AMD выпустила обновление драйвера Radeon Software Adrenalin 20.10.1

AMD выпустила последнюю версия драйверов Radeon Software Adrenalin 2020 Edition версии 20.10.1. Новое обновление добавляет оптимизацию для игр "DOOM Eternal: The Ancient Gods, Part One", "Watch_Dogs: Legion", "DiRT 5" и для "World of Warcraft: Shadowlands". Также были исправлены известные ошибки, среди которых нестабильность звука для AV-ресиверов, получающих цифровой звук через порты HDMI на видеокартах серии Radeon RX 5000.

Исправлена ошибка с мерцанием рабочего стола Windows с использованием нескольких дисплеев, когда на одном из дисплеев выполняется игра с API Vulkan, загрузка или потоковая передача на YouTube с использованием программного обеспечения Radeon. Скачать драйвер можно с официального сайта или из приложения.