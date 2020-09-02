Обзор Xiaomi Mi Air Purifier 3H (FJY4031GL). Очиститель воздуха с HEPA 360 и поддержкой Яндекс.Алиса

Качество вдыхаемого воздуха напрямую влияет на качество вдыхаемого воздуха. В условиях мегаполиса вопрос взвешенной пыли, выхлопных газов, пыльцы растений стоит актуальным. Плюс первая половина 2020 года внесла свои коррективы и заставила задуматься о своем здоровье самых закоренелых скептиков. Неудивительно, что актуальность очистителей воздуха за последнее время заметно возросла. Одним из интересных вариантов по соотношению качества технического исполнения и стоимости выступает Xiaomi Mi Air Purifier 3H.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

К моменту публикации его продажи уже стартовали официально в России. Напомним, наличие локальной поддержки позволяет использовать русскоязычное приложение и проводить интеграцию с голосовым помощником Яндекс.Алиса.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает само устройство с установленным фильтром, краткую инструкцию и сетевой кабель с евровилкой.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Внешний вид

Внешний вид лаконично. Гармонично впишется в разные типы интерьеров. Основу корпуса составляет белый пластик с матовым покрытием.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Закругленные боковые грани. Общие габариты составляют 240x520x240 мм. Вес 4.8 килограммов.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Верхняя крышка и большая часть площади боковых граней представляет собой перфорированную вентиляционную решетку.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

На тыльной стороне Xiaomi Mi Air Purifier 3H расположен лазерный сенсор, отслеживающий качество воздуха.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Здесь же съемная крышка, открывающая доступ к установленному за ней фильтру. Это HEPA 360, именно он стал ключевым отличием от прошлого поколения, заметно повысивший качество очистки воздуха.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Это цилиндрическая конструкция. Внешняя часть представляет собой сетку, задерживающую крупные загрязнения, такие как, шерсть животных. А внутренняя HEPA, отсеивающая 99.9% частиц. Дополнительно есть слой с угольным фильтром, улавливающим запахи и формальдегиды.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Устройство отслеживает срок службы фильтра при помощи RFID метки. Рассчитан он в среднем на 6 месяцев активной эксплуатации. В последующем можно будет купить сменный фильтр.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Контролировать рабочий статус можно с помощью круглого LED-дисплея. На него при старте выводится ресурс фильтра, температура в помещении и уровень загрязнения воздуха.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

В этой же зоне находится сенсорная кнопка, отвечающая за переключение режимов работы и включение системы.

Софт

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Xiaomi Mi Air Purifier 3H оснащен Wi-Fi модулем, позволяющим интегрировать его в локальную сеть и умный дом. Для взаимодействия используется приложение Mi Home. Проводится добавление с указанием данных домашней сети. Присваивается имя и комната для упрощения поиска.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

В главном окне выводится уровень загрязнения воздуха и его оценка. Температура и влажность. Четыре режима работы.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

В настройках можно просмотреть время до замены фильтра. Задать расписание работы. Выключить световые и звуковые уведомления. Активировать родительский контроль.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Яндекс.Алиса

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Мы также провели интеграцию в Яндекс с дальнейшим управлением с помощью голоса. После предоставления доступа к аккаунту в Mi Home выводится список совместимых устройств. По очистителю помимо кнопки включения есть данные по влажности и температуры.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Список команд управления ограничен включением или выключением. Данные по температуре и влажности на текущий момент голосом запросить возможности нет. Работает корректно, команды выполняет быстро.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Google.Home

Также провести интеграцию можно в Google.Home. Процесс добавления схож. После внесения размещается в комнате и присваивается имя. В списке отображается только иконкой, здесь же уже без данных по температуре.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

На текущий момент русский язык отключен в колонках Google. Управляется только на английском языке. Включение и выключение.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Тесты

Принцип работы Xiaomi Mi Air Purifier 3H заключается в прокачке воздуха через установленный фильтр. Попадает он через вентиляционные отверстия по периметру корпуса. Нагнетается с помощью вентилятора с обратным наклоном лопастей. За минуту прогоняет до 6330 литров воздуха. Очищенный воздух выходит через вентиляционную решетку на корпусе.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Мы в ходе тестов эксплуатировали его активно в течение нескольких недель. Место установки обычная городская квартира. В ходе работы в автоматическом режиме поддерживал уровень загрязнения в диапазоне от 1 до 5 мкг/м3. За это время было время с загрязнением воздуха пылью во время монтажа приточной вентиляции и искусственное загрязнение дымом во время готовки. С очисткой справляется корректно.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Помимо взвешенной пыли убирает неприятные запахи и формальдегиды, последние выделяет корпусная мебель. Будет полезен в помещениях с детьми и аллергиками.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Итоги по Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Золото. Выбор редакции MegaObzorОдним из весомых преимуществ Xiaomi Mi Air Purifier 3H относительно предложений конкурентов в России является стоимость как самого устройства, так и расходных материалов. С учетом отсутствия разницы между глобальной и локальной China версиями, рекомендуем обратить внимание на официальные каналы оградив себя от проблем с интеграциями и управлением в русскоязычном приложении. Сбоев и проблем в ходе тестов выявлено не было.
Xiaomi Mi Air Purifier 3H получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Air Purifier 3H
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