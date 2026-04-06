Обзор UGREEN CM831. Веб-камера 4К с двумя микрофонами…

Изучаемая веб-камера UGREEN CM831 поддерживает передачу изображения в разрешении 4К (Ultra HD) и оснащена группой из 2 микрофонов с технологией шумоподавления. Автоматический фокус и корректировка изображения с подбором оптимального цветового баланса в зависимости от условий освещения, поддержка разных операционных систем и типов устройств, а также совместимость с программным обеспечением.

Комплектация

Упаковка из плотного картона с изображением устройства, сводными данными по характеристикам и сводными данными по ключевым особенностям. Комплект включает крышку для объектива, переходник на USB-C, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

У веб-камеры строгое внешнее оформление в корпусе темно-серого цвета. Лицевая сторона из черного глянца. По центру лицевой стороны объектив, по краям от него два микрофона.

Несъемной частью конструкции является раскладываемая ножка, позволяющая надежно зафиксировать ее на крышке ноутбука или грани монитора.

На ней камеру можно вращать на 360 градусов, наклонять вперед и назад. Выбранное положение фиксируется. При этом нет риска появления царапин на поверхности экрана.

Помимо этого на основании винтовое крепление для возможности установки на кронштейн или другие совместимые аксессуары. Общее качество исполнения высокое.

В комплекте с UGREEN CM831 съемная пластиковая крышка, фиксируемая на корпусе веб-камеры. Можно открывать и закрывать, обеспечивая приватность во время активной эксплуатации.

Подключается при помощи кабеля длиной 1.5 метра с USB-интерфейсом. В комплекте есть переходник на USB-C, упрощая эксплуатацию с разными типами устройств.

Тесты

Работа веб-камеры была проверена с Windows и macOS. Определилась автоматически и корректно работала с программами для видеозвонков, стримов на популярные платформы. Предлагаемое разрешение съемки составляет Ultra HD (3840x2160 пикселей). Разрешение матрицы 8 Мп, угол обзора 70 градусов. Фокусировка автоматическая.

Выдает картинку с высоким разрешением и корректным цветовым балансом. Пара микрофонов отсекает окружающий шум, передавая собеседникам только голос пользователя.

Тестирование картинки и микрофона UGREEN CM831

Итоги

UGREEN CM831 – веб-камера с высоким разрешением съемки и микрофонами с шумоподавлением, встроенной ножкой крепления, адаптером USB-C в комплекте, поддержкой разных операционных систем и программного обеспечения.