ASBIS и Pantum стали глобальными партнерами

«Мы видим большой потенциал в ряде сегментов российского рынка печатной техники и устройства Pantum станут отличным решением как для конечного потребителя, представляя собой качественный продукт по доступной цене, так и для корпоративного заказчика, где надежность и простота обслуживания оборудования ценится традиционно высоко», — прокомментировал Эдуард Галямов, генеральный директор компании ASBIS.
«Мы рады, что к списку наших международных партнеров присоединилась компания ASBIS, обладающая богатым опытом по работе с самыми различными каналами продаж. Совместные усилия наших компаний позволят существенно увеличить долю Pantum на рынке техники для печати и расходных материалов не только в корпоративном секторе, но и среди конечных потребителей. Вместе мы постараемся сделать линейку устройств и расходных материалов более доступной для наших