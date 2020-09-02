Обзор Xiaomi Mi Air Purifier 3H (FJY4031GL). Очиститель воздуха с HEPA 360 и поддержкой Яндекс.Алиса

Качество вдыхаемого воздуха напрямую влияет на качество вдыхаемого воздуха. В условиях мегаполиса вопрос взвешенной пыли, выхлопных газов, пыльцы растений стоит актуальным. Плюс первая половина 2020 года внесла свои коррективы и заставила задуматься о своем здоровье самых закоренелых скептиков. Неудивительно, что актуальность очистителей воздуха за последнее время заметно возросла. Одним из интересных вариантов по соотношению качества технического исполнения и стоимости выступает Xiaomi Mi Air Purifier 3H.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали официально в России. Напомним, наличие локальной поддержки позволяет использовать русскоязычное приложение и проводить интеграцию с голосовым помощником Яндекс.Алиса.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает само устройство с установленным фильтром, краткую инструкцию и сетевой кабель с евровилкой.

Внешний вид

Внешний вид лаконично. Гармонично впишется в разные типы интерьеров. Основу корпуса составляет белый пластик с матовым покрытием.

Закругленные боковые грани. Общие габариты составляют 240x520x240 мм. Вес 4.8 килограммов.

Верхняя крышка и большая часть площади боковых граней представляет собой перфорированную вентиляционную решетку.

На тыльной стороне Xiaomi Mi Air Purifier 3H расположен лазерный сенсор, отслеживающий качество воздуха.

Здесь же съемная крышка, открывающая доступ к установленному за ней фильтру. Это HEPA 360, именно он стал ключевым отличием от прошлого поколения, заметно повысивший качество очистки воздуха.

Это цилиндрическая конструкция. Внешняя часть представляет собой сетку, задерживающую крупные загрязнения, такие как, шерсть животных. А внутренняя HEPA, отсеивающая 99.9% частиц. Дополнительно есть слой с угольным фильтром, улавливающим запахи и формальдегиды.

Устройство отслеживает срок службы фильтра при помощи RFID метки. Рассчитан он в среднем на 6 месяцев активной эксплуатации. В последующем можно будет купить сменный фильтр.

Контролировать рабочий статус можно с помощью круглого LED-дисплея. На него при старте выводится ресурс фильтра, температура в помещении и уровень загрязнения воздуха.

Софт

В этой же зоне находится сенсорная кнопка, отвечающая за переключение режимов работы и включение системы.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H оснащен Wi-Fi модулем, позволяющим интегрировать его в локальную сеть и умный дом. Для взаимодействия используется приложение Mi Home. Проводится добавление с указанием данных домашней сети. Присваивается имя и комната для упрощения поиска.

В главном окне выводится уровень загрязнения воздуха и его оценка. Температура и влажность. Четыре режима работы.

В настройках можно просмотреть время до замены фильтра. Задать расписание работы. Выключить световые и звуковые уведомления. Активировать родительский контроль.

Яндекс.Алиса

Мы также провели интеграцию в Яндекс с дальнейшим управлением с помощью голоса. После предоставления доступа к аккаунту в Mi Home выводится список совместимых устройств. По очистителю помимо кнопки включения есть данные по влажности и температуры.

Список команд управления ограничен включением или выключением. Данные по температуре и влажности на текущий момент голосом запросить возможности нет. Работает корректно, команды выполняет быстро.

Google.Home

Также провести интеграцию можно в Google.Home. Процесс добавления схож. После внесения размещается в комнате и присваивается имя. В списке отображается только иконкой, здесь же уже без данных по температуре.

На текущий момент русский язык отключен в колонках Google. Управляется только на английском языке. Включение и выключение.

Тесты

Принцип работы Xiaomi Mi Air Purifier 3H заключается в прокачке воздуха через установленный фильтр. Попадает он через вентиляционные отверстия по периметру корпуса. Нагнетается с помощью вентилятора с обратным наклоном лопастей. За минуту прогоняет до 6330 литров воздуха. Очищенный воздух выходит через вентиляционную решетку на корпусе.

Мы в ходе тестов эксплуатировали его активно в течение нескольких недель. Место установки обычная городская квартира. В ходе работы в автоматическом режиме поддерживал уровень загрязнения в диапазоне от 1 до 5 мкг/м3. За это время было время с загрязнением воздуха пылью во время монтажа приточной вентиляции и искусственное загрязнение дымом во время готовки. С очисткой справляется корректно.

Помимо взвешенной пыли убирает неприятные запахи и формальдегиды, последние выделяет корпусная мебель. Будет полезен в помещениях с детьми и аллергиками.

Итоги по Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Одним из весомых преимуществ Xiaomi Mi Air Purifier 3H относительно предложений конкурентов в России является стоимость как самого устройства, так и расходных материалов. С учетом отсутствия разницы между глобальной и локальной China версиями, рекомендуем обратить внимание на официальные каналы оградив себя от проблем с интеграциями и управлением в русскоязычном приложении. Сбоев и проблем в ходе тестов выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".