ASBIS и Pantum стали глобальными партнерами

Компании ASBIS и Pantum объявили о заключении глобального дистрибьюторского контракта. В рамках подписанного соглашения компания ASBIS в ближайшее время начнет поставки всего модельного ряда принтеров и МФУ Pantum на территорию Российской Федерации, а с IV квартала компания планирует начать отгрузки устройств в страны СНГ. Кроме того, в 2021 году устройства Pantum в продуктовом портфеле ASBIS станут доступны партнерам в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.

«Мы видим большой потенциал в ряде сегментов российского рынка печатной техники и устройства Pantum станут отличным решением как для конечного потребителя, представляя собой качественный продукт по доступной цене, так и для корпоративного заказчика, где надежность и простота обслуживания оборудования ценится традиционно высоко», — прокомментировал Эдуард Галямов, генеральный директор компании ASBIS.

«Мы рады, что к списку наших международных партнеров присоединилась компания ASBIS, обладающая богатым опытом по работе с самыми различными каналами продаж. Совместные усилия наших компаний позволят существенно увеличить долю Pantum на рынке техники для печати и расходных материалов не только в корпоративном секторе, но и среди конечных потребителей. Вместе мы постараемся сделать линейку устройств и расходных материалов более доступной для наших

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