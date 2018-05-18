«Академия безопасного вождения Ford» для водителей машин скорой помощи

Экспертный центр «Движение без опасности» в партнерстве с компанией Ford Sollers обяъвили о старте нового проекта в рамках обучающей программы «Академии безопасного вождения Ford». В ней принимают участие водители социальных служб, для которых организованы специальные тренинги.

1. Навыки торможения:

экстренное торможение

остановка в заданной точке

эксперимент «длина остановочного пути»

защитное торможение.

Проходит тренинг в Республике Татарстан, где летом уже текущего года пройдут матчи Чемпионата мира FIFA по футболу. Для водителей автомобилей скорой помощи разработана специальная программа, включающая:

2. Навыки экстренного маневрирования:

влияние скорости автомобиля на возможности водителя

время реакции и время реагирования

взаимодействие электронных систем в экстренных ситуациях

основы вождения с проблесковым маяком.

3. Навыки обнаружения слепых зон и маневрирования в узких пространствах

как видеть «невидимое»

чувство габаритов

4. Навыки избегания отвлекающих факторов

наблюдение за дорогой

предупреждение аварийных ситуаций

Навыки вождения смогут повысить уже более 500 водителей школьных автобусов в 2017 году. В этом году программу пройдет более 300 водителей «скорых». Мероприятия по повышению уровня профессионализма проходят с участием тренеров и экспертов программы «Академии безопасного вождения Ford».

Тренеры программы имеют международную сертификацию RoSPA и австрийской программы «Test and Training». За несколько дней команда профессионалов в интенсивном режиме поделится опытом безопасного управления с водителями от которых напрямую зависит жизнь пострадавших.

Обучающая программа «Академии безопасного вождения Ford» стартовала в России в 2014 года в рамках глобальной социальной программы Ford Driving Skills. За это время её посетило более 6000 начинающих водителей в 16 городах. С 2017 года запущена программа для водителей социального транспорта.