AVerMedia представляет микрофон AM133 для стримеров

AVerMedia Technologies объявила о выпуске микрофона AM133 для потокового вещания и записи. Устройство специально разработано для создателей контента, которым требуется высококачественная запись голоса.

Аудиоразъем Live Streamer MIC 3.5mm совместим со смартфонами, камерами и ПК. Более того, он работает без ограничений на всех интеллектуальных устройствах под управлением Android, iOS и Windows. Высококачественный конденсаторный микрофон имеет однонаправленный режим записи, который приглушает сторонний шум.

Устройство имеет компактный сверхлегкий дизайн. Его легко носить с собой и использовать со смартфоном для записи на ходу. Входящий в комплект аудиокабель позволяет одновременно подключить микрофон и наушники к смартфону, чтобы можно было прослушивать запись, не отключая устройство. Он также оснащен с металлической подставкой для удобного размещения на рабочем столе. AM133 поставляется с двухлетней гарантией и чехлом для хранения.