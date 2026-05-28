Изучены предпочтения российских студентов при выборе ноутбуков

В ходе исследования, проведённого TECNO, были изучены предпочтения российских студентов при выборе ноутбуков для учебных целей, что позволило определить наиболее значимые для них характеристики. Лидерами среди критериев выбора ноутбука стали компактность и небольшой вес, на которые указали 58% респондентов. На второй позиции расположились дизайн и внешний вид (52%), а замкнула тройку лидеров автономность работы (45%). При этом лишь 19% студентов назвали в качестве приоритета производительность центрального процессора и мощность графической подсистемы. Более 70% студентов считают комфортным вес портативного компьютера до 1,5 кг, из них 31% отдают предпочтение устройствам весом до 1,3 кг, а 39% — в диапазоне от 1,3 до 1,5 кг. Диапазон веса от 1,5 до 1,8 кг устраивает 18% опрошенных, от 1,8 до 2,2 кг — 8%, а масса свыше 2,2 кг приемлема только для 4% студентов.

Наиболее востребованным размером экрана оказались 13–14 дюймов, выбранные 47% студентов. 15–16-дюймовые модели предпочитают 33% учащихся, ультракомпактные ноутбуки с диагональю 11–12 дюймов выбирают 11%, а для крупных устройств от 17 дюймов выбор сделали лишь 9%. Минималистичный дизайн без излишних декоративных элементов предпочли 52% респондентов. Классические цветовые решения, такие как серый и серебристый, нравятся 44% студентов, чёрный, тёмно-серый и синий — 37%. Необычные и яркие расцветки (лавандовый, мятный, розовый, золотой) хотели бы видеть 21% учащихся. Глянцевые корпуса с подсветкой или оригинальной текстурой привлекли 13% студентов. Остальные участники опроса отметили, что дизайн для них не имеет первостепенного значения, главное — стабильная и быстрая работа устройства. Оптимальным временем автономной работы большинство студентов (49%) считают 7–8 часов. Ещё 27% устраивает 5–6 часов работы без подзарядки, 14% требуется 9–10 часов, а 6% необходимо более 10 часов. И лишь 4% опрошенных студентов не придают значения автономности.