Обзор Bambu Lab A2L Combo: зачем что-то покупать, если это можно напечатать?

Bambu Lab A2L Combo стал нашим первым полноценным знакомством с домашней 3D-печатью. Изначально к самой идее мы относились довольно скептически. Большинство пластиковых вещей сегодня можно за пару минут найти на маркетплейсе — зачем покупать отдельное устройство, искать модели и ждать несколько часов, пока оно что-то напечатает?

За месяц с A2L нам хотелось понять не только сам принтер, но и то, насколько жизнеспособна домашняя 3D-печать для обычного пользователя без опыта. Насколько сложно начать, много ли времени придется потратить на настройку и найдется ли устройству применение после первых фигурок и тестового кораблика.

Начнем с распаковки и нашего первого запуска.

Комплектация и сборка

Bambu Lab A2L Combo приезжает в крупной картонной коробке и требует первоначальной сборки. Полностью разбирать механику и собирать принтер по винтику не придется: основные узлы уже подготовлены производителем, но часть элементов нужно установить и соединить самостоятельно.

В коробке есть бумажная инструкция. Дополнительно можно отсканировать QR-код и открыть более подробное руководство с пошаговым описанием сборки. Мы ориентировались именно на него. Последовательно закрепили необходимые элементы, подключили кабели — ничего особенно сложного на этом этапе не возникло.

Версия с приставкой Combo отличается наличием AMS Lite — системы автоматической подачи материала на четыре катушки. Сам A2L продается и отдельно, но у нас на тесте был именно комплект с AMS Lite. Официально для A2L заявлен рабочий объем 330 × 320 × 325 мм, максимальная температура сопла 300 °C и стола 80 °C. Максимальная скорость перемещения при печати достигает 500 мм/с.

Также в нашем случае вместе с принтером приеххал набор с Cutting Module. С помощью него A2L можно использовать не только как 3D-принтер, но и как режущий плоттер. Предусмотрен и сменный инструмент для рисования ручкой или маркером. До этих режимов мы доберемся позже.

Если раньше с 3D-печатью не сталкивались, уже на этапе распаковки появляется незнакомое слово — филамент. Это расходный материал для принтера: длинная пластиковая нить, намотанная на катушку. Устройство постепенно разматывает ее, подает в печатающую головку, нагревает до нужной температуры и слой за слоем формирует объект.

Большую часть времени мы использовали обычный PLA. Это один из самых распространенных и простых в освоении материалов, поэтому для первого знакомства он подходит хорошо. Сам A2L рассчитан на PLA, PETG и другие материалы, которым не требуется закрытая высокотемпературная камера.

Конструкция

Bambu Lab A2L — 3D-принтер открытого типа. Корпуса, полностью закрывающего область печати, здесь нет: механика остается на виду. Во время работы хорошо видно, как перемещаются печатающая головка и платформа, а модель постепенно растет слой за слоем.

Принтер довольно крупный. Габариты корпуса составляют 544 × 529 × 505 мм, вес — 12,8 кг. И это еще без учета AMS Lite и запаса пространства для свободного движения платформы. Место для A2L лучше подобрать заранее.

Зато рабочая область составляет 330 × 320 × 325 мм. На ней помещаются достаточно крупные предметы, которые не придется делить на несколько частей, либо сразу несколько небольших моделей.

Печатная поверхность съемная и удерживается магнитами. После завершения работы пластину можно снять и слегка согнуть — в большинстве наших проектов этого хватало, чтобы модель отделилась без дополнительных манипуляций.

Для управления на корпусе установлен сенсорный экран. С него можно запускать локальные задания, работать с филаментом, проводить калибровку и менять основные параметры. Угол наклона экрана регулируется, поэтому пользоваться им удобно при разных вариантах размещения принтера.

Файлы хранятся на карте microSD. На ней уже есть несколько моделей, с которых можно начать еще до знакомства с MakerWorld и подготовки собственных проектов.

О вибрациях до знакомства с 3D-печатью мы вообще не задумывались. Во время работы головка и тяжелая печатная платформа быстро меняют направление движения, а принтер передает часть этих колебаний поверхности, на которой стоит. Если мебель недостаточно жесткая, вибрации потенциально могут сказаться и на стенках модели.

В A2L используется адаптивная многоточечная компенсация вибраций, а в раме установлены два физических демпфера для гашения резонансов. Система учитывает и изменение нагрузки по мере того, как модель на платформе становится тяжелее.

У нас была хорошая возможность проверить эту часть автоматики. A2L стоял на металлическом стеллаже, который сложно назвать абсолютно неподвижным. Во время быстрых перемещений конструкцию действительно слегка потряхивало.

После правильной калибровки стенки моделей при этом оставались ровными, заметного ухудшения качества мы не получили. Специально ставить 3D-принтер на шаткую мебель, конечно, не стоит, но к нашему неидеальному стеллажу A2L оказался довольно терпим.

Автоматики здесь вообще заметно больше, чем можно предположить по внешне простой конструкции. Производитель использует сервопривод экструдера с замкнутым контуром управления, автоматическую калибровку динамики потока и системы контроля проблем с подачей материала. Есть и отдельное аппаратное обнаружение скопления пластика возле сопла.

Большая часть этих систем не требует внимания пользователя. Для первого 3D-принтера это особенно удобно: можно заниматься самой печатью, а не сначала несколько недель изучать обслуживание устройства.

Первичная настройка и калибровка

После сборки начинается программная настройка. При первом включении A2L предлагает выбрать регион, подключиться к Wi-Fi, установить Bambu Handy, связать принтер с учетной записью и запустить первоначальную калибровку.

Процесс несложный, но последний пункт лучше не пропускать. Это мы выяснили уже на собственном опыте.

При первом запуске решили сэкономить время и калибровку пропустили. A2L не отказался работать: модель отправилась на печать, пластик подавался, никаких очевидных сообщений об ошибках не появилось.

Качество оказалось заметно хуже ожидаемого.

Новичку причина такого результата вообще не очевидна. Смотришь на не очень аккуратную модель и не понимаешь, виноваты материал, температура, скорость, положение детали, сам файл или еще какой-нибудь параметр, о существовании которого пока даже не знаешь.

Найти в меню тот самый первоначальный сценарий калибровки, который мы пропустили, тоже оказалось не так просто. В итоге быстрее было сбросить A2L до заводских настроек и пройти первый запуск заново, уже без экспериментов.

После полной автоматической калибровки разница была заметна сразу.

Так что на первых этапах автоматике Bambu Lab лучше не мешать.

Принтер сам выполняет набор проверок и калибровок, включая компенсацию вибраций и настройку параметров подачи материала. В официальных материалах Bambu Lab отдельно заявлены автоматическая калибровка динамики потока перед заданиями и адаптивная компенсация вибраций.

Более опытный пользователь постепенно может разбираться в параметрах и менять их вручную. Нам на старте гораздо лучше подошла схема «сначала штатные профили и автоматика, потом эксперименты».

Для человека без опыта это существенная часть впечатлений от A2L. Большую часть технической рутины принтер готов взять на себя, и для получения первых нормальных моделей не приходится сначала осваивать тонкую ручную настройку.

Bambu Handy, MakerWorld и Bambu Studio

После успешного запуска возникает другой вопрос: а что вообще теперь печатать?

До знакомства с экосистемой Bambu Lab мы представляли процесс примерно так: искать файлы по разным сайтам, разбираться в их совместимости, скачивать модели и отдельно готовить каждую под конкретный принтер.

Здесь значительная часть этой работы уже встроена в общую экосистему.

Самый простой вариант — приложение Bambu Handy для Android и iOS. Через него можно управлять принтером, следить за печатью и работать с MakerWorld.

MakerWorld — площадка, куда пользователи загружают свои проекты. Вместе с 3D-моделью часто доступны и готовые профили печати. Подходящий проект можно найти на телефоне и оттуда же отправить на совместимый принтер. Bambu Lab как раз строит MakerWorld вокруг максимально простого сценария запуска готовых моделей.

По ощущениям MakerWorld больше напоминает рекомендательную ленту с контентом, чем каталог технических файлов.

Листаешь модели, открываешь понравившиеся, добавляешь что-то в избранное. Довольно быстро вопрос «что печатать?» сменяется другим: сохраненных проектов уже намного больше, чем времени на них.

И речь далеко не только о фигурках. В MakerWorld есть органайзеры, держатели, инструменты, элементы мебели, аксессуары для техники, игрушки, декор, запчасти и множество очень специфичных вещей, до которых самостоятельно можно было бы просто не додуматься.

Для новичка это заметно снижает порог входа. Чтобы начать пользоваться 3D-принтером, сначала учиться моделированию не требуется. Можно брать чужие готовые проекты и разбираться с остальным уже по ходу.

Второй способ работы с A2L — Bambu Studio на компьютере. Это заметно более серьезный инструмент.

В программе модель можно расположить на печатной платформе, изменить ее размер, выбрать материал, высоту слоя, количество стенок и заполнение, добавить поддержки, назначить цвета и настроить множество других параметров.

Затем Bambu Studio нарезает объект на слои, показывает примерное время печати и расход материала. Готовое задание отправляется на A2L прямо по сети.

На старте глубоко разбираться во всем этом необязательно. Большинство готовых проектов мы печатали с подготовленными профилями.

Потом все равно начинаешь лезть в настройки. Сначала хочется немного увеличить модель. Потом изменить заполнение. Через какое-то время становится понятнее, зачем одной детали нужны поддержки, а другую лучше развернуть на платформе.

Следующий этап — сделать что-то уже под собственную задачу.

У нас таким проектом стала обычная полка для ванной. Но до нее мы дошли не сразу.

Печать

Одни из первых полезных вещей, которые мы напечатали на новом 3D-принтере, оказались аксессуарами для самого принтера.

На карте памяти уже есть простые проекты для первого запуска. Среди них — небольшие пластиковые фиксаторы в форме звездочек. Они объединяют PTFE-трубки, по которым AMS Lite подает филамент к печатающей головке, и помогают аккуратнее организовать всю конструкцию. Деталь элементарная, но полезная с первого дня.

Разумеется, напечатали и знаменитый Benchy — небольшой пластиковый кораблик, давно ставший практически неофициальным символом 3D-печати.

Его используют в том числе для быстрой оценки качества принтера. Корпус, небольшие окна, изгибы, мосты и другие элементы позволяют на одной маленькой модели увидеть сразу несколько потенциальных проблем печати.

Одним корабликом дело не ограничилось.

Еще одна полезная модель — скребок для печатной платформы. Металлическое лезвие было в комплекте, а пластиковый держатель мы напечатали самостоятельно. Получился готовый инструмент, которым удобно поддевать особенно прочно приставшие детали.

Следом появился контейнер для пластиковых отходов.

Во время смены филамента принтер очищает сопло и сбрасывает сбоку небольшой кусочек расплавленного пластика. В англоязычном сообществе за этим процессом давно закрепилось шуточное название pooping.

Большого штатного контейнера для таких отходов рядом с принтером нет. Если ничего не поставить, разноцветные кусочки постепенно собираются возле A2L.

Решение нашлось в MakerWorld — большой пластиковый лоток около места сброса. После установки весь пластик попадал внутрь. Туда же мы складывали элементы поддержек, снятые с готовых моделей.

Другая доработка касалась AMS Lite.

Штатно система с четырьмя катушками располагается рядом с принтером и занимает отдельное место. A2L и без нее немаленький, так что вся конструкция выходит довольно широкой.

В сообществе есть альтернативные крепления для установки AMS Lite над принтером. Один из таких вариантов мы и напечатали. Система подачи переехала наверх, на стеллаже освободилось место, да и вся установка субъективно стала выглядеть аккуратнее.

Тут быстро привыкаешь к одной особенности 3D-печати: если что-то в организации самого принтера неудобно, сначала идешь смотреть, не придумал ли уже кто-нибудь подходящую деталь для печати.

После аксессуаров для A2L началась обычная фаза «напечатать что-нибудь просто потому, что можем».

Сделали небольшую модель машинки, игрушку для кота, держатель под смартфон и еще несколько проектов из MakerWorld.

Втянуться в сам процесс оказалось очень легко. Выбираешь цифровую модель, отправляешь ее на принтер, а спустя несколько часов получаешь физический предмет. Даже если модель разработал другой человек, воспринимается это совсем иначе, чем очередная коробка из пункта выдачи.

Именно процесс создания вещи оказался одной из самых интересных сторон 3D-печати. Постепенно принтер начал восприниматься уже не только как техника, а как отдельное хобби.

Затем проекты стали более практичными.

Мы напечатали емкость для таблеток посудомоечной машины. Потом появился органайзер для обычных пластиковых пакетов, которые остаются после доставок и повторно используются для мусора.

Еще одним экспериментом стала мойка для ягод и овощей — конструкция, в которой поток воды закручивает содержимое и помогает смывать мелкие загрязнения.

Тут выясняется важная особенность домашней 3D-печати: быстро получается далеко не всегда.

Небольшие детали действительно можно сделать относительно быстро, а крупная бытовая вещь легко занимает много часов. Например, емкость для таблеток посудомоечной машины печаталась у нас около 12 часов.

Звучит долго, но все это время стоять рядом с A2L не нужно. Мы запускали задание и занимались своими делами, время от времени проверяя процесс через приложение.

Большая рабочая зона здесь оказалась полезной не только на бумаге. Объем 330 × 320 × 325 мм позволяет печатать крупные бытовые изделия целиком, не деля их на части только из-за размеров платформы. На столе также можно разместить сразу несколько небольших деталей.

После нормальной первоначальной калибровки большинство моделей из PLA на стандартных профилях у нас получалось аккуратными с первой попытки.

Слои укладывались ровно, небольшие элементы сохранялись, а для обычных функциональных вещей такого качества хватало с запасом. И все это — на том самом не слишком жестком металлическом стеллаже.

Ограничения FDM-печати, конечно, никуда не исчезают. Поверхность остается слоистой, сложным нависающим элементам нужны поддержки, а результат зависит от материала, ориентации модели и выбранных настроек.

Зато новичку не требуется сначала неделю вручную калибровать принтер, чтобы получить первую нормальную пластиковую деталь.

Еще одной полезной бытовой моделью стал выдавливатель для зубной пасты. Конструкция собирается из нескольких напечатанных деталей: край тюбика фиксируется внутри, после чего его можно постепенно скручивать и выдавливать остатки содержимого.

Штука простая, но практичная: пасту не приходится вручную выдавливать из уже почти пустого и смятого тюбика. Причем использовать такую конструкцию можно не только с зубной пастой, но и с другими средствами в мягких тюбиках подходящего размера.

Полка для шкафа по собственному проекту

Самый показательный проект появился уже после того, как первый интерес к готовым моделям немного прошел. В ванной у нас есть шкаф-пенал. Внутри лежал фен, но отдельного места для него не было: он занимал часть полки и мешал нормально организовать остальные вещи.

Можно было искать дополнительную полку на маркетплейсах. Или взять дерево, что-то пилить, сверлить и придумывать крепление, н о рядом уже стоял 3D-принтер.

Мы сняли размеры свободного пространства в шкафу и решили сделать полку самостоятельно. Геометрия простая, поэтому серьезная CAD-система не понадобилась. В Bambu Studio можно работать с базовыми примитивами: задали нужные размеры, подобрали толщину, количество стенок и заполнение так, чтобы конструкция оставалась достаточно легкой и выдерживала фен.

После этого отправили модель на печать. Получилась полка ровно тех размеров, которые нужны нашему шкафу. Ничего подпиливать или подгонять после печати не пришлось.

Технически это далеко не самая эффектная вещь, которую можно сделать на A2L. Обычный пластиковый прямоугольник.

Но именно он лучше большинства красивых фигурок показал нам, зачем дома вообще может понадобиться 3D-принтер.

Стандартный держатель для телефона часто действительно проще купить за несколько сотен рублей. Совсем другая ситуация — когда нужна деталь конкретного размера под определенный шкаф, крепление или предмет.

Тогда не приходится искать товар, который хотя бы приблизительно подойдет. Можно сразу сделать нужную вещь под конкретную задачу.

С освоением моделирования таких сценариев становится заметно больше.

Многоцветная печать

AMS Lite в версии Combo позволяет одновременно установить четыре катушки филамента. Помимо автоматической подачи материала, система дает возможность печатать модели сразу несколькими цветами.

Для пользователя процесс довольно простой. В подготовленном проекте назначаем нужные цвета, устанавливаем соответствующие катушки и запускаем печать.

Дальше A2L переключает филамент самостоятельно: один материал выгружается, другой подается в печатающую головку, сопло очищается от предыдущего цвета, и печать продолжается.

Стоять возле устройства и вручную менять катушку на определенном слое не нужно.

Плата за такую автоматизацию — дополнительное время. Если цвета часто чередуются, принтеру приходится выполнять много переключений, поэтому многоцветная модель может печататься заметно дольше одноцветной. На очистку сопла также уходит некоторое количество пластика.

В нашем случае количество отходов большой проблемой не стало. Гораздо заметнее именно увеличение времени печати.

Само переключение между цветами при этом организовано удобно: настроил проект, установил катушки — дальше принтер занимается процессом сам.

Cutting Module

После обычной 3D-печати мы перешли к одной из наиболее необычных возможностей A2L.

Конструкция предусматривает установку Cutting Module, после чего тот же аппарат можно использовать как режущий плоттер. Поддержку blade cutting и pen plotting Bambu Lab заявляет для A2L официально.

Для такой работы используется отдельная плоская платформа с липкой поверхностью. На ней фиксируется бумага, картон или другой совместимый материал, чтобы заготовка не смещалась во время движения инструмента.

Подготовка выполняется уже не в обычном режиме Bambu Studio, а через инструменты Bambu Lab для 2D-проектов.

Логика здесь другая. Вместо объемной модели используется плоское изображение: можно открыть готовый проект, импортировать собственную векторную графику, расположить элементы на рабочей области и отправить их на обработку.

Первым экспериментом стала простая открытка из картона.

Для знакомства с режимом этого вполне хватило. До этого A2L слой за слоем формировал пластиковые детали, а после замены инструмента та же механика начала вырезать заданные контуры из листового материала.

В 2026 году Bambu Lab продолжает расширять этот режим программно. Например, в свежей прошивке для A2L появилась функция Print-Then-Cut: сначала можно напечатать плоское изображение на бумаге, затем распознать его контур камерой смартфона и вырезать по краю с помощью Cutter Module.

Если A2L покупается прежде всего ради 3D-печати, Cutting Module вряд ли станет основным инструментом. Для открыток и других творческих проектов это любопытное дополнение.

Рисование

На том же модульном креплении можно использовать инструмент для рисования.

Вместо режущего лезвия устанавливается держатель с ручкой или маркером, после чего A2L работает как плоттер и переносит подготовленный векторный рисунок на бумагу. Поддержку Pen Plotting производитель также указывает среди штатных возможностей платформы.

Получается довольно необычное сочетание режимов в одном устройстве. Можно печатать пластиковые детали, вырезать элементы из картона, а после смены инструмента наносить на них рисунки или надписи.

Так понятнее становится позиционирование A2L как творческой платформы, хотя для нас основным и самым интересным сценарием все равно осталась 3D-печать. Резка и рисование скорее расширяют возможности принтера и дают несколько дополнительных направлений для экспериментов.

Итоги

Bambu Lab A2L Combo оказался удачным первым знакомством с домашней 3D-печатью. Сборка несложная, большую часть калибровки принтер берет на себя, а MakerWorld позволяет сразу начать с готовых моделей без обязательного изучения 3D-моделирования.

Главное открытие за месяц — 3D-принтер полезен не только для фигурок и игрушек. Самым показательным проектом для нас стала обычная полка для ванной, сделанная точно под размеры конкретного шкафа. Именно в таких нестандартных бытовых задачах домашняя печать раскрывается лучше всего.

При этом возможностей для дальнейшего освоения здесь много: Bambu Studio позволяет постепенно переходить к собственным проектам, AMS Lite автоматизирует работу с несколькими филаментами, а Cutting Module добавляет резку и рисование.

В итоге A2L Combo хорошо подходит новичку: начать на нем просто, но после освоения базовых возможностей принтер не превращается в бесполезную игрушку. Для нас 3D-печать за месяц действительно стала новым хобби.

— низкий порог входа и развитая автоматическая калибровка;

— большая рабочая область 330 × 320 × 325 мм;

— хорошее качество печати на штатных профилях;

— AMS Lite с автоматической подачей нескольких филаментов;

— удобная экосистема Bambu Handy, MakerWorld и Bambu Studio;

— огромный выбор готовых моделей и возможность создавать собственные;

— поддержка резки и рисования дополнительными инструментами.

— A2L вместе с AMS Lite требует довольно много свободного места;

— многоцветная печать занимает больше времени и требует дополнительного пластика при смене филамента.