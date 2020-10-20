AMD выпустила обновление драйвера Radeon Software Adrenalin 20.10.1

AMD выпустила последнюю версия драйверов Radeon Software Adrenalin 2020 Edition версии 20.10.1. Новое обновление добавляет оптимизацию для игр "DOOM Eternal: The Ancient Gods, Part One", "Watch_Dogs: Legion", "DiRT 5" и для "World of Warcraft: Shadowlands". Также были исправлены известные ошибки, среди которых нестабильность звука для AV-ресиверов, получающих цифровой звук через порты HDMI на видеокартах серии Radeon RX 5000.

Исправлена ошибка с мерцанием рабочего стола Windows с использованием нескольких дисплеев, когда на одном из дисплеев выполняется игра с API Vulkan, загрузка или потоковая передача на YouTube с использованием программного обеспечения Radeon. Скачать драйвер можно с официального сайта или из приложения.
Комментарии и отзывы AMD Radeon Software Adrenalin 20.10.1
Обзоры:
Новости:
Обновление AMD Radeon Adrenalin 20.9.1 исправляет ошибки программного обеспечения

AMD выпустила последнюю версию драйвера Radeon Adrenalin 20.9.1. Новый драйвер решает проблемы связанные ...
Драйвер Game Ready 456.55 предлагает оптимизацию для Star Wars: Squadrons

Новый драйвер NVIDIA Game Ready 456.55 предлагает оптимизацию для предстоящей игры Star Wars: Squadrons. ...
Утилита TechPowerUp GPU-Z получила обновление версии 2.35.0

Утилита TechPowerUp GPU-Z получила обновление версии 2.35.0. TechPowerUp это утилита для информации и диа...
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Обзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеровОбзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеров
Лучший игровой процессор. Intel Core i3-10300Лучший игровой процессор. Intel Core i3-10300
Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
Apple анонсировала Apple Watch Series 6...
Apple анонсировала Apple Watch Series 6Компания Apple анонсировала Apple Watch Series 6. ...
Лучший чехол для PocketBook 614 Basic 2...
Лучший чехол для PocketBook 614 Basic 2Достаточно часто пользователи спрашивают, зачем ...
Обзор MSI MAG Z490 Tomahawk. Сбалансиров...
Обзор MSI MAG Z490 Tomahawk. СбалансировМы продолжаем тестировать материнские платы на чипсете Z490, рассчитанные под процессоры Intel 10-го поко...
uCoz - универсальный конструктор для соз...
uCoz - универсальный конструктор для соз ...
Фитнес-часы Huawei Watch Fit оценены в $...
Фитнес-часы Huawei Watch Fit оценены в $Компания Huawei представила смарт-часы Watch Fit, которые также можно назвать и фитнес-трекером. Новинка ...
Xbox получила уникальную функцию...
Xbox получила уникальную функциюНа игровой консоли Xbox появится достаточно интересная функция, которую никто ранее не ожидал. Дело в том...
SOUNDPEATS H1 за неделю компания собрала...
SOUNDPEATS H1 за неделю компания собралаSOUNDPEATS H1 - беспроводные наушники, который предлагает четкое качество звука с гибридной системой с дв...
Прочные накопители SanDisk Extreme и Ext...
Прочные накопители SanDisk Extreme и ExtКомпания SanDisk обновила свою линейку портативных внешних твердотельных накопителей Extreme для поддержк...
Смартфон-бестселлер iPhone XR скоро сним...
Смартфон-бестселлер iPhone XR скоро снимАвторитетный инсайдер iAppleTimes рассказал о том, что компания Apple собирается делать со смартфонами пр...
Google продемонстрировала дизайн новых у...
Google продемонстрировала дизайн новых уУмные часы Pixel Watch компании Google до сих пор остаются в разработке, но в сети появляются все больше ...
Android 11 начали тестировать на Xiaomi ...
Android 11 начали тестировать на Xiaomi Сетевые источники сообщили о том, что компания Xiaomi начала внутреннее тестирование Android 11 на нескол...
23 устройства компании Samsung получат о...
23 устройства компании Samsung получат оКомпания Samsung опубликовала список смартфонов, которые получат обновление оверлея Android One UI 2.5. 2...
Обзор Harper KBT-330. Беспроводная клавиатура для SMART TVОбзор Harper KBT-330. Беспроводная клавиатура для SMART TV
Обзор Harper HCLK-2050. РадиобудильникОбзор Harper HCLK-2050. Радиобудильник
Обзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшетОбзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшет
Обзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильтр с контейнером для губкиОбзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильтр с контейнером для губки
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor