габариты, шесть съемных поддонов и простой способ загрузки/выгрузки каждого из них в отдельности. Сенсорное управление, таймер и выбор температуры в широком диапазоне, прозрачное окошко на дверце.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".