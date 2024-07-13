Недавно компания HUAWEI представила обновление одного из самых доступных планшетов фирменной серии MatePad — SE 11”. Это сравнительно небольшой планшет, на котором можно посмотреть фильмы, порисовать и даже немного поиграть. Решили посмотреть на него и сравнить с iPad 10-го поколения (2022 года) — самым доступным “яблочным” таблетом.

Комплектация

Планшет поставляется в обычной картонной коробке, всё-таки класс не тот, чтобы радовать дизайнерскими изысками в экстерьере. Главное, что внутри есть всё самое нужное и ценное: устройство, зарядный блок на 22,5 Вт, кабель, стилус и документация.Наличие стилуса в комплекте заметно выделяет HUAWEI MatePad SE 11” на фоне базового iPad для которого Pencil нужно докупать отдельно за 8-10 тысяч рублей в магазине или на маркетплейсе.

Внешний вид

Кому-то внешность новинки может показаться скучной, я же считаю планшет выглядит современно. Экстерьер MatePad SE 11” сложно назвать уникальным, всё выглядит плюс-минус, как у конкурентов.

Корпус выполнен из металла неплохого качества — пальцами не прогибается, а при попытке скрутить не ломается. Толщина, как у современных смартфонов, даже меньше — всего 6,9 мм. Это положительно сказывается на удобстве использования: в руках лежит приятно, а в рюкзаке занимает место меньше, чем тетрадь с конспектами.

В теории планшет ориентирован на студентов и школьников, о чем говорит невысокая цена. И вот для них может оказаться минусом отсутствие слота под SIM — для выхода в интернет придется раздавать Wi-Fi со смартфона, либо подключаться к Сети учебного заведения. Впрочем, существенным недостатком это назвать сложно: все заметки и записи в Word можно синхронизировать дома.Слота под microSD также нет, придется довольствоваться стандартными 128 ГБ из которых свободно … ГБ — для фильмов в Full HD будет достаточно.

Зато стоит похвалить звук. За него отвечают четыре динамика, по два слева и справа. Планшет играет громко и качественно: отчетливо слышны басы и средние частоты, высоких немного не хватает, но для устройства такого уровня это всё равно неожиданно круто. С такими динамиками можно и фильм посмотреть, и музыку послушать.

Сравнивая HUAWEI MatePad SE 11” с iPad 10-го поколения нельзя сказать, что он проигрывает iPad. Рамки экрана уже, корпус немного тоньше и легче, а качество звука сопоставимого уровня, может даже и лучше. Последнее — вопрос вкусовых предпочтений.

Экран

Дисплей нового HUAWEI MatePad SE 11”, как следует из названия, имеет диагональ 11 дюймов, представленные IPS матрицей разрешением Full HD+. Яркость экрана достигает 400 нит, а частота обновления составляет 60 Гц.

Теперь объясняем простым человеческим языком: IPS — матрица среднего уровня, которая сочетает в себе хорошую яркость, неплохую глубину цвета и нормальные углы обзора.На планшете отчетливо видно изображение, если сидеть с ним под зонтиком на летней веранде или пляже, а также днем в помещении с естественным светом. В таких условиях матрица не слепнет и мало бликует, само собой для просмотра фильмов солнечным днем она малопригодна, так как запаса яркости не хватает. Full HD+ разрешения при такой диагонали достаточно — отдельные пиксели видны только при ближайшем рассмотрении, что в случае планшета мало применимо. Как никак это не смартфон, который нередко держат на расстоянии 30 см от глаз.

По современным меркам частота 60 Гц выглядит не очень привлекательно, тогда как на практике ее достаточно. Пролистывания меню или статьи на сайте не приносит дискомфорт глазам, а при просмотре фильмов и видео такой частоты обновления достаточно для плавного отображения картинки. Тем более видео с частотой выше 60 FPS вы редко найдете в интернете, особенно среди крупных блогеров.

Цветовая температура отлично настроена с завода: белая страница документа в Word выглядит естественно и не уходит в синие тона, что редко встретишь на рынке недорогих планшетов.

Эффективная площадь фронтальной части составляет 84,9%, что на 4,4% выше, чем у iPad 10-го поколения. Да и в целом за исключением яркости экран HUAWEI MatePad SE 11” превосходит iPad. Рамки тоньше, качество цветопередачи схожее, к тому же у HUAWEI нет воздушной прослойки между матрицей, что в 2024 году выглядит сомнительным решением.

Железо

От нового MatePad SE 11” не стоит ожидать рекордной производительность и заоблачных результатов в синтетических тестах Geekbench 6 и AnTuTu. Планшет обеспечивает достаточную мощность для плавной работы интерфейса и программ. За это отвечают 8-ядерный Kirin 710A и 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, в зависимости от модификации.

Рекомендуем рассматривать для покупки модификацию с большим объемом ОЗУ, так как фирменная HarmonyOS хоть и симпатичная и оптимизированная, но прожорливая и с легкостью забирает 2,5-3 ГБ оперативки. Впрочем, свободного пространства хватает для параллельной работы в Word, Chrome и Telegram.

И даже для игр, хоть и простеньких, по типу Gardenscapes, Blockudoku и других 2D проектов. На фоне не самого производительного чипа Kirin процессор Apple A14 Bionic выглядит лучше. Он мощнее, а значит способен запускать более требовательные игры и программы. В остальном мощности HUAWEI MatePad SE 11” достаточно, если не нагружать планшет чем-то тяжелым.

Камера

Если сравнивать камеру новинки с современным смартфоном аналогичной стоимости, то она ожидаемо проигрывает. Однако по меркам планшета обеспечивает неплохие кадры в условиях дневного освещения.

Оцифровать документ и подписать его стилусом M-Pencil, сфотографировать закат или зевающего кота — 8 МП для этого вполне достаточно. Да и видео снять в Full HD 30 FPS с тем же самым котом тоже можно.Фронтальная камера на 5 МП нормально справляется со съемкой при хорошем освещении — созвониться с бабушкой или родителями можно без заметного цифрового шума.

Батарея

В это же время обе камеры iPad 10-го поколения оставляют HUAWEI MatePad SE 11” позади, что ожидаемо. Качество съемки выше, а сценариев использования за счет более светосильной оптики и 12 МП матрицы больше.Планшет оснащен аккумулятором емкостью 7700 мАч, что типично для планшетов такой категории. Вкупе с хорошей оптимизацией ОС, такая батарея обеспечивает высокую автономность. При использовании на средней яркости в режиме просмотра сериалов на КиноПоиске батареи хватает на 15,5 часов работы — этого будет достаточно и любителям киноманам, кто предпочитает провести весь выходной в постели за просмотров любимого сериала, и почитать книгу.Скорость зарядки при этом невысокая: от комплектного адаптера MatePad SE 11” заряжается за 2 часа. Учитывая, что устройство разряжается крайне долго, можно поставить планшет на ночь на зарядку, проснуться со 100% и продолжить просмотр сериала.Несмотря на схожую емкость аккумулятора в iPad 10-го поколения, он работает ощутимо меньше при аналогичном сценарии использования — 10 часов видео против 15 часов.

Итоги

При цене в 2,5 раза ниже относительно iPad 10-го поколения компания HUAWEI предлагает MatePad SE 11” — более сбалансированное устройство. На фоне низкой стоимости он выглядит более выгодным предложением, если отбросить вопрос ОС, более высокой мощности процессора и яркости экрана. Это устройство для тех, кому нужен прикроватный планшет для просмотра фильмов, сериалов, чтения книг, сайтов, простеньких игр, рисования или учебы.