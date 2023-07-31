3D-принтер Xiaomi Mijia оценен в 235 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент 3D-принтеров моделью Mijia, которая оценена в рамках краудфандинговой кампании в 235 долларов. Новинка характеризуется габаритами 265:265:417 мм, массой 8,5 кг, простым управлением, использованием искусственного интеллекта для интеллектуальной настройки характеристик, легкозаменяемым картриджем с печатным материалом, одним комплектным картриджем, однолинейной направляющей по оси Z, кастомным производительным мотором, собственной библиотекой моделей и возможностью загрузки моделей. Более подробные параметры станут известны 2 августа.