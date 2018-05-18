«Академия безопасного вождения Ford» для водителей машин скорой помощи

2018-05-18, Автор - Ленар Хайруллин; [82]
Экспертный центр «Движение без опасности» в партнерстве с компанией Ford Sollers обяъвили о старте нового проекта в рамках обучающей программы «Академии безопасного вождения Ford». В ней принимают участие водители социальных служб, для которых организованы специальные тренинги.

Проходит тренинг в Республике Татарстан, где летом уже текущего года пройдут матчи Чемпионата мира FIFA по футболу. Для водителей автомобилей скорой помощи разработана специальная программа, включающая:

1. Навыки торможения:

  • экстренное торможение
  • остановка в заданной точке
  • эксперимент «длина остановочного пути»
  • защитное торможение.

2. Навыки экстренного маневрирования:

  • влияние скорости автомобиля на возможности водителя
  • время реакции и время реагирования
  • взаимодействие электронных систем в экстренных ситуациях
  • основы вождения с проблесковым маяком.

    • 3. Навыки обнаружения слепых зон и маневрирования в узких пространствах

  • как видеть «невидимое»
  • чувство габаритов

    • 4. Навыки избегания отвлекающих факторов

  • наблюдение за дорогой
  • предупреждение аварийных ситуаций

    • Навыки вождения смогут повысить уже более 500 водителей школьных автобусов в 2017 году. В этом году программу пройдет более 300 водителей «скорых». Мероприятия по повышению уровня профессионализма проходят с участием тренеров и экспертов программы «Академии безопасного вождения Ford».

    Тренеры программы имеют международную сертификацию RoSPA и австрийской программы «Test and Training». За несколько дней команда профессионалов в интенсивном режиме поделится опытом безопасного управления с водителями от которых напрямую зависит жизнь пострадавших.

    Обучающая программа «Академии безопасного вождения Ford» стартовала в России в 2014 года в рамках глобальной социальной программы Ford Driving Skills. За это время её посетило более 6000 начинающих водителей в 16 городах. С 2017 года запущена программа для водителей социального транспорта.

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