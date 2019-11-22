Обзор iRobot Roomba s9+ и Braava jet m6. Роботы на страже чистоты квартиры

Уборка – это то дело, которое хочется передать кому-нибудь другому. Можно, конечно, воспользоваться услугами домработницы, но гораздо безопаснее (и дешевле) доверить свою квартиру роботам. Помимо всасывающего функционала, некоторые производители снабжают свои устройства возможностью делать влажную уборку, что немаловажно для создания чистоты в квартире.

Комплектация

К сожалению, большинство автоматизированных уборщиков пока нельзя считать истинно автономными, так как пользователю необходимо опорожнять пылесборники или смачивать тряпки вручную, но только не когда речь идет о продукции iRobot. Новая модель Roomba s9+ не только работает эффективнее аналогов, но и самостоятельно очищается, а полотер Braava jet m6 полностью автономно выполнит влажную уборку помещения. Сегодня мы проверим, смогут ли эти два робота самостоятельно справиться с наведением чистоты в квартире.

Roomba s9+ упакован в объемную квадратную коробку, большую часть внутреннего пространства которой занимает станция с функцией очистки Clean Base. В наборе также идет несколько запасных аксессуаров (мусорный пакет, HEPA-фильтр и боковая щетка), кабель питания длиной 1,65 м, инструкция и гарантийник. Интересный момент: здесь нет аппаратных «виртуальных стен» - ограничения роботу накладываются программно. Если ко каким-то причинам, вам не нужна функция самоочистки, то можно сэкономить, и приобрести модель Roomba s9.

Конструкция

Упаковка Braava jet m6 более скромная и содержит, помимо самого робота, зарядную базу с поддоном, куда будут стекать лишняя вода, кабель питания к ней длиной 1,45 м, набор салфеток для сухой и влажной уборки (2 многоразовые из микрофибры и 4 одноразовые), моющее средство и комплект документации.Roomba s9+ имеет D-образную форму, которая позволяет ему, с одной стороны, подбираться к мусору, расположенному вдоль плинтуса, а с другой – меньше застревать под мебелью. Корпус выполнен из черного пластика. Хотя размеры, по сравнению с предшествующей моделью Roomba i7+ стали меньше (32x31x9), вес подрос до 3,6 кг.

На переднюю плоскую грань установлен подвижный бампер, предотвращающий повреждение мебели, а с противоположной стороны расположены отверстия для выхода воздуха. Сверху по центру находится круглый пылесборник, закрытый крышкой медного цвета. Его объем всего 400 мл, но этого хватит на уборку квартиры, а после он автоматически очистится с помощью станции. HEPA-фильтр, установленный прямо внутри контейнера, улавливает мельчайшие частицы пыли, клещей и микробов, не позволяя им вновь вернуться в воздух.

По периметру крышки установлено светодиодное кольцо, по цвету которого можно определить состояние робота: белый – во время уборки, синий – возвращаясь на базу и красный – если возникли проблемы. Три кнопки управления («Clean», «Spot» и «Home») расположили на одном из углов. Недалеко от них находится ИК датчик, а сзади – камера, с помощью которых, робот ориентируется в пространстве.

Снизу, вдоль прямого края расположена турбощетка, состоящая из двух резиновых валиков, вращающихся навстречу друг другу. Именно благодаря им, Roomba s9+ так эффективно справляет со своей задачей, собирая как мелкие частицы, так и более крупный мусор. Внутри находится специальный акустический сенсор, анализирующий загрязнения, и если они значительные, то робот пройдет по загрязненному участку еще раз. На углу расположена вращающаяся щетка с 5 кисточками. Она подгоняет мусор из углов к валикам.

Благодаря колесам с грунтозацепами и большому ходу подвески, пылесос легко преодолевает пороги и забирается на ковры. Сзади расположена еще одна точка опоры в виде небольшого ролика. По центру разместилось отверстие с мембраной, именно через него происходит удаление мусора в базу, а рядом – контактные площадки. По всему периметру установлены датчики, помогающие Roomba s9+ воспринимать перепад высот.

Braava jet m6 имеет белый квадратный корпус размерами 27x25x9 см и весом 2,2 кг. В центре расположена похожая круглая крышка, вот только под ней скрывается не пылесборник, а контейнер для воды объемом 385 мл. Остальные элементы так же знакомы: камера, датчик ориентации и три клавиши управления.

Спереди находится подпружиненный бампер, по центру которого расположено сопло для разбрызгивания воды. Вместо турбощетки, снизу размещены пазы для установки насадки, а специальный датчик распознает ее тип, и выбирает соответствующую программу уборки. Передвигается робот на двух колесах. Они не такие мощные, как у Roomba, да и ход подвески будет поменьше, впрочем, этого хватит, чтобы переехать порожек, а на ковры Braava забираться не нужно. Сзади расположены контакты, а по периметру расположены датчики, позволяющие роботу не падать с лестницы и не влезать на ковры.

Зарядные станции у обоих роботов сильно отличаются. У Roomba s9+ это большая L-образная база, достаточно устойчивая и массивная, чтобы робот во время парковки ее не сдвинул.

Внутрь, через откидную крышку, устанавливается тряпичный пакет, который будет заполняться мусором из пылесборника. Для двухкомнатной квартиры, его хватает на 2-3 месяца. База у Braava значительно компактнее, а площадка, на которой располагается полотер, отсоединяется для удобства очистки.

Управление

Взаимодействовать с роботами можно как вручную, так и с помощью приложения iRobot (есть версии для Android и iOS). Я использую ручное управление, когда необходимо очистить локальный участок: приношу робота к загрязнению, нажимаю клавишу «Spot», и уборщик начинает двигаться по спирали, пока не опишет круг, радиусом 1 м. Клавиши «Home» и «Clean», посылают робота, соответственно, либо на станцию, либо убираться. Я пользуюсь ими, только если они где-то застрянут, поскольку гораздо удобнее управлять ими через приложение.

Для начала, нужно «познакомить» роботов со смартфоном: зажимаем клавиши «Home» и «Spot» и следуем подсказкам на экране. Конфигурирование занимает несколько минут, после чего робот на русском языке сообщает, что полностью готов к работе. Оба пылесоса используют систему навигации vSLAM. Суть ее заключается в том, что в процессе уборки строится виртуальная карта помещения, которая облегчают ориентацию в пространстве. Затем пользователь может разбить ее на комнаты, чтобы впоследствии выполнять целевую уборку, а также назначить «виртуальные стены», просто нарисовав их пальцем. Карта строится, в среднем, за три прохода, можно также принудительно запустить обучение робота без уборки.

Самый полезный, на мой взгляд, функционал – настройка уборки по расписанию: просто выбираем какие комнаты, по каким дням и в какое время нужно убирать. Удобно запланировать уборку на то время, пока находишься на работе. Как только процесс заканчивается, на телефон приходит уведомление.

К сожалению, в таком режиме приходится настраивать роботов по отдельности, а вот если нажать клавишу «Clean» на главном экране, то приложение предложит выполнить влажную уборку, используя Braava, сразу после того, как Roomba завершит сухую. Взаимодействовать можно и с помощью голосовых команд Google Home или Amazon Alexa. Для начала уборки нужно всего лишь сказать «Braava, вымой в спальне». Приложение поддерживает сервис IFTTT, где можно писать роботам небольшие программы.

Эксплуатация

Приложение позволяет настроить параметры уборки: тщательная или тихая, количество проходов, объем распыляемой жидкости и так далее. Ведется статистика сколько времени затратили роботы на каждую уборку, и какую площадь очистили. В разделе помощи мониторится заполнение контейнера, время чистки деталей и замены щеток. Если робот где-то застрял, и вы не смогли его найти, то по нажатию специальной кнопки, он начнет подавать звуковые сигналы о помощи.Перед началом уборки роботы должны быть заряжены (требуется около 2 часов на каждый). Далее, выбираем, какой тип уборки будет делать Braava jet m6, и закрепляем соответствующую салфетку. Во время сухой он не будет распылять воду, а мусор собирается за счет электростатики, но в нашем случае, ее гораздо эффективнее выполнит Roomba. Поэтому наполняем контейнер Braava водой с комплектным средством для мытья, которое помогает справляться с въевшимися загрязнениями и дает приятную отдушку. Закрываем бачок пробкой и ставим его на место. Теперь можно запускать уборку.

Roomba старается действовать последовательно: сначала полностью в одной комнате, затем – в другой. До тех пор, пока карта не была построена, он тратил на полную уборку квартиры около часа, после – всего 40 минут. Для очистки 1 кв. м, ему требуется примерно 1 минута 40 с. Аккумулятора хватает на 2 часа работы, и если за это время робот не успеет закончить, то вернется на базу, восстановит заряд и продолжит. Такая функция есть и у Braava.

В iRobot уверяет, что мощность всасывания выросла, по сравнению с прошлой моделью, в 40 раз. Признаться, я в это слабо верю, но убирается Roomba действительно тщательно, не оставляя шансов пыли, крошкам, шерсти и прочему мелкому сору, по крайней мере, на гладкой поверхности. Уровень создаваемого шума не слишком приятный, но вполне терпимый (около 50 дБ). Как только пылесос заезжает на ковровое покрытие, сила всасывания и шум заметно возрастают (до 60 дБ). Это позволяет роботу втягивать грязь из самой глубины ворса. Не буду лгать, что он удалит всю грязь за один проход, но, по крайней мере, будет не менее эффективен, чем традиционный пылесос. Робот справится с любыми коврами, длина ворса которых не превышает 25 мм. К сожалению, есть проблема с маленькими половиками: во время уборки, Roomba может начать таскать их по всей квартире. Препятствия аккуратно объезжаются, но мусор в непосредственной близости от них так же удаляется хорошо.

После завершения уборки, Roomba возвращается на станцию, где происходит удаление из пылесборника мусора. Этот процесс хоть и занимает несколько секунд, но довольно громкий (65 дБ). Ежемесячно следует протирать корпус, промывать контейнер и вытряхивать пыль из фильтра, каждый год нужно заменять вращающуюся щетку и фильтр, а каждые два года придется менять валики.

Теперь в бой вступает Braava jet m6. Мойщик находит прямой участок, распыляет впереди немного жидкости, проезжает по лужице, останавливается, сдает немного назад, снова распыляет воду и так далее. Встречая на пути препятствие, он его объезжает, опять ищет прямой участок и все повторяется. Полотер не станет форсировать ковер, а вот с порожками делает это легко. Батареи хватает примерно на 90 минут, а на обработку 1 кв. м пола затрачивается, в среднем, 3 минуты. Работает робот практически беззвучно: лишь во время разбрызгивания воды слышится небольшое жужжание.

Справляется Braava со своими обязанностями тоже весьма успешно: пролитое кофе, следы от обуви, присохшая грязь не являются проблемой для него, и только особо сложные загрязнения, вроде засохшего сладкого соуса или краски, вызовут проблемы. Почему-то инженеры решили отказаться в этой модели от вибрации, хотя это сделало бы уборку еще более эффективной. После работы Braava, пол остается слегка влажными, даря ощущение свежести. Примерно каждые три уборки следует заливать воду в контейнер, а также делать замену одноразовых насадок или стирать многоразовые.

Выводы

По моему мнению, Roomba s9+ является лучшим роботом для сухой уборки. Он эффективно собирает мусор на полу, ковре и возле стен, уверенно ориентируется и практически не привлекает внимания владельца. Braava jet m6 оказался не столь самостоятелен и требует внимания каждую неделю. При этом, полотер хорошо дополняет Roomba, удаляя засохшую грязь и освежая помещение. Тандем подкрепляет единое удобное приложение с богатым функционалом, позволяющее запускать уборку по расписанию. В итоге, мне удалось полностью переложить эту деятельность на роботов: возвращаюсь я теперь всегда в чистую квартиру, а освободившееся время трачу на свои дела. Пара Roomba s9+ и Braava jet m6 – лучший выбор для автоматической уборки.

Автор: Артем Костенко