Microsoft выпустит новый софт с ИИ на борту

Компания Microsoft готовится к запуску обновлённой версии приложения Microsoft 365 Copilot — эта программа, которой на самом деле уже давно представлена в бизнес-сегменте как центр для работы с документами Office и ИИ-инструментами, получит обновлённый интерфейс, улучшенный поиск на базе ИИ и функцию Create для генерации изображений с помощью модели GPT‑4o. Хотя в Microsoft 365 Copilot по-прежнему нет стильного домашнего экрана, как у потребительской версии Copilot, теперь при запуске приложения по умолчанию открывается чат-интерфейс, который позволяет взаимодействовать с функциями софта посредством естественных команд. Этот чат уже поддерживает память и персонализацию, что позволяет ассистенту запоминать стиль работы пользователя и подстраиваться под него.

Здесь будет представлен ИИ-поиск нового поколения, который способен искать не только по продуктам Microsoft, но и в сторонних сервисах. Здесь же появятся своего рода тематические блокноты, которые объединяют страницы, файлы и ссылки, формируя единый контекст для Copilot. Это позволяет ассистенту глубже вникнуть в конкретный проект и давать более точные ответы. И, конечно, здесь появится генеративный искусственный интеллект, который умеет создавать изображения по текстовым подсказкам пользователя. По мнению компании, новая версия Microsoft 365 Copilot — шаг к тому, чтобы сделать рабочее пространство действительно умным, адаптивным и креативным. Звучит достаточно интересно.