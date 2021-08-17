Обзор Starwind SFD6430. Электросушилка с шестью поддонами

Средняя ее стоимость на момент публикации составляет 7 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Используется прочный ABS-пластик. Он безопасный для здоровья, при работе с высокими температурами не выделяет вредных веществ.
Внешний вид аккуратный и привлекательный. На кухне или столе занимает ограниченное пространство.
На верхней панели выведен дисплей, отображающий информацию по оставшемуся времени работы и данные по температуре, а также времени на этапах настройки.
Управляется при помощи пяти механических кнопок. Из них две отдельные клавиши для выбора времени и температуры, пара для прибавления или убавления, а также кнопка включения.
Сам процесс взаимодействия с интерфейсом удобный и понятный. На касания клавиши реагируют точно. Есть звуковые уведомления.
На лицевой стороне у Starwind SFD6430 дверца с металлическими петлями. В центральной части прозрачное окошко, позволяющее контролировать процесс сушки.
Внутренняя камера из белого пластика. По боковым стенкам направляющие для поддонов. Комплектуется электросушка шестью сетчатыми поддонами.
Снизу дополнительный поддон без отверстий, в него могут стекать капли и их можно будет легко очистить без загрязнения самой камеры.
В тыльной части вентиляционные отверстия, за которым скрывается вентилятор, выпускная решетка на задней стенке.
Подключается к евророзетке с заземлением. Мощность 400 Вт.
Время регулируется в диапазоне от 1 до 8 часов. После завершения таймера издается звуковой сигнал. В процессе сушки можно добавлять или убавлять время шагом в 30 минут. Отдельно выставляется температура, минимальная – 35 градусов, максимальная – 70 градусов.
Для удобства начального освоения в комплектной инструкции есть рекомендации по температуре и примерному времени сушки. Также есть подсказки по подготовке различных типов продуктов для закладки в электросушку. Общий же набор рекомендаций схож для такого типа устройств.
Для сушки выбрали на панели управления Starwind SFD6430 температуру 55 градусов и время 8 часов.
После завершения перемещаем вяленые помидоры в банки. Мы добавили дополнительно зубчики чеснока. Замешиваем в небольшой кастрюле оливковое масло с солью и прованскими травами. Не доводя до кипения подогреваем.
Заливаем готовую смесь в банки с вялеными помидорами. Закрываем крышкой и можно оставить на 1 неделю для хорошего пропитывания помидоров. Получаются вкусными, содержимое банок съедается моментально.
Нарезаем. Раскладываем на поддонах. Тут выбрали температуру 60 градусов. Для получения оптимального результата сделали два последовательных запуска на 8 часов.
В таком состоянии яблоки могут храниться длительное время.
Раскладываем по поддонам. Ставим на 8 часов с температурой 55 градусов.
Чипсы получаются достаточно высушенными. Вкус за счет удаления влаги насыщенный. Подходят для полезного перекуса. С 2 яблок и 2 груш у нас получился большой пакет фруктовых чипсов.
В глубокой тарелке, залив теплую воду, растворяем соль со смесью трав и небольшое количество сахара. Оставляем замочиться в течение 2 часов. Переносим потом на бумажное полотенце.
Раскладываем на поддоне. Для подготовки выбрали 4 часа с температурой 60 градусов. Результат отличный, а действий для его достижения минимум.